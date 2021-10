Indové začali prodávat sympatické SUV za 150 tisíc Kč, Čechy zaujme i zavazadelníkem před 4 hodinami | Petr Prokopec

S trochou nadsázky můžeme v tomto případě říci, že automobilka namíchali opravdu lákavý punč, který při své ceně udělá alkoholika z každého. Tohle auto totiž nezaujme jen cenou, vzhledem či zavazadelníkem, ale i jménem.

Indie je země plná protikladů. Týkají se i alkoholu, který je v řadě jejích částí zcela zakázán. Přesto tamní populace ročně vypije zhruba 200 milionů litrů whisky, což je světový primát. A stejně tak se místní společnost Diageo stala největším výrobcem lihovin této planety. Ve výsledku tak v zemi snadno narazíte na člověka, který v životě nevypil ani kapku alkoholu, stejně jako na lidi, kteří se bez sklenky neobejdou každý den. V hotelech se nicméně o „hladinku“ bát nemusíte, turistům se nalévá i v době náboženských svátků, byť ne levně.

Nově se nicméně dá předpokládat, že alkoholiků přibude, jen nikoliv v tom smyslu, že by vzrostla spotřeba lihovin. Místo toho si můžeme představit novinku automobilky Tata Motors, která byla nazvána Punch, čímž Tata nejspíše myslí něco jako „ránu” si „silný uder”. „Punč” ale tohle slovo znamená též a nám se líbí více, ostatně tento nápoj má kořeny právě v Indii, odkud se do Evropy dostal až v 17. století. Následně se nicméně rozšířil do celého světa, přičemž původní brandy či víno byly nahrazené jamajským rumem a punč tak získal chuť, jakou známe dnes.

Tolik ale z mimoautomobilové branže, dále se již budeme věnovat pouze novému SUV. To bylo postaveno na platformě ALFA a na délku měří méně než čtyři metry (konkrétně 3,83 m), díky čemuž je zařazeno do nižší daňové skupiny. Uvnitř si nicméně zákazníci na nedostatek místa rozhodně stěžovat nebudou, neboť v obou řadách mohou počítat s dostatečným prostorem pro hlavu i nohy. Zavazadelník pak pobere 366 litrů, tedy daleko více než u nás prodávané a větší 4,2metrové Hyundai Bayon.

Korejské SUV je přitom vozem určeným spíše pro zpevněný asfalt, zatímco Punch počítá s mnohem horším povrchem indických cest či s jejich úplnou absencí. Světlá výška tak narostla na 187 milimetrů, zatímco brodivost činí 370 mm. Kromě toho je možné počítat u automatické převodovky s režimem Traction Pro, jenž aktivuje brzdy při překonávání úseků s nižší přilnavostí. Standardem je ovšem pro Punch pětistupňový manuál, stejně jako 1,2litrový tříválec s 86 koňmi a 113 Nm.

Pohonná jednotka tedy není z nejvýkonnějších, i v kombinaci se zhruba tunovou hmotností tak zrychlení na stovku zabere 16,5 sekundy. Další motory přitom Tata Motors již nenabídne, do budoucna má ale chystat zcela elektrickou verzi. O její premiéře však zatím nepadlo ani slovo, zatímco „benzinový punč“ bude možné objednávat od 20. října. Zákazníci přitom dostanou na výběr čtyři úrovně výbavy Pure, Adventure, Accomplished a Creative.

Tím jsme se dostali prakticky na konec představení, zmínit již můžeme jen standardní položky, kterých není příliš mnoho. Na litá kola, tempomat, polodigitální přístrojový štít nebo 4palcovou či 7palcovou obrazovku multimédií totiž narazíte až u vyšších stupňů, základem jsou totiž kromě volantu, sedadel a ocelových patnáctek v podstatě jen prvky jako airbagy, ABS nebo úchyty Isofix. Při ceně startující v přepočtu pod 150 tisíci korunami to ale není až tak překvapivé či hodné kritiky.

Indická Tata Punch nemá na délku ani čtyři metry, proto spadá do nižší daňové skupiny. Za nízkou cenu pak nabízí pohledný design či 366litrový zavazadelník. Foto: Tata Motors

