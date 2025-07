Italové odhalili další automobilovou lahůdku. Uměleckému dílu s 846koňovým V12 nechybí ani „to správné” řazení před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Pagani Automobili

Italové ví, jak člověku rozbušit srdce, a některé tamní automobilky se tohle umění pořád nebojí převést do praxe. Nejnověji se Pagani hlásí s otevřenou verzí Codalungy, která vypadá jako ze snu.

Italská automobilka Pagani za celou svou historii, která se datuje od roku 1992, přišla pouze se dvěma modely, a sice se Zondou a Huyarou. Jakkoli ale měla výroba prvního zmíněného typu skončit už před šesti lety, pokud do městečka San Cesario sul Panaro dorazíte s naditou prkenicí a patřičným nadšením, Horacio Pagani vám klidně i dnes postaví Zondu, jaká tu dosud ještě nebyla. Přičemž s podobnou strategií je spojena i Huyara, jejíž životní cyklus měl skončit výrobou sto exemplářů.

Tak tomu ovšem bylo pouze u regulérního kupé, vedle něj Italové pravidelně posílají na trh jeden zajímavý derivát za druhým. Vlastně by nás tak nepřekvapilo, kdybyste si Huayru v zakázkové úpravě mohli objednat třeba i v roce 2031, tedy dvacet let po debutu základního kupé. Značce to ale pochopitelně nemáme za zlé, neboť aspoň ona v době pohřbívání ikon a nahrazování žádaných aut nechtěnými neodchází od zlaté žíly. Zvláště když v tomto případě jde o jedny z nejkrásnějších „valounů“ historie.

Zatím posledním příspěvkem je Codalunga Speedster. Tedy ve své podstatě Huayra s prodlouženou zádí, ovšem s odnímatelným střešním panelem. Pagani tím navazuje na kupé Codalunga, se kterým přišlo před třemi lety. Zakázkový speciál inspirovaný Porsche 917, které je nejoblíbenějším vozem Horacia P., byl k mání jen v pěti kusech. A jakkoli jeho cena bez daně startovala na 7 milionech Eur, tedy na skoro 173 milionů Kč, celá produkce byla rozebraná ještě před premiérou.

Podobně je tomu i v případě otevřeného provedení, u kterého se počítá s dvojnásobnou produkcí, tedy s deseti exempláři. Cena zatím upřesněna nebyla, i přes více aut ovšem nelze počítat s jejím pádem směrem dolů. Tady se půjde daleko spíše nahoru, a nejen proto, že automobilka každému zájemci nabízí, aby si svůj vůz přizpůsobil do puntíku. Speedster totiž hlavně bez nasazeného hardtopu vypadá tak přitažlivě jako máloco ze současné produkce.

Italové navíc přistoupili k několika změnám, z nichž ta nejvíc patrná zvenčí spočívá v příchodu dvou koncovek výfuku. Čtyři z nich zůstávají středobodem zádě, ty nové jsou pak zasazeny do difuzoru. Více než to ovšem u klientely zabodovalo rozhodnutí nabídnout vůz nejen se sekvenční převodovkou, jako tomu bylo u kupé, ale rovněž se sedmistupňovým manuálem. Jako první člen rodiny Huyara jej přitom teprve loni dostalo provedení Epitome, které dorazilo v jediném kuse.

O pohon vozu se stejně jako dosud stará dvanáctiválec od AMG, který v tomto případě produkuje 864 koní výkonu a 1 100 Nm točivého momentu. Akcelerace novinky stejně jako cena zůstává pro veřejnost neznámou, nejvyšší rychlost ale byla omezena na 350 km/h. O zkrocení pohonné jednotky se pak starají masivní brzdy Brembo, litá kola Monolithic Avional o rozměru 20 palců vpředu a 21 palců vzadu pak obouvají pneumatiky Pirelli Trofeo R.

Codalunga Speedster bude k mání jen v deseti kusech, přičemž každý bude zjevně stát přes 200 milionů korun. Přesto je už dávno celá produkce rozebraná. Foto: Pagani Automobili

Zdroj: Pagani Automobili

Petr Prokopec

