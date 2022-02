Inovovaná Lada Vesta je oficiálně venku, za 163 tisíc Kč nabízí fantastické věci před 2 hodinami | Petr Prokopec

Hned ve dvou karosářských verzích odhalil AvtoVAZ svůj klíčový model, který se nyní díky klesajícímu kursu rublu jeví být ještě atraktivnější než kdy dříve. Vypadá lépe, technika se ale nezměnila a interiér si můžeme dále prohlédnout jen neoficiálně.

Od premiéry Lady Vesta uběhlo již sedm let. Kde by ovšem jiný výrobce již měl za sebou facelift a chystal debut nové generace, tam by Rusové mohli jen spokojeně odpočívat. O sedan a kombík je stále větší zájem, přičemž loni se tento model vůbec poprvé stal nejžádanějším v zemi. I přesto AvtoVAZ začal pracovat na modernizaci, kterou dnes oficiálně odhalil. Premiéra je přitom o to významnější, že první inovovaná Vesta již sjela z montážních linek, a to ve verzi SW Cross v maximální výbavě a s novým zlatým lakem Garfield.

Rusové zatím dali k dispozici pouze fotografie a informace, jenž se týkají exteriéru. S inovacemi uvnitř kabiny nás hodlají seznámit až později, díky starším špionážním fotkám z fabriky ale můžete i ten vidět ihned. Ostatně s ohledem na ono zahájení výroby se nedá počítat s tím, že by s oficiálním záběry dělala Lada cavyky. Dnes si ale projdeme hlavně venkovní změny, který není tak málo, jak se může na první pohled zdát.

Začneme na přídi, kde sedan a základní verze kombíky dostaly novou masku chladiče se dvěma příčnými chromovými pruhy. U provedení SW Cross však bude užita výplň v podobě včelích pláství, jenž má lépe korespondovat s off-roadovým charakterem vozu. Agresivněji tvarované nárazníky pak nafasovala celá rodina, byť také v jejich případě dochází na drobné změny v závislosti na variantě. Zvětšeno pak u všech modelů bylo i logo ruské automobilky.

Další inovace spočívají v diodové optice, neboť LEDky byly použity u čelních, zadních i směrových světel. Dále tu máme nový design 16palcových a 17palcových litých kol, u nichž lze zvolit kombinaci černého a leštěného povrchu. Opomenout pak nesmíme ani nový zadní nárazník, do kterého byly zasazeny ozdobné, ale pochopitelně falešné koncovky výfuku. Sedan pak disponuje i výraznější odtrhovou hranou na víku zavazadelníku, která jej opticky prodlužuje.

Lada dodává, že velký důraz v rámci faceliftu kladla na bezpečnost. Do obou nárazníků tak byly zabudovány dodatečné senzory, díky nimž Vesta disponuje monitoringem jízdních pruhů i parkovacím asistentem. Tím nám ale dostupné informace končí, přičemž i kvůli politickému vývoji je těžké předvídat, co bude dále.

AvtoVAZ v tuto chvíli dodává jen tolik, že s faceliftem nemáme čekat podstatné změny cen, ostatně jde ve výsledku jen o vizuální modernizaci, technika zůstala stejná. Základní ruská cena vozu v tuto chvíli činí 598 900 rublů, tedy asi 163 tisíc Kč. To je vzhledem k tomu, co vůz nabízí - a jak nyní vypadá - docela pohádková cifra, aspoň na naše poměry.

Lada Vesta se po sedmi letech dočkala faceliftu. Ruská automobilka nicméně zatím představila pouze venkovní změny sedanu a kombíku, jehož provedení SW Cross disponuje specifickou maskou. Interiér můžete vidět neoficiálně níže v jedné z vyšších specifikací, technika se nezmění a ani ceník nemá doznat podstatných úprav. Foto: AvtoVAZ

