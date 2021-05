Italové ukázali brzdy budoucnosti, jsou ale spíše smutným symbolem současnosti před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Brembo

Schopnosti Italů na poli vývoje brzdových systémů jsou nesporné, v tomto kontextu nás tedy překvapuje, že poslední inovací není funkce vedoucí ke zlepšení deceleračních schopností, ale prostá světelná show.

Možná si ještě vzpomenete na počátek tohoto milénia, kdy do kin zavítalo první Rychle a zběsile. Auta v něm prezentovaná povětšinou prošla jen lehkým tuningem, neboť na větší zásahy producenti neměli peníze. Povětšinou tak sáhli po vizuálních modifikacích, mezi něž patřily i neony a LEDky osvětlující prostor pod vozem. Právě tento prvek se ihned dočkal velké popularity, načež se mnohé silnice ve večerních hodinách měnily v pouť. Vlastně jsme si proto i oddechli, že časy této móda po pár letech odezněly.

Jak se ovšem říká, historie se opakuje a nikde firmy nenacházejí tolik inspirace, jako v minulosti. Příkladem za všechny je ostatně italská společnost Brembo, která slaví šedesáté výročí. Při té příležitosti odhalila brzdový třmen budoucnosti, který svým tvarem odkazuje na původní motocyklové z roku 1972. Máme tu nicméně jednu zásadní inovaci, jenž nejspíše s ohledem na výše zmíněný úvod uhádnete - ano, skutečně došlo na příchod svítících brzd.

Třmeny G Sessanta (neboli G 60) tak nepřináší žádnou podstatnou inovaci v oblasti samotného brzdění, ale jsou osazené diodovými proužky, jejichž barvu můžete dokonce měnit, a to skrze mobilní aplikaci. Přizpůsobit je tak můžete barvě karoserie, stejně jako mohou být kontrastující. Přijde nám to trochu laciné, jako smutný symbol doby, Brembo Ale dodává, že tato funkce může být jak estetická, tak zároveň i bezpečnostní. Podsvícené třmeny vám totiž mohou pomoci nalézt auto na parkovišti, stejně jako vás mohou upozornit třeba na to, že destičky jsou již sjeté nebo kotouč příliš tenký.

V takové chvíli pochopitelně již nepřichází ke slovu až tak ony diody, jakožto spíše senzory, kterými budou muset být třmeny osazeny. Podrobnosti tohoto typu nicméně již Brembo drží pod pokličkou a pouze zmiňuje, že nové brzdy mohou nahradit řadu existujících technologií. Otázkou ovšem je, zda u toho musí být ona světelná show - upozornění na končící životnost toho či onoho přes zmíněnou mobilní aplikaci by bohatě stačilo.

Můžeme tak jen dodat, že italská společnost byla v roce 1961 založena v Bergamu a za oněch šedesát let se vypracovala do pozice světového lídra. Dokládá to nejen fakt, že její brzdy používají výrobci prakticky všech supersportů, ale také veškeré tovární týmy MotoGP. Zda v budoucnu přepřáhnou ze standardních třmenů na podsvícené, není známo, příliš bychom si na to ale nevsadili, je to jen v podstatě hloupá show.

Podsvícený třmen G Sessanta je podle Bremba řešením budoucnosti. Lépe nebrzdí, zato... svítí. Foto: Brembo

Zdroj: Brembo

