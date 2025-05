Indové prodávají toto zajímavě střižené nové SUV za 207 tisíc Kč, auta jsou tak nesmyslně drahá jen v Evropě před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mahindra

Asi nebude po chuti každému, na to je střižené moc odvážně, ale podívejte se, co a za kolik s ním dostanete. Navíc to není jen indická specialita, Mahindra XUV 3XO se bude prodávat i na „západním” australském trhu. A ani tam nebude drahá.

S lácí si dnes spojujeme hlavně čínská auta, faktem ovšem zůstává, že draze se nové vozy prodávají především v Evropě - ceny se pohnuly „špatným směrem” i jinde, nikde ale ne tak moc. U nás se to děje kvůli Bruselu, který kdysi možná usiloval o to, aby auta byla efektivnější, čistší a bezpečnější, teď už ale jede na jakýsi autopilot a pomalu co měsíc přichází s novým klackem hozeným pod nohy nám všem. Emise nových aut jsou dnes kvazi nulové, tak nač další regulace? V nových aute se skoro nedá zabít, tak nač další regulace? Auto lze dnes vyrobit tak, že bude stát 200 až 300 tisíc, bude slušně výkonné a extrémně úsporné, tak nač tlačit na efektivitu skrze násobně dražší řešení? Jsou to všechno nesmysly, hlouposti, regulace pro regulace, které nepřináší skoro nic nebo vůbec nic za cenu ohromných vstupů.

Automobilky tak prodávají své zboží s milionem nařízených prvků pod taktovkou absurdních přerozdělovacích mechanismů za použití uměle drahých energií, materiálů i lidských zdrojů. I když je tedy šidí, kde můžou, jsou drazí jako čert. Však třeba Škoda Fabia nyní startuje na 420 tisících korun, což na na čtyřmetrový hatchback s atmosférickým tříválcem a téměř nulovou komfortní výbavou šílené.

Jakmile se ovšem přesunete za hranice Evropské unie, může vám při pohledu do tamních showroomů spadnout čelist. Můžete si totiž daleko víc vybírat v případě palety motorů, dostanete větší a vybavenější auta, a do kapsy přesto nemusíte sahat moc hluboko. Dokládá ti i taková Mahindra XUV 3XO. Tedy indické SUV, které přišlo na trh jako rozsáhle faceliftované provedení verze XUV300. Na první pohled se u něj změnil pouze design, reálně však došlo také na úpravu pohonných jednotek. Stejně tak poté dorazil i nový palubní systém a další elektronické prvky.

Ve své domovině přitom XUV 3XO startuje na 799 tisících indických rupií, což dle aktuálního kurzu představuje 207 tisíc korun. Tedy naprostou láci, zvlášť když si uvědomíme, že v základu SUV Mahindry disponuje jedna-dvojkou naladěnou na 111 koní a 200 Nm. To jsou daleko působivější čísla, než jaká jsou spojena s Fabií (80 k, 93 Nm), která je přitom k mání za dvojnásobek. S délkou 4,1 metru je pak sice o 113 milimetrů delší, stejně jako vládne v rámci zavazadelníku (380 l versus 364 l), její náskok však není výrazný.

Mahindra zvládá kontrovat větším prostorem pro cestující, za čímž stojí i velkorysý rozvor 2 600 mm, který je spíše na úrovni 4,36metrové Škody Scala. Indové tedy skutečně za málo nabízí hodně, přičemž danou strategii hodlají uplatnit také v Austrálii. Tamní zastoupení totiž již potvrdilo, že vůz by měl dorazit v řádu několika málo týdnů a startovat bude nízko. Na konkrétní sumu si musíme ještě počkat, ovšem Mahindra chce soupeřit s Číňany, kteří tam prodávají vozy podobného ražení mání od 27 000 AUD (cca 385 tisíc Kč).

Ať už ale bude zvolena jakákoli částka, pořád tu oproti Indii budeme mít výraznější nárůst, ani australský trh není prostý často nesmyslných regulací. Především ale bude možné počítat opravdu bohatou standardní výbavou už v základu. Spadat do ní budou i veškeré možné bezpečnostní prvky, které jsou v Indii součástí pouze vrcholné verze AX7. Ta ovšem vychází na 1 556 000 INR, tedy na 403 tisíc Kč, to pohled na rozdíl v cenách mění.

Technicky není problém, aby se podobná auta za podobné peníze znovu prodávala u nás, nepočítáme ale s tím, že by EU na podobné kritické poznámky zareagovala smysluplně. Třeba odstraněním mnoha byrokratických překážek, které v posledních letech nasázela. Spíš se dá očekávat příchod dalších a dalších a dalších regulací, po jejichž zavedení bude ona Fabia stát přes půl milionu korun. Všechno tohle bude posílat ekonomiku ke dnu, pak se možná někdo probudí. Nebylo by lepší na takový moment nečekat?

Levné indické SUV od Mahindry míří i do Austrálie, kde bude rovněž k mání za rozumnou cenu. Draze je dnes opravdu hlavně v Evropě. Foto: Mahindra

Zdroj: Mahindra, Car Sales

Petr Prokopec

