Itálie se ústy svého ministra znovu ohradila proti zákazu spalovacích aut, argumentuje rozumně před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Fiat

Italové v tomto ohledu „zlobí” už delší čas, nakonec se ale pokládají stejné otázky jako snad každý rozumný člověk. Proč probůh k současně tak blízkému i vzdálenému datu nařizovat stoprocentní změnu bez podstatných výjimek?

Itálie má dál problém s automobilovými plány EU pro rok 2035. Ty předepisují, že všechna nová auta prodávaná v na území Evropské unie musí být od tohoto data bezemisní, což nutně neznamená, že budou jen elektrická (protože ani ta ve skutečnosti bezemisní nejsou). Návrh se ale v tuto chvíli jeví jako úplný zákaz spalovacích vozů, kdy výjimkou budou jen ta nejlepší auta pro nejbohatší.

Italové si něco takového nepřáli a nepřejí. A stále nejsou přesvědčeni, že to je realizovatelné bez drastických společenských i ekonomických dopadů, ačkoli nevidí podstatný přínos pro cokoli jiného. K plánům EU se dříve vyjádřila negativně premiérka Giorgia Meloni i ministr dopravy Matteo Salvini, nyní se k nim přidal také ministr zahraničí Antonio Tajani.

Corriere Della Sera k věci uvádí, že Tajani nedal najevo jen svůj nesouhlas, ale přišel i s vlastním alternativním návrhem - stanovit limit na 90 místo 100 procent elektrických aut v prodeji. V roce 2035 by tedy nikoli všechna nová auta, ale „jen” 90 procent z nich bylo papírově bezemisních. To by italskému průmyslu i obyčejným Italům dalo víc času na přizpůsobení se.

Pokud nedojde k úpravám, hrozí podle vrcholných italských politiků ztráta stovek tisíc pracovních míst a konec řady firem. Itálie na tomto poli určitě má důvod nezůstat potichu, neboť právě z ní pochází koncern FCA, který se sloučila se Stellantisem do ještě většího konglomerátu, jednoho z nejdůležitějších na automobilovém poli v celé Evropě.

Tajaniho dále podporuje Adolfo Urso, ministr pro hospodářský rozvoj v Itálii. Časový rámec navržený EU podle Ursa jednoduše nelze sladit s italskou realitou. Podle Ursa nejde jen o samotný automobilový průmysl, ale také o počet dobíjecích stanic. Urso konkrétně zmiňuje Nizozemsko: „V Itálii je v současné době 36 000 dobíjecích míst ve srovnání s 90 000 v Nizozemsku,“ uvádí. A prodeje elektromobilů v Itálii navzdory nemalým podporám také moc nejedou, loni se jich tam prodalo ještě méně než o rok dříve, přičemž tržní podíl EV zůstal na 3,7 procenta. To nemá daleko k české realitě.

Dodejme, že jakoukoli snahu o racionalizaci této debaty vítáme a jakýkoli jiný než černobílý přístup k věci je jistě správný. Na druhou stranu nám ale přijde celkem jedno, jestli půjde o 80, 100 nebo 90 procent. Jakékoli podobné nařízení bude v principu nesmyslné - EU musí rozvázat automobilkám ruce, aby mohly přijít s tím nejlepším řešením v tom kterém čase, v té které situaci. A tu nikdo ze současných politiků pro rok 2035 nedokáže odhadnout. Tedy krom toho, že oni už u vesla s největší pravděpodobností nebudou a případné následky jejich špatných rozhodnutí budou muset řešit jiní.

Ani fakt, že Fiat tlačí elektrický model 500, nemění nic na kritickém přístupu Italů k nařizování elektromobilů. Aktuálně by chtěli, aby aspoň nebylo tak plošné a prakticky neznalo výjimek. Foto: Fiat

Zdroj: Corriere Della Sera

Petr Miler

