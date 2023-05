Italové chtějí zachránit benzinovou Škodu Fabia. Euro 7 prý zablokují, podle ministra je to „skok do tmy” před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Zablokovat přijetí nové emisní normy může kterákoli z členských zemí EU, stejně jako v případě řady jiných unijních nesmyslů. Parta se ale v Bruselu netrhá, tedy většinou ne, Itálie už na kamarádíčkování se s ostatními zjevně kašle.

V některých příbězích se zračí věčné pravdy a pohádka o císařových nových šatech je jedním z takových příběhů. Však kolikrát už se někdo z nás ocitl v situaci, kdy prakticky všichni věděli, že realita je úplně jiná, než je nám prezentováno, a přesto všichni drželi ústa a krok? Prostě se nehodilo vystoupit z davu a riskovat následky - lepší bylo tleskat a uznale souhlasit s ostatními, že černá je krásně bílá.

Zejména v posledních letech jsme s těmito situacemi znovu konfrontováni stále častěji. Znovu proto, že do 80. let minulého století bylo běžné žít v nějaké přetvářce v podstatě neustále - tleskalo se blbům, vyzdvihovaly se minulé neúspěchy, oslavovaly se prohry. Chtělo to primitiva nebo hrdinu, aby rozbil přehradu lží a ukázal lidem, že za pravdu se není nutné stydět. V oné pohádce to bylo malé dítě, tedy v podstatě primitivní tvor (bez urážky, děti prostě nedomýšlí důsledky svých jednání, někdy ku prospěchu věci), za komunismu to byli lidé jako Havel, tedy hrdinové nebojící se jít s kůží na trh. Kam si zařadíte Itala Mattea Salviniho, necháme na vás, na každý pád je to dnes často on, kdo se nebojí nazvat věci pravými jmény bez ohledu na následky.

Byl to právě on jako italský ministr dopravy a infrastruktury, kdo spolu s německým kolegou pomohl rozbít nesmyslné zavedení faktického zákazu jiných než elektrických aut od roku 2035 a pomohl zajistit výjimku pro spalovací motory spotřebovávající syntetická paliva. A nyní je to znovu on, kdo stojí v čele jakési koalice proti jinému nesmyslu, návrhu emisní normy Euro 7.

Je to docela odborná věc, takže vás nebudeme zatahovat do nesrozumitelných detailů a její problém shrneme maximálně stručně. Problém Euro 7 není v tom, že by dále pokračovala ve snižování limitů emisí skutečných škodlivin jako NOx (CO2 se normy Euro nevěnují a nemají s ním nic společného, oxid uhličitý v běžných koncentracích není přímo škodlivý), neboť emise už současných aut jsou prakticky nulové a třeba v případě pevných částic dokonce čistí vzduch - bez legrace. Lidé jako Frans Timmerman se podle nás zcela oportunisticky zaměřili na okrajové a z globálního hlediska zcela nevýznamné překračování emisních norem ve velmi specifických situacích. Právě v nich chtějí dostat nové vozy do stejných mezí, což by mnohým z nich zlomilo vaz.

Jejich snahy mohou znít chvályhodně, ale jen než si projdete statistiky automobilek a zjistíte, že auta se v těchto specifických situacích zdaleka nepohybují ani v 1 % času své existence. Jde třeba o studené starty, jízdu za vysokých teplot, při vysoké zátěži, ve vysokých nadmořských výškách atp. Auta v takových momentech jezdí a emitují víc, než by měla, během veškeré životnosti všech aut jde ale o situace tvořící pouhá promile těch, ve kterých se auto pohybuje. Kvůli tomu zdražíte nové vozy klidně o více jak 100 tisíc, což by zabilo Fabii, další levné Škody i téměř všechna ostatní dostupná auta? Je to nesmysl a někteří o tom i dokážou mluvit. Politici obvykle ne, možná tomu ani nerozumí. Salvini s tím ale zjevně problém nemá.

Podle agentury Reuters se nejnověji nechal slyšet, že zavedení Euro 7 zastaví. Celý nápad označil za „skok do tmy” a říká, že „má čísla”, kterými přesvědčí i země, které dosud Euro 7 zablokovat nechtěly, aby tak učinily. „Už teď jsme blokující menšina, chceme se ale stát blokující většinou,” říká Salvini. Podle něj jsou již s Itálií na palubě také Francie, Polsko, Portugalsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovensko a dokonce i Česká republika. To už by na konec Euro 7 stačilo. Že by tedy nakonec odepisované benzinové Fabii zachránili krk Italové? Bylo by to paradoxní, ale může se to stát, protože jen Salvini je ochoten nahlas křičet, že císař jménem Euro 7 není oděn v krásném šatu, ale je nehezky nahý.

Škoda Fabia IV může kvůli Euro 7 dokonce předčasně skončit bez nástupce, tedy alespoň spalovacího. Pokud ale tato norma nebude přijata jako nový standard od roku 2025, může žít dál. Italové nyní přesně o to vehementně usilují. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Reuters

Petr Miler

