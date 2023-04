Interiér inovované Lady Vesta předčasně plně odhalen ve vrcholné verzi, nevypadá vůbec zle před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: AvtoVAZ

Pokud si někdo myslel, že Rusové za nastalé situace nebudou schopni dotáhnout facelift Vesty do zdárného konce, mýlil se. Oficiálně Lada v podstatě pořád mlčí, snímky z její dealerské konference jsou ale výmluvné.

Už loni 22. února odhalil ruský AvtoVAZ faceliftovanou Ladu Vesta. Automobilka tehdy ukázala pouze snímky exteriéru, o interiéru se prakticky nezmiňovala. A z načasování lze pochopit, že to další půlrok nenapravila. Jen pár dnů poté začal konflikt na Ukrajině, jenž stihl přímo či nepřímo zasáhnout prakticky celý automobilový svět způsobem, který asi dnes nemusíme dlouze popisovat.

Rusové trpí hlavně kvůli sankcím a Lada jimi byla pochopitelně zasažena velmi, nakonec v mezičase přišla i o svého vlastníka, francouzský Renault. Opakovaně tak musela zastavovat výrobu a přehodnocovat to, co a jak bude vyrábět. Vesta coby jeden z jejích moderních modelů se tak na montážní linky dodnes pořádně nevrátil. Na místě tak byly pochybnosti, zda se facelift vůbec stane realitou, zda Lada bude mít díly na to takové auto dál prodávat.

Automobilka trvala na tom, že bude. A už v srpnu ukázala inovovaný interiér s pomocí fotky, kterou můžete vidět níže. Že tím mnoho neodhalila, nemusíme dodávat, od té doby navíc bylo ticho po pěšině. Znovu se tak začaly objevovat pochybnosti o tom, jakou podobu vlastně vnitřek Vesty 2023 bude mít. Teď už to víme.

Oficiálně jsme se toho pořád mnoho nedozvěděli, neoficiálně byl ale interiér faceliftované verze tohoto modelu v její vrcholné specifikaci předčasně odhalen díky snímkům z dealerské konference. Právě tam automobilka inovovanou Vestu v „plné polní” navezla. A když lidem neseberete foťáky, bylo jasné, že někdo si vůz zvenčí i zevnitř zvěční o svůj úlovek se podělí na internetu.

Stalo se, a tak si vše můžete prohlédnout níže díky fotkám zveřejněným ruskými RCI News. A je třeba říci, že interiér takto nevypadá vůbec špatně. Vertikálně orientovaný displej, zajímavě pojaté obložení pod ním, sympaticky stylizovaná tlačítka, digitální přístrojovka s docela sympatickou grafikou... Asi byste neřekli, že sedíte v jednom z nejlevnějších kompaktních aut Evropy, výsledek ale posuďte sami.

Zvnějšku jsme Ladu Vesta mohli vidět už loni v únoru, interiér se pomocí jedné dílčí fotky ukázal v srpnu. Teď si můžeme prohlédnout verzi Luxe v plné polní v mnohem větším klidu. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: RCI News@VKontakte

