Irsko už teď náhle končí s finanční podporou elektrifikovaných aut, nářky oportunistů už to nezmění

Z cizích peněz se jistě žije dobře, nelze to ale dělat donekonečna. Přesto překvapí, že Irsko dává od této podpory ruce pryč už nyní, důvody ale ukazují nevyhnutelnost stejného kroku i v jiných zemích. Prostě na to nemá peníze.

Přiznejme si na rovinu, že po více než jedenapůlletém boji s koronavirem jsou vládní kasy většiny zemí prázdné. Situaci lze jistě „vyřešit” zatnutím státních seker ještě hlouběji do futer, ovšem to povede k ještě většímu zadlužení dalších generací. Politici proto hledají způsob, jak rozpočty alespoň trochu vylepšit, což bychom označili za rozumné. Některým ale jejich jednání přijde „šokující“ a „ubohé“ - alespoň takto hodnotí zástupci irského automobilového průmyslu nejnovější rozhodnutí tamní vlády.

Od 1. ledna příštího roku se totiž Irové mohou rozloučit se státním příspěvkem ve výši 2 500 Eur (cca 63 800 Kč) na pořízení nového plug-in hybridního vozu. V platnosti tak zůstanou jen některé vedlejší granty, jako třeba dotace na pořízení domácí nabíječky či snížené poplatky jako třeba silniční daně. Již to samo by pochopitelně mělo stačit, zvláště pokud plug-in hybridy jsou ve srovnání s benzinovými a dieselovými vozy tak skvělé, jak jejich zastánci tvrdí. Soudě podle jejich křiku tomu tak ovšem není.

Lze jistě souhlasit s tím, že náhlá změna politiky není zrovna krokem, který by upevnil víru lidí v budoucnost, zvláště pak za situace, kdy prakticky nikdo nedokáže garantovat včasné dodání objednaného vozu. Jednou ale změna přijít musí. Aby Irové nejednali příliš náhle, na nedostatek čipů aut na trhu pamatovali a pokud objednaný plug-in hybrid nebude zaregistrován do konce roku v důsledku stávající automobilové krize, pak bude možné na podporu dosáhnout až do 31. března 2022.

Právě kvůli této výjimce se jako „ubohé“ jeví spíše volání šéfa Asociace irského motorového průmyslu (SIMI) Briana Cooka. Ten totiž uvedl, že vládní rozhodnutí povede k „obrovským finančním a logistickým problémům jak u výrobců, tak u prodejců i zákazníků“. Sám by si přál zachování podpory v mnohem delším časovém horizontu, ideálem je pro něj příštích deset let, během kterých má teprve dojít na masové přijetí elektrifikovaných vozidel. No a dočkal se dvou resp. pěti měsíců.

Samozřejmě rozumíme nářkům podobných oportunistů, kteří z takových grantů profitují - týká se to jak některých automobilek, tak části zákazníků. Současně ale musíme pamatovat slova Margaret Thatcher, která kdysi řekla, že problémem socialismu je, že mu dříve nebo později dojdou peníze jiných. To se nevyhnutelně stane všude a v Irsku se to stalo už nyní - letos bylo v zemi prodáno 7 658 plug-in hybridních vozů, v roce příštím se pak měl jejich počet vyšplhat na 11 tisíc. Jen tato porce tedy odpovídá 27,5 milionům Eur (asi 0,7 miliardy Kč), o další peníze pak vláda přijde nižším zdaněním. Financovat něco takového v době, kdy peníze chybí prakticky všude, je pošetilé.

Jakkoliv lze tedy chápat nářky všech dotčených, kterým se nelíbí, že třeba za Škodu Octavia RS iV budou muset zaplatit plných 45 995 Eur (1 172 700 Kč) a nikoliv o oněch 64 tisíc korun méně, stejně tak je třeba chápat i utažení vládního kohoutku. Jinak by ostatně politici museli „podojit“ daňové poplatníky někde jinde. A nemáme pocit, že by zrovna urychlený přechod na jiný druh pohonu aut byl tím, co je v současné době nutné řešit v prvé řadě.

Škoda Octavia RS iV stojí v Irsku od 1 172 700 Kč, přičemž zájemci o ni dosud mohli počítat s vládním příspěvkem ve výši v přepočtu 63 800 Kč. Ten však od 1. ledna příštího roku zmizí, jakkoliv kvůli nedostatku čipů vláda počítá s výjimkou až do konce března. Ilustrační foto: Škoda Auto

