Interní zjištění z nitra automobilky nejlépe ukazují, jak jsou vlastně míněna oznámení o konci spalovacích motorů před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Cadillac

Skoro neuplyne den, aby nám nějaká automobilka nesdělila, že její modely na benzin a diesel si od určitého data budeme moci koupit jinde než v bazaru. Jsou to ale skutečné záměry, na které lze sázet?

Od chvíle, kdy první velká automobilka oznámila, že v určitou chvíli hodlá zcela skončit se spalovacími motory a nabízet jen elektromobily, si ťukáme prstem na čelo. Je to jako říci, že od určitého termínu nebudete prodávat rohlíky, ale jen sójové pochoutky, nebo že skončíte s botami a přejdete na onuce, cokoli podobného. Samozřejmě můžete, pokud ale taková změna nepřijde z popudu zákazníků, riskujete ztrátu jejich přízně, neboť vývoj nálad kupců se na léta dopředu plánovat prostě nedá. Přesto se mnozí výrobci tímto směrem podle svých slov vydávají.

My jim to nebaštíme, neboť víme, že je to zejména u mainstreamových značek ekonomicky i technicky neschůdné. A je jen otázkou času, než tato smělá prohlášení dožene realita. Otázkou ale je, zda to v jednotlivých firmách někdo skutečně plánuje, nebo od počátku počítají s tím, že jde jen o výkřik do prázdna, který by se jen za určitých okolností mohl změnit v realitu, ovšem nikdo s tím vážně nepočítá. Soudě podle nejnovějších zjištění platí to druhé, alespoň v případě amerického koncernu General Motors.

GM opakovaně vyjádřil svůj závazek stoprocentní elektromobilitě. Do konce roku 2026 chtěl mít na trhu 30 různých elektrických aut, kromě toho pak v případě značek Cadillac a Buick měl počítat v řádu jednotek let s úplným koncem spalovacích jednotek. A do konce roku 2035 už nechce prodávat nic jiného. Jak ale zjistili kolegové z Auto News, interní materiály GM s žádným pevným termínem pro konec nabízení spalovacích motorů nepočítají.

Firma se tak chová racionálněji, než se tváří, neboť skutečné plány - ne ty navenek hlásané - počítají s tím, že se vývoj bude přizpůsobovat aktuálním okolnostem. A má to celé hlavu a patu, neboť značky GMC a Chevrolet mají nabízet spalovací ústrojí tak dlouho, dokud to jen bude možné. Jde o výrobce velkých pick-upů, SUV a masově vyráběných aut, právě u nich je přechod na elektrický pohon výhledově nemožný.

Větší ambice jsou spojené Cadillacem, neboť po roce 2026 má být jediným modelem s benzinovým ústrojím Escalade. I v jeho případě si ale troufneme tvrdit, že pokud automobilka uvidí, že poptávka je jinde, než kam směřuje nabídka, k žádnému „velkému přepnutí” nedojde, neboť by šlo dvěma slovy o sebevražedný akt.

Informace zevnitř GM tak jen ukazují, že všemožná ambiciózní prohlášení jsou spíše líbivé fráze manažerů toužících se zavděčit krátkozrakým investorům či současným politickým elitám, nikoli vážně míněný obchodní záměr. Zářnou budoucnost si ostatně nemůžete zajistit tím, že současným zákazníkům oznámíte, že se k nim za pár let otočíte zády. To některé odrazuje už dnes - známe ze svého okolí věrné klienty Audi, kteří značku zcela opustili pro to, že se už teď zavazuje ignorovat jejich přání.

Uvidíme tedy, jak se vše za pár let vyvrbí, ovšem i padák, který před pár dny dostal šéf koncernu VW Group Herbert Diess - a proč ho dostal, ukazuje, že situace se může změnit velmi snadno. V Americe stačí doslova jedny volby, pár podobných vyhazovů a většina automobilek bude znovu mířit úplně jinam. Vládcem trhu - pakliže je aspoň trochu funkční - bude vždy zákazník a jeho přání, ne z prstu vycucané vize politiků a manažerů. Jak praví jedna česko-polská zpěvačka: Někteří na to přišli a jiní to zjistí...

Cadillac se nedávno pochlubil vrcholným provedením Escalade-V, který disponuje 6,2litrovým přeplňovaným osmiválcem a 691 koňmi, s nimiž dá stovku za 4,4 sekundy. Právě tento model by po roce 2026 měl být jediným se spalovacím ústrojím. Zda tomu tak ale opravdu bude, je ve hvězdách, ani sama firma s ničím takovým interně napevno nepočítá. Foto: Cadillac

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.