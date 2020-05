Přehled automobilových továren v Evropě ukazuje, jak moc tento průmysl v EU znamená před 5 hodinami | Petr Prokopec

O Škodě, Hyundai či TPCA nejspíše víte, v Česku je ale automobilových továren daleko více a v Evropě je jich nespočet. To ovšem v kontextu současného dění vede k výraznému zasažení ekonomiky a zvýšení pravděpodobnosti vyhazovů.

V ekonomickém smyslu těchto slov je jednou z hlavních obětí koronaviru v Evropě automobilový průmysl. Tato skutečnost asi málokoho překvapí, neboť v rámci preventivních opatření byly v průběhu března pozvolna uzavírány továrny i dealerství. Provoz je nyní postupně obnovován, na koupi auta ale jistě bude mít pomyšlení méně lidí než dříve už jen proto, že zasažených oblastí ekonomiky je daleko víc. Počítat tak jde s dalším pádem prodejů, což jen dále roztočí spirálu ekonomických nejistot, neboť kde se méně prodává, tam se méně vyrábí a na obojí jsou třeba lidé a těm rázem bude hrozit propouštění.

Kde přesně by se lidé mohli obávat ztráty zaměstnání? To odhaluje mapa automobilové asociace ACEA, jež se soustředí na jednotlivé továrny. Těch se v rámci Evropské unie nachází 196, v rámci celého starého kontinentu lze navíc najít další stovky podniků navíc. Víceméně všechny však musely být po několik týdnů uzavřeny či minimálně došlo k omezení provozu. Dle statistik tak produkce do 4. května oproti loňsku poklesla o 2 317 369 vozů.

Situace se samozřejmě liší stát od státu, a to nikoliv jen na základě počtu továren, ale také s ohledem na dobu uzavírky. Ta v Česku byla osmadvacetidenní, což vyústilo ve „ztrátu“ 151 598 vyrobených aut. Jde o jedno z nejvyšších čísel v rámci EU, díky kterému jsme překonali jak Slovensko (pokles o 114 632 vozů), tak třeba i Itálii (123 tisíc aut). Na apeninském poloostrově přitom odstávka byla 33denní. Je tak dokázáno, jak moc je ČR závislá na výrobě aut.

Pozoruhodné přitom je, že v rámci počtu továren Česko již rozhodně nepatří mezi evropské rekordmany, podniky vyrábějící osobní vozy jsou na našem území pouze čtyři. Mimo to je zde ještě jedna továrna na nákladní auta, tři na autobusy a dvě na motory. Celkově jsme tak na devíti provozech, kupříkladu sousední Německo však má továren 42. A již zmiňovaná Itálie 23. Řada z nich však ani před koronavirem nejela na plnou kapacitu.

Bližší informace naleznete v níže přiložených mapách, my nicméně slovem ještě na chvíli zůstaneme v Česku. Místní automobilový průmysl je zastoupen především Škodou, která má své podniky v Mladé Boleslavi a v Kvasinách. V Nošovicích pak nalezneme Hyundai, v Kolíně TPCA a v Kopřivnici Tatru. Autobusy Daimleru pak vznikají v Holyšově, Iveco sídlí ve Vysokém Mýtě a SOR v Libchavách. Ve finále pak zmíníme motorárnu Tedom v Jablonci.

Bude přitom zajímavé sledovat, jak se situace bude nadále vyvíjet, neboť kupříkladu Škoda obnovila provoz v minulém týdnu. Ovšem dnes již byla potvrzena nákaza koronavirem u dvou zaměstnanců, a to ve dvou různých halách. Ač tedy značka přijala přísná hygienická opatření, infekci to nezastavilo. Doufejme však, že to nepovede k dalšímu pozastavení výroby.

Evropa je na výrobě aut velmi závislá, i proto ji koronavirus a s ním spojené uzavřené továrny a showroomy nemalou měrou zasáhly

Zdroj: ACEA

