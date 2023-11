Italové dali nový rozměr slovu nevkus, z moderní Alfy Romeo zkusili udělat tu z 60. let minulého století včera | Petr Prokopec

Italský design máme obvykle tendenci si spojovat s krásou, tento výtvor ale nemá s krásou společného vůbec nic. Lidé z firmy ErreErre Fuoriserie dosáhli leda nového vrcholu nevkusu, přesto si za své dílo hodlají účtovat miliony.

Alfa Romeo Giulia je podle nás jedním z nejatraktivnějších sedanů, jaké si dnes můžete koupit, i když debut si odbyla již v roce 2015. Tehdy Italové doufali, že se s její pomocí vrátí zpátky na vrchol, to se ovšem nestalo. Přičemž úspěšným se nestalo ani spřízněné SUV Stelvio. Automobilka se tedy rozhodla znovu radikálně přehodit výhybku, a tak zatímco před osmi lety přepřáhla z předokolek na zadokolky, během příštích sedmi let zcela vymění spalovací pohon za ten elektrický.

Něco takového nezavání zrovna úspěchem, zvláště ne za současné situace, kdy pomalu všichni výrobci poznávají, že ve svých očekáváních přestřelili. Snaha poslat benzinové a dieselové motory co nejrychleji k šípku se jim tak vůbec nemusí vyplatit, spíše se zdá, že povede k dalším problémům. Budoucnosti ale předbíhat nebudeme, soustředit se naopak budeme na přítomnost. A vlastně i na minulost, neboť rok 2015 nebyl prvním, kdy debutoval vůz zvaný Giulia.

S vůbec prvním takovým počinem Italové vyrukovali v roce 1962, kdy na evropské trhy dorazil 4 140 milimetrů dlouhý sedan. Ten se dočkal i dalších karosářských variant, vedle kombíku šlo také o kupé a kabriolet. Na premiéru tohoto vozu se přitom loni pokusila upozornit společnost ErreErre Fuoriserie, která se rozhodla vrátit současnou Alfu Romeo Giulia k jejím kořenům. Zaoblenou karoserii tedy vyměnila za hranatou. A svět se spíše než co jiného zděsil.

Loňskou verzi překopaného sedanu se italská firma rozhodla brát za koncept, aktuálně ovšem přišla se sériovým provedením. To vznikne ve 33 kusech, což je přeci jen poněkud odvážný záměr - nejsme si totiž jisti, že existuje tolik lidí, kteří nemají ani tu nejmenší špetku vkusu. Překopaná Giulia totiž působí vyloženě odporně, jako produkt nějakého amatérského tunera, který obklopen všemožným harampádím sáhl po všem, co bylo po ruce.

Firma ErreErre Fuoriserie se chlubí tím, že vyměnila všechny venkovní panely. Vpředu tak najdeme čtveřici kruhových světel zasazenou do nové mřížky, jiný je i nárazník. Přeprofilována ovšem byla také kapota motoru, stejně jako došlo na vytažení blatníků. Jiné jsou nicméně i dveře či zadní boky, lem nad zadním kolem pak byl zplacatěn. A z kdysi elegantního pozadí udělali Italové monstrózní... Však vy víte.

Detailů, které lze nazvat perverzními, se ovšem na voze nachází bezpočet. Ve finále je tak jen dobře, že v případě interiéru se Italové drželi spíše při zemi a v podstatě ho jen přečalounili hnědou kůží či šedou Alcantarou. Dále za pomoci tlumičů a pružin Bilstein sáhli na podvozek a jejich zásahu nezůstal uchráněn ani motor. Ten nově produkuje 570 koní, jenž dozadu přenáší na dnešní dobu nepříliš vídaný šestistupňový manuál.

Dost by nás zajímalo, kolik si ve finále ErreErre Fuoriserie bude za likvidaci překrásné Alfy Romeo Giulia QV účtovat, loni nicméně firma hovořila o šesti milionech korun. A zároveň zmiňovala, že prvních deset zákazníků dostane 25procentní slevu. To je jistě zajímavé lákadlo, jenže ani to nejspíše stačit nebude - už za pohled na tuto kreaci by Italové měli ostatním platit.

Opravdu smekneme klobouk, pokud se Italům podaří prodat všech 33 kusů tohoto paskvilu. Moderní Giulia překopaná na tu původní totiž zvládne oslovit maximálně tak uvnitř či výkonem. Jenže na obojí zapomenete ve chvíli, kdy se na tento sedan jen podíváte. Foto: ErraErra Fuoriserie, tiskové materiály

