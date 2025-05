Italové odhalili protijed na moderní auta. Má motor V8 bez turba, manuál a dokonce zapalovač s popelníkem před 5 hodinami | Petr Prokopec

Stalo se nedobrým zvykem nejen automobilových firem, že spíš než aby vycházely vstříc vašim přáním, vás zkouší vychovávat. A zašlo to tak daleko, že už neřeší jen podstatu samotného auta, ale zkouší vás i odnaučit kouřit. Téhle novince je to jedno, snaží se uspokojovat potřeby klientů ve všech směrech.

V posledních pár letech se pravidelně mluví o možném konci spalovacích aut. Po něčem takovém zákazníci nikdy nevolali, jde především o projev ideologického aktivismu. Kdyby za vším stály jen politické síly, ještě to pochopíme jako jednostrannou zvůli, nutit svým klientům to, co otevřeně nechtějí, se ale rozhodly i automobilky. Ty jako by zapomněly, kdo je živí, a tak raději si raději plnili cíle svých zelených pětiletek, než aby uspokojovaly přání klientů. Teď se diví klesajícím prodejům i ziskům...

Nejsou to ale jediné vrásky na jejich čelech. Další způsobuje stále početnější konkurence, která najednou vycítila příležitosti na tom či onom poli. A když je ostentativně nechávají být zavedené značky, nelze se divit, že dříve bláhové záměry takový prostor vyplnit najednou zvládají dotáhnout až do úspěšného konce.

Jednou z takových firem se zdá být dosud neznámá značka Automobili Mignatta alias AM z italského Piedmontu. Ta o sobě dala poprvé vědět letos v lednu, kdy začala lákat na svou prvotinu, dvoumístný roadster Rina. Tehdy oznámila, že produkce bude omezena na 30 aut ročně a že každý exemplář dostane osmiválcový motor bez turba a šestistupňový manuál. Tím ale veškeré informace končily, tedy až na poznámku, že slavnostní premiéra se odehraje v první půlce května.

Momentálně si tedy italskou novinku můžeme představit podrobněji, přičemž začneme u srdce vozu, tedy u jeho motoru. Za pětilitrovým atmosférickým osmiválcem stojí Ford, značka si ovšem objednala jeho další ladění u společnosti Italtecnica Engineering. Ta jej zároveň spárovala se zakázkovým výfukem, který má zajistit, že roadster uslyšíte na míle daleko. Zakladatel značky Jose Mignatta pak sice neupřesnil výkon, oznámil však, že cílí v případě jeho poměru k hmotnosti cílí na lepší číslo než 2 kila na koně.

Rina by díky rozsáhlému využití karbonu, kevlaru a hliníku měla vážit pouhých tisíc kilo, ona pětilitrová jednotka by tedy měla nabídnout okolo 500 koní. Celé stádo pak bude na zadní kola přenášet zmiňovaný šestistupňový manuál, s jinou převodovkou se zatím nepočítá. A zarazit může i to, že hned vedle řadicí páky najdete zapalovač a popelník. Tedy prvky, se kterými většina výrobců sekla již mnoho let předtím, než se rozhodla poslat na věčnost i zmiňované spalovací jednotky - to byly první známky toho, že preference zákazníků, ať už jakékoli, přestávají hrát roli.

Zatímco motor Italové nakupují, karbonový monokok by již měl být jejich vlastním dílem, stejně jako karoserie z kompozitu. Inspirací jí stály sporťáky 60. let, proto ostatně Rina nepočítá ani s čelním oknem, ani s jakoukoli střechou. Místo toho zde máme pouze oblouky za sedadly chránící posádku v případě převrácení. Samotný název roadsteru pak není odkazem na italského výrobce lodí, firmu Riva, nýbrž na Joseho babičku, která se jmenovala Caterina.

Podle Mignatty by si první zákazníci měli svá auta převzít příští rok, sáhnout však budou muset docela hluboko do kapsy, neboť ceny startují na 290 tisících Eur (cca 7,25 milionu Kč) bez daně. Účet ale pochopitelně bude možné zvednout skrze řadu příplatkových prvků jako jsou třeba karbon-keramické brzdy. Kuriozitou je pak skutečnost, že jakkoli má Rina americký motor, AM nepočítá s americkou homologací. Místo toho má být roadster jen evropskou záležitostí. Ostatně tady podobný protijed na nesmyslná moderní auta potřebujeme o dost víc, v USA zůstal trh aspoň o něco svobodnější.

Rina je italský roadster s americkým srdcem, který se od příštího roku začne ručně vyrábět. Označit ho za protijed na moderní auta není přehnané - drží se osvědčených receptů, dokonce má i zapalovač s popelníkem. Foto: Automobili Mignatta

