Italové narvali motor V6 s manuálem do dalšího lehkého kupé, s až 750 koňmi je to retro raketa k pohledání
Petr ProkopecNěco takového působí v roce 2025 jako přízrak z minulosti a další novinka společnosti Totem Automobili jít vlastně je. Zlobit se ale nebudeme, minulost se současností spojuje opravdu ve velkém stylu.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Italové narvali motor V6 s manuálem do dalšího lehkého kupé, s až 750 koňmi je to retro raketa k pohledání
včera | Petr Prokopec
Něco takového působí v roce 2025 jako přízrak z minulosti a další novinka společnosti Totem Automobili jít vlastně je. Zlobit se ale nebudeme, minulost se současností spojuje opravdu ve velkém stylu.
Čím je Singer pro vozy Porsche, tím se zdá být společnost Totem Automobili pro Alfy Romeo. Také ona se totiž rozhodla, že svůj byznys postaví na oprašování původní krásy. Za základ si vzala kupé GTA, které se vyrábělo v 60. letech minulého století. O jeho pohon se v závislosti na verzi staral 1,6litrový nebo 1,3litrový čtyřválec, u varianty GTAm ovšem bylo možné počítat s dvoulitrem posílajícím skrze pětistupňový manuál na zadní kola 240 koní, které s lehkým vozem pořádně cvičily.
Totem se nicméně rozhodl, že v tomto tisíciletí potřebuje GTA pořádný doping, a proto odstartoval spolupráci se společností Italtechnica. Společně stvořily 2,8litrový vidlicový šestiválec twin-turbo, který se dočkal přímého i portovaného vstřikování paliva. Standardně tato jednotka produkuje 600 koní výkonu a 700 Nm točivého momentu, zákazník však může sáhnout i po výše postavené variantě, která byla naladěna až na 750 koní a 850 Nm, tedy trojnásobek původního vrcholného výkonu.
Pohonná jednotka vážící pouhých 180 kilogramů ovšem může produkovat také 640 či 670 koní, přičemž zvolený výkon má vliv hlavně na zrychlení. To se u slabších verzí pohybuje nad 3 sekundami, u silnějších však klesá pod tuto metu. V případě nejvyšší rychlosti ovšem Totem své vozy elektronicky omezuje na 240 či 250 km/h kvůli bezpečnosti. I když se totiž vyšší luxus uvnitř propsal do zvýšení hmotnosti, GT stále zůstává zhruba tunovým až 1,2tunovým kupátkem.
Italové se rozhodli, že kupé ponechají jeho původní šasí, to ovšem bylo spárováno s novým předním a zadním hliníkovým pomocným rámem. Zároveň byla karbonem zesílena kabina, přičemž z uhlíkových vláken je kompletně celá karoserie včetně dveří, u kterých byla kvůli vyšší pevnosti použit také vlákna aramidová. Totem rovněž vyrukoval s vlastními dvojitými lichoběžníky vpředu i vzadu, které jsou spárovány s tlumiči Oram. Brzdy pak vozu dodalo Brembo.
Podobně jako Singer přitom i Totem umožňuje klientele, aby si tuto techniku vybrala pro zcela individuální variantu. Tou nejnovější je provedení Farina, které se od zbytku produkce liší hlavně lakem Luci del Bosco. Jde o speciální hnědý odstín, který byl inspirován válečnými barvami italských sporťáků ze 70. let. Na tuto éru pak ostatně odkazují litá kola se zlatým povrchem, zatímco uvnitř lze počítat s kůží Nappa a Alcantarou ve slonovinovém odstínu.
Úplným unikátem jsou přitom u varianty Farina nové tlumiče, které lze ve třech úrovních nastavit přímo z kabiny. „Každý exemplář je pro nás příležitost, jak dále vylepšit náš produkt a zajistit, že Itálie stále má dostatek výkonu, aby mohla dominovat,“ uvedla firma k nové kreaci s tím, že vylepšený podvozek má umožnit využít potenciál výkonného ústrojí na maximum. Nejsme si však příliš jisti tím, zda se speciál startující na 13 milionech korun na silnice vůbec podívá.
Farina je zatím poslední verzí přepracované Alfy Romeo GTA, kterou italská firma prezentuje pod označením GT Super. Klientela si přitom u kupé může vybrat nejen barvu karoserie a čalounění interiéru, ale také výkon 2,8litrového V6. Foto: Totem Automobili, tiskové materiály
Zdroj: Totem Automobili
Bleskovky
- Toyota už sepsala parte současné Supře. Skončí brzy, nic jiného místo ní nenabídne
včera
- Poslední svolávací akce konečně provalila počet skutečně prodaných Tesel Cybertruck
26.10.2025
- Tohle video ze Severní smyčky Nürburgringu říká o novém BMW M5 vše. A hezká podívaná to není
24.10.2025
Nové na MotoForum.cz
- Kdy bude Bulega testovat Ducati MotoGP? 09:43
- Zbude jedno místo pro Salače? včera 15:04
- Update Noah Dettwiler včera 14:44
- Ducati Monster 2026: s dvouválcovým motorem V2 včera 08:00
- Aktuálně ze Sepangu 26.10.2025
Nejčtenější články
- Německé automobilové firmy začínají padat jako kostky domina. A pokud nekrachují, propouští ve velkém
28.9.2025
- Toto jsou nejspolehlivější verze Volkswagenu Golf vůbec. Narazíte na ně už jen v bazarech, stojí překvapivě málo
28.9.2025
- Ceny kdysi nejrychlejšího luxusního sedanu světa spadly legračně nízko, auto schopné vozit rodinu hodně přes 300 km/h nestojí víc než lepší Škoda
28.9.2025
- VW musel zasáhnout v reakci na nezájem o své elektrické modely, z nastalé situace viní všechny, jen ne sám sebe
28.9.2025
- Po fiasku Porsche je pěknou teorií, že se ze spalovacích aut stanou libůstky jen pro bohaté, ale nedopadne to tak, nemůže
29.9.2025
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva