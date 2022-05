Impérium Renaultu se rozpadá. Ještě před pěti léty byl světovou jedničkou, teď přichází o další značku před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Renault

Z dnešního pohledu je až neuvěřitelné, jak nedávno se Renault pral o pozici světové jedničky, však za první polovinu roku 2017 jí reálně byl. Tyhle sněhy jsou ale dávno pryč. Sám Renault padá, Lada už mu nepatří, aliance s Nissanem chřadne a teď další část firmy koupili Číňané.

V červenci roku 2017 aliance Renault-Nissan oznámila, že za první polovinu roku prodala víc aut než koncern VW Group a stala se tak největší automobilkou světa. Francouzi tehdy jasně ovládající japonskou značku byli na koni a pomohlo jim i čerstvé převzetí Mitsubishi. S jeho pomocí tak nebyli překonáni pouze Němci, ale také Japonci (Toyota) a Američané (General Motors). Aliance si pak dělala zálusk na světový trůn na konci roku 2018, kdy uváděla, že Volkswagen si k prvenství pomohl jen s pomocí značek Scania a MAN, jenž vyrábí nákladní vozy. Pokud by nicméně došlo jen na sečtení těch osobních, byl by Renault-Nissan v čele.

Od té doby se nicméně změnilo mnohé. Strůjce úspěchu aliance Carslos Ghosn byl vyštván nejprve z Nissanu a pak i ze zbylých značek a jejich pozice se začala hroutit. Následně celý svět zasáhl koronavirus, po němž následovala čipová krize. A když se již zdálo, že se věci začínají vracet do normálu, vypukl konflikt na Ukrajině.

Řada výrobců tak ruský trh zcela opustila či alespoň dočasně pozastavila své aktivity. Dotklo se to i Renaultu, který se záhy za pouhý 1 rubl vzdal svého 68procentního podílu v Ladě. Francouzi sice mají možnost si podíl zpět koupit v příštích pěti nebo šesti letech, nicméně je otázkou, zda k tomuto kroku přistoupí. Zvláště když se jim příliš nemusí vyplatit. Ruský ministr průmyslu a obchodu Manturov totiž řekl, že pokud dojde na investice do Lady, cena zpětného odkupu se navýší. Mimo to je možné, že v mezičase do hry vstoupí Číňané. A po nejnovějším kroku Renaultu se to zdá být stále reálnější.

Někdejší impérium Renaultu se totiž dál rozpadá, neboť nejnověji Geely za 200 milionů dolarů (cca 4,8 miliardy Kč) odkoupilo 34,02procentní podíl v divizi Renault Korea, která vyrábí modely značky Samung (dříve Renault Samung). Pro Číňany jde o nadmíru strategický krok, který jen dále dokazuje, že sankce uvalené Evropou a Spojenými státy na Rusko mohou mít menší efekt, než si jejich strůjci přejí. Stačí si vzpomenout na éru prezidenta Donalda Trumpa, který se rozhodl Číně vyhlásit obchodní válku. Došlo tak na zvýšení dovozních tarifů, kvůli nimž čínské automobilky již nemohly své vozy nabízet v USA tak levně.

Přesně tato překážka nicméně byla obejita odkoupením stěžejního podílu v korejské divizi Renaultu právě Geely. Spojené státy totiž mají s Koreou uzavřenou dohodu o volném obchodu, načež Číňané mohou své vozy nabízet v zámoří bez jakýchkoli přirážek. Zapotřebí nicméně je, aby Číňané vyráběli svá auta v Busanu, k čemuž se ostatně i chystají. Tamní továrna pak sice má kapacitu „pouze“ 300 tisíc aut za rok, to ale pro začátek jistě postačí. A následně se podnik může rozšířit dle zájmu publika.

Číňané si tedy letenku do Států pořídili poměrně levně, přičemž se nedá počítat s tím, že by jim Renault, který i nadále zůstává akcionářem korejské divize, házel klacky pod nohy. Francouzská a čínská automobilka totiž již na počátku roku oznámili, že uzavírají spolupráci, v jejímž rámci mají vzniknout nové vozy postavené na platformě CMA. přitom Geely vyvinulo na základě zkušeností z vývoje větší architektury SPA, za kterou stojí značka společně s Volvem.

Lze už pak jen dodat, že divize Renault Korea, známá více pod už zmíněným označením Renault Samsung Motors, byla založena byla v roce 1994. A stalo se tak - nikoli bez zajímavosti - s technickou podporou Nissan. O šest let později nicméně již přešla pod francouzskou automobilku. Nyní se pak zčásti stává součástí Geely, které mimo jiné již vlastní Volvo i menší podíl v divizi Volvo Group. Pod tu přitom spadá i oddělení Renault Trucks vyrábějící náklaďáky. Jak se tedy zdá, formuje se nám tu nový světový hráč, zatím stále vcelku nenápadně.

Korejská továrna Renaultu v Busanu mimo jiné vyrábí třeba modely Talisman či Koleos. Do prodeje nicméně míří jako Samsung SM6 a QM6. Dosud patřila Francouzům, teď ji z velké části přebírají Číňané. Foto: Samsung

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.