Inovovaná Škoda Octavia dorazí už příští měsíc, největší změny se opět dotknou předních světel

Poslední modernizace Octavie se kvůli dvojitým světlům stala velmi kontroverzní a roky diskutovanou událostí, nyní má škodovka šanci vzít věci za lepší konec. Co s Octavií provedla, ukáže už v únoru.

Na odhalení Škody Octavia čtvrté generace došlo 11. listopadu 2019, a tak není překvapením, že facelift vozu je na spadnutí. Původně se mluvilo o tom, že se premiéra Octavie 2024 odehraje ještě před loňskými Vánoci, druhou půli roku však mladoboleslavská automobilka spojila s příchodem nového Kodiaqu a Superbu. Octavia se tak ukáže až letos v únoru, jak potvrzuje nové video, na kterém se ukázaly také čelní partie. Respektive jejich náznak, neboť vidíme pouze zatmavenou siluetu vozu, navíc ještě překrytého plachtou.

I tak je nicméně patrné, že největší změny budou spojené opět se světlomety. Jejich základní tvar se zřejmě nezmění, takže podobnou kontroverzi jako při faceliftu trojky můžeme snad vyloučit, doplněn je ale o diodový „šlinc“ směřující šikmo dolů. V souvislosti s tím zcela jistě dojde na úpravu čelní masky, stejně jako nám již předchozí práce špionážních fotografů potvrdila, že měnit se bude také nárazník. Do nabídky se kromě toho nastěhuje také podsvícené čelní logo, tím ale veškeré zásahy vpředu skončí. Vzadu pak lze čekat jen modifikaci detailů, tedy zřejmě jinou grafiku lamp a přeprofilovaný nárazník.

Co se interiéru týče, jistotou je nový multimediální systém, přičemž Škoda bude reflektovat změny, na které dochází u mateřského Volkswagenu. Znamená to tedy, že stejně jako faceliftovaný Golf bude také inovovaná Octavia osazena pár fyzickými tlačítky navíc, které vylepší uživatelskou přívětivost. Protože ale jinak na kabinu českého vozu neprší taková kritika, jako je tomu v případě toho německého, nedá se předpokládat, že změny budou enormní. Spíše dále čekejme už jen jiné čalounění nebo dekory.

Přesunout se můžeme pod kapotu, kam se dle dosavadních informací vrátí litrový tříválec produkující 115 koní. Momentálně je totiž základní jednotkou přeplňovaná jedna-pětka se 150 koňmi, s ní ovšem Octavia startuje na 619 900 Kč. To je hlavně na český trh již značná suma, pročež se Škoda rozhodla své sebevědomí trochu snížit. Dochází k tomu ovšem podobně, jako když elektromobil osadíte menším paketem baterií - tedy snížením jeho schopností.

Ona jedna-pětka se pak vrátí, stejně jako dvoulitr v dieselové i benzinové verzi. Ve druhém případě ale zřejmě už jen v souvislosti s verzí RS, která by měla pokračovat také jako plug-in hybrid. Stávající jedna-čtyřku by nicméně mohla nahradit nová jedna-pětka, se kterou je navíc spojen větší paket baterií. Toto ústrojí přitom pod kapotou nového Volkswagenu Passat dává až 272 koní, Octavia ale nejspíše tak vysoko nezamíří. I proto, že by tím ohrozila spekulovaný Superb RS.

Nic bližšího momentálně nelze dodat, nicméně s ohledem na zmíněnou únorovou premiéru faceliftu se dá předpokládat, že se k Octavii budeme v následujících týdnech průběžně vracet. Navíc ještě tento měsíc má debutovat inovovaný Golf, který bude co do změn asi největším vodítkem. V obou případech by pak mělo jít o vůbec poslední inkarnace obou aut osazené spalovacím pohonem. Při pohledu na váznoucí zájem o elektromobilitu se nám tomu ale nechce příliš věřit.

