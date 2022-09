Moderní auto lze nabídnout i levně, tento soupeř chystané Škody za 570 tisíc stojí zlomek její ceny před 5 hodinami | Petr Prokopec

Když Škoda o podobném autě hovořila dříve, říkala, že ho nedokáže nabídnout za méně než 500 tisíc, později dokonce padla zmínka o 570 tisících Kč. Indové nemají problém přejít i s malými vozy na elektrický pohon a držet se s cenou okolo 260 tisíc korun.

Ještě donedávna Škoda předpokládala, že v půlce dekády bude prodávat 2 miliony nových vozů ročně. Souběžně s tím pak uváděla, že sice bude rozšiřovat své elektrické portfolio, ovšem velmi pozvolna. I lidem z Mladé Boleslavi bylo jasné, že zákazníci značky na něco takového nejsou ani zvědaví, ani připravení. Dojít k takovému závěru nevyžadovalo doktorát z raketových věd, postačil selský rozum. Pokud totiž stávající klientelu tvoří hlavně pragmatici ze středních vrstev, pak nelze předpokládat, že za pár let místo nich budou do showroomů mířit v prvé řadě rozmařilí milionáři.

Škoda má nicméně aktuálně pocit, že lidem po zaplacení stále vyšších účtů za elektřinu a jídlo zbývá více peněz než kdy dříve. A proto přišla s úplně jinou strategií, v jejímž středu již nejsou vysoké objemy výroby. Místo toho se ve velkém sází na elektrifikaci. Během několika málo let tak mají dorazit hned čtyři novinky, z nichž jednou bude i nástupce Škody Fabia. Také tento vůz se dočká elektrického pohonu, přičemž automobilka předpokládá, že takový vůz nabídne jako základ svého portfolia od 570 tisíc korun.

Za méně si dnes můžete koupit benzinovou Škodu Octavia, tedy vůz, který je větší a který lze především smysluplněji využívat. Nicméně i tak se v jejím případě mluví o neskutečné drahotě, třetí generace totiž ještě před devíti lety startovala na 339 900 Kč. Opravdu se tedy nelze domnívat, že elektromobily značky půjdou na dračku. A nejde pouze o český trh, který ještě není politiky natolik zdeformován, zájem bude opadat i v zahraničí. Dosud velkorysé dotace z podstaty nemohou být k dispozici věčně.

Z Evropy se nyní můžeme přesunout do Indie, tedy do země, se kterou Škoda spojuje značný potenciál. Pokud nicméně chce i tam s elektromobily dosáhnout jakkoli vyšších prodejů, pak bude muset na nabídce značně zapracovat. Právě v Indii totiž na trh zamířila elektrická verze hatchbacku Tata Tiago s cenou začínající na 849 tisících rupií, což z ní dělá nejlevnější elektromobil na trhu. Na české koruny stojí jen asi 264 000 Kč.

Tiago je přitom o trochu menší než Fabia, na délku vozu naměříme 3 746 milimetrů a v případě rozvoru 2 400 mm. Jde tedy o vůz postavený kamsi mezi Fabii a již ukončený model Citigo. Také ten byl k dispozici s elektrickým pohonem, s ním nicméně startoval okolo půl milionu korun. Takto „nízké“ ceny nicméně bylo dosaženo jen proto, že Škoda prodávala každý exemplář se ztrátou 200 tisíc Kč - v evropském světě elektromobilů nic neobvyklého.

Navzdory všem předpokladům však ceny baterií neklesají, místo toho dochází v důsledku vyšších nákladů k dalšímu zdražování. Opravdu se tedy nedá předpokládat, že by se Škoda dostala byť jen na dostřel indické konkurenci. Svým způsobem si tak může škrtnout další trh. Pokud tedy opravdu chce, aby v roce 2030 představovaly elektromobily hned 70 procent ze všech registrací, pak pro ni mohou být problémem i půlmilionové globální registrace.

Mladoboleslavskou značku ale již necháme být, místo toho se budeme věnovat nejlevnějšímu elektromobilu na indickém trhu. Ten v základu dostane baterie o kapacitě 19,2 kWh, s nimiž je spojen udávaný dojezd 250 km, v případě většího paketu (24 kWh) pak Tata zmiňuje dokonce vzdálenost 315 km. Pohon přitom v obou případech dostane na starosti elektromotor se 74 koňmi a 114 Nm, jenž má zvládnout zrychlení na 60 km/h za 5,7 sekundy.

Dechberoucí tedy jízdní dynamika není, stejně jako onen dojezd. Nicméně i kdyby mělo Tiago na kontě reálných 160 km, při dané ceně jako auto do města může dávat smysl. Je to jediné prostředí, kde lze elektromobil smysluplné využívat. To ale nesmí stát milion, ani půl milionu. 264 tisíc korun, to už by šlo, i na indické poměry.

Tiago nabízí indická automobilka již od roku 2016, přičemž před dvěma lety jej dokonce faceliftovala. Dosud se nicméně pod kapotou objevovaly pouze benzinové či dieselové motory. Nyní ale zákazníci mohou sáhnout i po elektrických verzích, jenž startují na 264 000 Kč. Foto: Tata Motors

