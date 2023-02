Inovované SUV za 210 tisíc Kč je obrovský prodejní hit, Škodu zastiňuje více než sedminásobně před 7 hodinami | Petr Prokopec

Tichá voda břehy mele. Přesně tato slova lze vztáhnout na některá auta, o jejichž existenci možná ani nevíte, jejich prodejní úspěchy jsou ale mimořádné. A to i vedle modelů, které znáte velmi dobře.

Poté, co zkolabovaly prodeje Škody v Číně, a po odchodu z Ruska se mladoboleslavská automobilka zaměřila na indický trh. Ten má opravdu nemalý potenciál, ostatně loni se země stala nejlidnatějším státem světa. Zákazníků je zde tedy více než máku na opiových polích, ti nicméně nemají bezedné kapsy. Velmi často proto volí menší auta do čtyř metrů, s nimiž je spojena nižší daňová zátěž. Do této kategorie se nevejde ani Kushaq, ani Slavia, nicméně i tak automobilka loni s oběma vozy slavila relativně velký úspěch, prodáno totiž bylo 53 721 aut, což představuje 128procentní nárůst registrací.

Letos značka nejspíše může očekávat propad, za čímž stojí změna v daňové metodice. Indické úřady totiž rozhodly, že auta, která budou měřit více než 4 metry, budou používat větší než 1,5litrové ústrojí a jejich světlá výška bude vyšší než 170 milimetrů, budou klasifikována jako SUV. V takovém případě ovšem budou zatížena 28% DPH. Ta se připočítává k tovární ceně vozu, přičemž následně je ještě auto zdaněno 22procentní sazbou CESS (daň směřující na podporu školství a zdravotnictví).

Kushaq sice používá litrový tříválec či 1,5litrový čtyřválec, nicméně jeho světlá výška činí 188 mm. A kromě toho měří 4 224 mm, kvůli čemuž spadá právě do vyšší daňové skupiny. Ve finále tedy není překvapivé, že letos v lednu bylo prodáno jen 2 013 kusů. To oproti prosinci představuje pokles o téměř osm procent. Toto relativně nízké číslo je nejspíše dáno i tím, že o změně daňové zátěže bylo rozhodnuto ve druhé půli prosince.

Co bude v příštích měsících, to se uvidí. Když se nicméně zadíváme na žebříček 25 nejúspěšnějších aut na indickém trhu v měsíci lednu, najdeme na něm především auta měřící méně než čtyři metry. Jedním z nich je i Tata Nexon, nejprodávanější SUV v zemi, kterému patří pátá příčka absolutně. Na tu se subkompaktní esúvéčko vyšvihlo díky 13procentnímu meziročnímu zlepšení, na kontě tak má 15 567 registrací. Škodu tedy překonává sedminásobně, i proto, že zatíženo je pouze 5procentní DPH. To z něj dělá dostupnější zboží.

Jak moc dostupné? To se vám skoro zdráháme říci, neboť ve srovnání s českými cenami nových vozů zní nabídka Taty skoro jako pohádka. Vůz začíná na pouhých 779 900 INR, což je v přepočtu asi 210 tisíc Kč. A i absolutně vrcholná verze vyjde na 1 229 900 INR, tedy asi 330 tisíc Kč. Za to u nás u Škody nekoupíte pořád vůbec nic.

Nexon byl původně představen již roce 2017, v mezičase ale prošel faceliftem, který z něj činí stále relativně atraktivní zboží. K mání je s 1,2litrovým benzinovým tříválcem či 1,5litrovým čtyřválcovým turbodieselem. Obě jednotky produkují 110 koní a je možné je spárovat se šestistupňovým manuálem či šestistupňovým automatem. Poháněna je však v každém případě jen přední náprava.

Automobilka kromě modernizace přišla také s několika speciálními edicemi. Ty je možné spárovat i s elektrickým ústrojím, které je nabízeno od roku 2019. Zákazníci přitom mohou vybírat mezi bateriemi o kapacitě 30,2 či 40,5 kWh, z nichž druhá zmíněná má nabídnout dojezd 437 km. Ten je nicméně ryze teoretický. Ovšem i tak se Nexon EV již několikráte stal nejlépe prodávaným elektromobilem Indie.

SUV značky Tata tedy i šest let po debutu má čím oslovit, zatímco Kushaq s tím začíná mít problémy prakticky ihned po premiéře. Česká automobilka tak letos asi opravdu s růstem již počítat nemůže. Oproti tomu Nexon má nakročeno k tomu, aby pokořil loňské registrace, které byly rekordní - 168 278 exemplářů přitom vůči předloňskému roku představuje nárůst o neskutečných 60 procent. A jak jsme již zmínili, je to bezpečně nejprodávanější SUV v celé Indii.

