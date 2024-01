Inovovaný VW Golf 8 neohromil. O leccos přišel, plynovou vzpěru kapoty ani hrdost mu nevrátili před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Na jeho design už jsme si zvykli a facelift mu leda prospěl, ale co dál? Verze GTI bez žádaného manuálu, verze GTD v kopru, základní motorizace v kopru... A co přišlo? Pár tlačítek? Už fakt, že auto nedostalo zpátky tak často skloňovanou plynovou vzpěru kapoty motoru, ukazuje, že VW nechtěl znovu nabídnout maximum.

V březnu 1974 začal Volkswagen vyrábět nástupce legendárního Brouku, tedy Golf první generace. O 50 let a více než 37 milionů prodaných exemplářů později německá automobilka přistoupila k modernizaci té osmé, jenž debutovala v roce 2019. Od té doby na VW pršela nemalá kritika, neboť automobilka se po dieselovém skandálu rozhodla, že svou pověst očistí s pomocí elektrifikace. Na její oltář pak bylo obětováno mnohé, což odskákal především Golf. Ve srovnání se sedmou generací totiž Němci udělali několik kroků špatným směrem. Auto už to není tak dobře zpracované, nepoužívá tak kvalitní materiály, přišlo i o kus své intuitivnosti. Je to prostě Golf přepraný na 40, na kterém se očividně šetřilo, což obzvláště názorně vykresluje jeden symbol - přišel o plynovou vzpěru kapoty motoru, i když třeba Octavia IV ji pořád má.

Posledních pár měsíců se přitom zástupci značky dušovali, že s pomocí faceliftu veškeré předchozí chyby napraví. Nakolik se jim to povedlo, můžete posoudit sami, neboť provedení 8.5 je venku. Podle nás byla ale předchozí slova povykem skoro pro nic, neboť vůz nepůsobí dojmem, že by mu byla vrácena hrdost, o kterou před pár léty přišel.

Na vzhled VW moc sahat nechtěl, a tak se toho v případě venkovního designu moc neměnilo. Většina novinek je spojena s přídí, která vyfasovala nová světla - jsou užší a napomáhají vůz opticky rozšířit. Mezi nimi se přitom může objevit podsvícené logo, pod nimi pak najdete přepracovaný nárazník. V případě boků tu máme nová kola (maximem je 19palcová velikost), zatímco se zádí je spojena nová grafika lamp a lehce přeprofilovaný nárazník.

Víc než na karoserii se automobilka zaměřila na kabinu, jakkoli většina novinek je spojena s multimediálním systémem. Ten disponuje separovanou obrazovkou, která standardně počítá s 10,4palcovou velikostí, za příplatek však lze dostat i 12,9palcové provedení. Samotné menu je prý uživatelsky přívětivější, systém má navíc lépe reagovat na vaše pokyny. Napomoci tomu má nový operační systém, stejně jako nahrazení dotykových plošek na volantu klasickými tlačítky. Lišta na ovládání klimatizace je pak podsvícená, najít ji tedy zvládnete i potmě. Mimo to VW přivedl do hry více měkčených plastů.

Němci tedy místy na kritiku skutečně zareagovali odpovídajícím způsobem, podle nás je to ale příliš málo a příliš pozdě. Navíc je otázkou, jakým způsobem budou přijímány změny pod kapotou. Minulostí je totiž litrový tříválec, což je na jednu stranu dobře (tříválec je mizerný motor bez ohledu na provedení), nový základ v podobě čtyřválcové jedna-pětky produkující 115 koní ale jistě zvýší už tak vysokou základní cenu. Tento motor pak může produkovat i 150 koní, přičemž obě verze lze spárovat se šestistupňovým manuálem či sedmistupňovým automatem. Ve druhém případě však již nejde o čistě spalovací ústrojí, nýbrž o mild-hybrid. Výkon se ovšem nemění, stejně jako skutečnost, že veškeré stádo míří vždy na přední kola.

O stupeň výše najdeme dvoulitrový turbodiesel, jenž v kombinaci s manuálem produkuje 115 koní, s DSG pak výkon narůstá na 150 koní. To je ale v případě verzí spalujících motorovou naftu vše. VW se totiž rozhodl ve větší míře tlačit hybridní techniku, na vrchol proto míří dvě varianty párující přeplňovanou jedna-pětku s elektromotorem a bateriemi o kapacitě 19,7 kWh. Základ přitom nabídne 204 koní, verze GTE pak dokonce 272. Dojezd na elektřinu u nich vzrostl na 100 km, což ten celkový navyšuje na 1 000 km.

Němci zatím nedali k dobru veškerá technická data, nicméně se dá předpokládat, že nová dieselová verze nebude žíznivější než ta stávající, jenž má na kontě průměr od 4,2 litru nafty na 100 km. V kombinaci s až 50litrovou nádrží tak lze očekávat dojezd až 1 190 km na jedno natankování, což jen připomíná, o kolik víc v tomto ohledu Golf nabízí ve srovnání se skoro dvakrát dražším elektrickým ID.3. Ani u dieselů ale standardní nabídka neskončí, dále je třeba zmínit ještě benzinový dvoulitr produkující 204 koní. Spárován přitom výlučně bude s automatem, dopřát si ovšem v tomto jediném případě můžete pohon všech kol 4Motion.

V nabídce zůstane i kultovní Golf GTI, u kterého výkon dvoulitrového čtyřválce vzrostl na 265 koní. O jejich přenos se nicméně postará už jen sedmistupňové DSG, na manuál se automobilka navzdory jeho vysokým prodejům na některých trzích vybodla. Podobně by šlo hovořit o ostrém dieselovém provedení GTD, také to je minulostí.

Po stránce motorické tak už jen lze dodat, že GTI bude k mání i ve variantě Clubsport, u které bude přední nápravu zaměstnávat 300 koní. Ještě více pak zamíří Golf R, jenž si Evropané budou moci pořídit znovu i ve verzi kombi. Kdy ale dorazí, zatím nebylo upřesněno. Zákazníci toužící po sportovní vizáži si nicméně budou moci koupit výbavu R-Line, která zahrnuje černě lakované venkovní doplňky, sportovní volant či sportovní sedadla. Takový bezklíčový vstup, parkovací senzory, bezdrátové dobíjení mobilů či lité šestnáctky ale máme čekat již v základu.

Golf VIII přesto ani po faceliftu neohromuje. A to je otázkou, jaký dopad budou mít popsané změny na ceny. Ta aktuálně nejnižší nicméně činí 634 900 Kč a spojena je s litrovým tříválcem, který končí. Pokud Němci zamíří s cenou výrazně výše, pak i dílčí změny k lepšímu jednoduše vyšumí do prázdna, neboť Golf se stane nedostupným pro ještě více lidí. Jsme tedy zvědavi, jak moc se během jara, kdy bude zahájen prodej, VW pochlapí, zázraky ale nečekáme.

Ostatně jako symbol důkladnosti faceliftu jedna perlička - na plynovou vzpěru kapoty motoru se Němci i tentokrát vykašlali, přitom si museli být vědomi, jak symbolicky významná (fakticky je to prkotina) tahle věc. Tohle už prostě stěží kdy bude ten dokonale promyšlený Golf, na který jsme zvyklí. Lidé to vidí, nekupují ho zdaleka tak jako dřív a VW stejně nedělá dost, aby to změnil. A je to tak, že víc dělat nechce, ne nemůže. Proč, to je otázkou.

Když Němci začali mluvit o tom, co přinese faceliftovaný Golf, zdálo se, že ví, jak ho vrátit na výsluní. Úplné představení nás ale o serióznosti takové snahy rozhodně nepřesvědčuje, vůz toho možná i víc ztratil, než získal. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

Petr Prokopec

