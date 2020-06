Investoři Nissanu po prodělku 150 miliard ztrácí nervy, rozčiluje je i vyštvání Ghosna před 4 hodinami | Petr Prokopec

Japonská značka na tom byla špatně už před koronavirem, neboť vedení místo aut zaměstnával firemní puč. Teď nemá daleko k bankrotu a management od akcionářů sklízí, co zasel.

Dnešním dnem končí první polovina roku výrazně ovlivněného koronavirem. Zakrátko tedy můžeme čekat řadu statistik, které budou mapovat počínání jednotlivých automobilek na rozličných trzích. Velkou neznámou je aktuálně hlavně Amerika, kde řada výrobců přepřáhla na čtvrtletní zveřejňování prodejních výsledků. V souvislosti s novým světem jsme se tak o registrace mohli naposledy opřít v dubnu, kdy známa byla data za první tři letošní měsíce. To je nicméně období, kdy pandemie byla spojována víceméně jen s Čínou a některými částmi Evropy.

Právě z toho důvodu jsou ovšem nadcházející výsledky tolik očekávané, vůbec poprvé se totiž ukáže, jak moc koronavirus tu kterou automobilku zasáhl. Pokud nicméně přijde řeč na Nissan, pak již nyní bez znalosti aktuálních dat lze tvrdit, že Japonci na tom nejsou ani zdaleka dobře. Značka totiž již na konci letošního března, kdy končil fiskální rok 2019/2020, zveřejnila, že dosáhla první ztráty za posledních dvanáct let. A byl to hned pořádný zásek - 671,2 miliard yenů v minusu znamená v českých korunách asi 150 miliard.

Za tento výsledek nemohl COVID-19, nýbrž už dřívější situace firmy, která se ještě více zhoršila s vyštváním Carlose Ghosna. Právě na někdejšího šéfa aliance bylo toto pondělí ukázáno během valné hromady. Část investorů poukázala na nedostačující pevnou ruku ve vedení firmy a dodala, že od Ghosnova konce v Nissanu to s automobilkou jde od desíti k pěti. Další investoři pak uvedli, že značka ztratila důvěru publika, kdy někdejšímu šéfovi nedala možnost daná obvinění osvětlit. A co více, veškeré tyto problémy si měla řešit doma a nikoliv za pomoci vlády a vyšetřovatelů.

Vedení automobilky se aktuálně snaží veškerou měrou dementovat zprávy, že zatčení a uvěznění Ghosna bylo důsledkem firemního puče, a to i přesto, že na tuto skutečnost jasně poukázaly nedávno odhalené interní emaily vysoce postavených japonských manažerů. Místo toho Nissan soustavně jen poukazuje na Ghosnovy finanční prohřešky. Kromě toho má automobilka hledat také zastání u civilního soudu, kde požaduje kompenzaci za veškerou škodu, jíž kvůli Ghosnovi utrpěla.

Tento postup se nicméně firmě dosud nevyplácel a je bláhové si myslet, že z něj bude profitovat do budoucna. Sympatie veřejnosti jsou totiž momentálně hlavně na Ghosnově straně, přičemž řada lidí jej hodlá mstít sice jednoduše, ale velmi efektivně - tedy ignorací všeho, co nese logo Nissanu. To ale samozřejmě bude ztrátu značky jen umocňovat, s čímž půjde ruku v ruce stále větší nervozita investorů,.

Momentálně investoři naznačují, že vedení automobilky by si mělo sáhnout na platy, neboť oni nedostávají vyplacené dividenty žádné. S tím ostatně již souhlasil šéf automobilky Makoto Uchida, který během konference oznámil, že se vzdává půlky platu. Zároveň znovu přislíbil, že do roku 2023 přivede Nissan zpět do černých čísel. K opravdu extrémním výzvám prý hodlá přistupovat bez kompromisů.

Je nicméně otázkou, zda příchod nových modelů bude pro firmu dostatečnou a hlavně dlouhodobou vzpruhou. Díky koronaviru je totiž celý svět v nejistotách. A jak správně poznamenal další z investorů, Nissan na rozdíl od takové Toyoty či Hondy nemá jasnou vizi do budoucna. Značka tak možná zakrátko díky novinkám navýší své registrace, ovšem poté bude znovu řešit stejný problém jako nyní.

Na další vývoj jsme tedy opravdu zvědavi. Ovlivněn samozřejmě bude výsledky za druhý letošní kvartál, jakkoliv ty budou dle očekávání tragické. I proto již Nissan oznámil razantní škrty, na jejichž základě se značka hodlá soustředit hlavně na Čínu, Japonsko a Spojené státy. Evropu pak přenechá hlavně partnerskému Renaultu, kvůli čemuž je třeba očekávat další uzavírání továren a propouštění.

Carlos Ghosn možná seděl na mnoha židlích a měl i díky tomu nemalý plat, ovšem investoři za jeho vlády praktiky neměli důvod ke stížnostem. Momentálně se ale bouří vůči vedení značky, jenž nemá pevnou ruku a chybí mu i atraktivní vize do budoucna. Foto: Archiv Autoforum.cz

