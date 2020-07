Italové odhalili nejsilnější produkční třílitr světa, malému monstru říkají Neptun před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Maserati

Italové výjimečné motory vždy uměli a své pověsti zjevně nechtějí zůstat nic dlužni. Jejich Nettuno je nejsilnější třílitrový šestiválec, který se objeví v silničním autě, nabídne 630 koní.

Za pár dní tomu budou již dva roky od chvíle, co nás náhle a předčasně opustil Sergio Marchionne. Šéf italského koncernu Fiat Chrysler Automobiles chtěl ještě před smrtí realizovat sloučení s jinou velkou automobilkou, to se mu ale nakonec nepovedlo. I proto, že třeba francouzskou skupinu PSA Peugeot Citroën odmítal jako nepříliš vhodnou. Nicméně je to právě nakonec ona, která kývla na spojení s FCA. A jakkoliv vše ještě musí posvětit Evropská unie, nejviditelnější z dědiců Fiatu John Elkann již bere vše jako hotovou věc.

Spojenectví FCA a PSA ovšem není jedinou věcí, které již Marchionne nemůže být svědkem. Někdejší šéf italsko-amerického koncernu totiž rovněž velkou měrou usiloval o návrat Maserati na výsluní, ovšem i v tomto ohledu neuspěl tak, jak si nejspíše představoval. Jakkoliv za jeho vlády prodeje značky vzrostly na nebývalou úroveň a zároveň došlo i na značné rozšíření nabídky, účetnictví firmy bylo i nadále v červených číslech. To se ale má změnit, letos totiž značka vstupuje do nové éry.

Tu má uvést nový motor, a tak dnes automobilka s trojzubcem ve znaku odhalila vlastní třílitrový šestiválec, který sice má vazby na agregáty Formule 1, ovšem tentokráte by již mělo dojít k odstřižení od kořenů Ferrari. Symbolizovat to má i název pohonné jednotky Nettuno, který neznamená nic jiného než Neptun, jehož zbraň si skrze na Piazza Maggiore v Boloni vypůjčil Marip Maserati při tvorbě firemního loga.

Třílitrový šestiválcový agregát dostal do vínku dvojité přeplňování a zároveň také dvousvíčkové zapalování a předspalovací komoru. V té je umístěna jedna ze svíček a s válcem je propojen speciálně navrženými dírami. Zapalování přes ni je využíváno ve vyšších otáčkách, zatímco v těch nižších se motor spoléhá na podélnou svíčku napomáhající té normální v podpoře hoření paliva.

Maserati mimo to přivedlo do hry také přímé a nepřímé spalování paliva, přičemž všechny použité systémy mají snížit nejen spotřebu a tedy i emise CO2, ale také hluk pohonné jednotky. Kromě toho tu máme i nadmíru působivých 630 koní v 7 500 otáčkách a 730 Nm točivého momentu, který je dostupný v pásmu 3 000 a 5 500 ot./min - žádný jiný třílitrový šestiválec montovaný do silničních aut dnes takový výkon nedává. Na přeplňovanou jednotku pak má šestiválec i nadmíru točivý charakter, jeho červené pásmo přichází až v 8 000 ot./min.

Vůbec poprvé se motor vážící 220 kilo objeví pod kapotou nadmíru očekávaného sporťáku MC20, jenž bude odhalen během slavnostní párty 9. a 10. září v Modeně. S tímto vozem se Maserati chce vrátit rovněž do světa motorsportu, letošek tak pro italskou automobilku skutečně může být počátkem nové éry. Takové, o níž snil Marchionne, ovšem která za jeho života nikdy nepřišla. Zda ovšem působivá data motoru doplní i podobné prodeje, stále není jisté.

Maserati představilo nový třílitrový šestiválec, jenž bude pohánět nejen chystaný sporťák MC20. Foto: Maserati

Zdroj: Maserati

Petr Prokopec