Italové s Němci odhalili revoluční systém, který prý udělá z aquaplaningu kus historie | Petr Prokopec

/ Foto: Easyrain Solution

Je to jeden z nejnebezpečnějších jevů, které vás při jízdě mohou potkat, neboť kola najednou ztratí kontakt s povrchem a auto může začít směřovat kamkoli bez vaší moci s tím něco provést. Řešení Italdesign u Bosche zabraňuje jeho vzniku.

Ani více než sto let po převratném vynálezu Karla Friedricha Benze není konec automobilovým inovacím. Naopak, zejména díky digitalizaci se s nimi doslova roztrhl pytel. Dnes tu máme jednu takovou, na jejímž vývoji se podílejí společnosti Italdesign a Bosch. Jimi podporovaná firma Easyrain Solution pak stojí za systémem AIS (Aquaplaning Intelligent System), který má zcela zabránit vzniku aquaplaningu. Tedy situace, kdy se pneumatiky auta při jízdě po mokré silnici přestanou zařezávat do hlubší vody, místo kontaktu se silnicí už jen plachtí po hladině a vůz se stává prakticky zcela neovladatelným.

Zabránit něčemu takovému je jistě dobrý nápad, máme ale pocit, že ten italsko-německý potřebuje trochu dopilovat. Jak tedy funguje? Jakmile senzory zkoumající prostor před vozem zjistí, že hrozí aquaplaning, vyšlou pokyn řídicí jednotce, která následně povolá do služby trysky, jenž před předními koly kontrolovaně rozprašují vodu. To může na první pohled působit nelogicky, nicméně Italové jednoduše počítají s vysokým tlakem, se kterým rozhání veškeré kaluže dříve, než do nich vjedete. Kola auta si pak zachovají kontakt se silnicí, jako by se nechumelilo. Tedy jako by se na ní nenacházela hlubší voda.

Firma přitom již provedla první reálné testy s upraveným Audi A6 a hlásí, že systém zlepšuje výkony vozu v přímém směru o 35 procent a o 30 procent v zatáčkách. To rozhodně není málo, navíc nová technologie nevede ani k výraznému zvýšení hmotnosti, neboť váží 5 kilogramů. Přesto má podle nás systém úskalí, kterým je používání vody, a to hned ze svou důvodů.

Jednak - vodu je třeba někde uložit. Problémem je už prostor, neboť i když autoři nezmiňují, jaké množství vody systém využívá, ze záběrů mapujících ony testy je jasné, že o pár kapek nejde. Pokud si uvědomíme, že při dešti je kaluží plná silnice, vody bude třeba spousta a dříve nebo později vám dojde, ať už ji uložíte kamkoli. Autoři navíc hovoří o možnosti využít nádržku kapaliny ostřikovačů, což je vůbec hloupé, neboť je nevhodná už svou velikostí. A pokud byste z ní všechnu kapalinu vyčerpali, způsobíte si jiný, ještě vážnější problém - neočistíte si špinavé čelní sklo.

Máme tedy pocit, že lepším řešením by bylo použití stlačeného vzduchu, který je možné brát z okolí donekonečna do menšího úložiště, které navíc nebude tak těžké. A efekt bude stejný - stlačený vzduch vyčistí silnici před koly od vody stejně, ne-li ještě efektivněji.

Jak jsme tedy zmínili, systém možná potřebuje ještě dotáhnout, základní myšlenka ale není špatná. Termín, kdy by se něco podobného mohlo dostat do produkce, zatím nepadl, stejně jako nebylo zmíněno, zda do vlaku naskočí i nějaká automobilka. Jelikož ale Italdesign patří VW Group a Bosch je jeho významným dodavatelem, dá se nasazení čekat nejdříve u některého z aut koncernu VW.

Italdesign a Bosch představily novou technologii v boji s aquaplaningem. Princip je zajímavý, řešení ale využívá vodu, navíc z nádobky kapaliny pro ostřikovače. Podle nás by bylo lepší použít stlačený vzduch. Foto: Easyrain Solution

Zdroj: Easyrain Solution

Petr Prokopec