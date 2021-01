Indové vybrali sklady Land Roveru, Fiatu a Hyundai, aby levným SUV zavařili i Škodě před 3 hodinami | Petr Prokopec

I takovým způsobem lze postavit nový model auta v těžkých časech. Majitel Land Roveru postavil novinku na platformu Britů, přidal pár dalších částí „odjinud” a k tomu docela atraktivní design. Přivítejte Tatu Safari.

Prodeje aut na indickém trhu zatím nedosahují tak vysokých čísel jako v Číně, nicméně i tak nelze opomíjet jeho neskutečný potenciál. Nesmíme totiž zapomínat na skutečnost, že zde žije 1,38 miliardy lidí. Většina z nich pochopitelně po dopravním prostředku touží, dovolit si jej ovšem nemůže. Alespoň tedy ne ten dvoustopý a zcela nový. I proto řada automobilek uzpůsobuje Indům nejen své nabídky, ale rovnou i samotné modely. Ty jsou totiž vyráběny na platformách, jež jsou výrazně zjednodušené a mnohdy materiálově i lehce „ošizené“.

Této strategii se můžeme podivovat, nicméně objektivně vzato jsou i taková nová auta stále o poznání bezpečnější než letité skútry, které by jinak Indové používali. Není tedy překvapivé, že od ní výrobci nehodlají hned tak ustoupit. Mezi ně přitom patří i Tata Motors, jež má za sebou nadmíru úspěšný prosinec. Třetí nejúspěšnější značka v zemi totiž prodala 23 546 aut, což sice na první pohled může působit jako malé množství, zvláště v porovnání se 140 754 registracemi Maruti, nicméně stále jde o meziroční nárůst o 84 %.

Tata Motors se navíc aktuálně chlubí novým želízkem v ohni, a to novým SUV s názvem Safari. Jeho prototyp se ukázal již v březnu 2019, nicméně Indům trvalo takřka dva roky, než z něj vykřesali produkční verzi. A to přesto, že ve výsledku nejde o zcela nový vůz, nýbrž o prodlouženou a dále modifikovanou verzi SUV Harrier, které je v nabídce od roku 2018. Oproti němu zákazníci budou moci počítat hlavně se třemi řadami sedadel namísto dvou, přičemž volit půjde mezi šestimístným a sedmimístným provedením.

Ve srovnání s již existujícím příbuzným narostla novinka o 63 milimetrů do délky, a to na celkových 4 661 mm. Zároveň se ovšem výrazným způsobem změnila i výška (1 786 mm, tedy o 80 mm více), za čímž stojí hlavně příchod unikátního koncového sloupku. Jeho součástí jsou totiž „rohy“ propojující střešní ližiny s posledním bočním okénkem. To je navíc ve srovnání s těmi dalšími vyvýšené, což samozřejmě má své opodstatnění - ani zcela vzadu totiž cestující nebudou trpět klaustrofobickými pocity.

Interiér je velmi podobný Harrieru, posvítíme si tak hlavně na techniku, kde došlo na největší úspory. Tata Safari stojí na modulární platformě Omega Arc, což není nic jiného než architektura D8 od Land Roveru. Jak jsme nicméně naznačili již v úvodu, ta byla kvůli indickému trhu zjednodušena. K dispozici je tedy pouze pohon předních kol, systém 4x4 nedostane ani za příplatek. I z toho důvodu přední náprava počítá s nezávislým zavěšením, zatímco ta zadní je tuhá a tedy co nejlevnější.

Neznamená to nicméně, že by se novinka navzdory svému názvu soustředila pouze na zpevněný asfalt. Ostatně toho v Indii zase tolik nenajdete. Samozřejmostí je proto velkorysá světlá výška, stejně jako jízdní režimy upravující nastavení podvozku na suchu, mokru a kamenitých cestách. Pohon pak dostal na starosti dvoulitrový turbodiesel se 170 koňmi od Fiatu, který doplňuje šestistupňový manuál či šestistupňový automat od Hyundai.

Indové tedy evidentně posbírali co největší množství existujících komponentů, které následně seskládali dohromady a zabalili do přitažlivé karoserie. Vše pak ještě má okořenit bohatá výbava, se kterou lze počítat již u základních modelů. Ceny by přitom měly startovat někde okolo 1,5 milionu indických rupií (cca 457 tisíc korun). To by mohl být problém zejména pro Škodu, jejíž chystaný Kushaq má do tohoto cenového teritoria zasáhnout též, ovšem s menším množstvím muziky.

Petr Prokopec