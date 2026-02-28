Italská legenda se vrací s novým 900koňovým motorem V12 bez turba a má jediný cíl: Znít jako Formule 1, které už zakázali

Kdo jednou zažil závody ef-jedniček s točivými dvanácti- nebo aspoň desetiválci s přirozeným plněním, ten už jejich zvuk nedostane z hlavy. Samotné Formule 1 vám ho už nenabídnout, tohle auto ale prý ano. Problém? No, vidíme cirka 60 milionů problémů.

před 4 hodinami | Petr Miler

Foto: De Tomaso Automobili

Kdo jednou zažil závody ef-jedniček s točivými dvanácti- nebo aspoň desetiválci s přirozeným plněním, ten už jejich zvuk nedostane z hlavy. Samotné Formule 1 vám ho už nenabídnout, tohle auto ale prý ano. Problém? No, vidíme cirka 60 milionů problémů.

Pokud Ježíšek, Santa, Děda Mráz, Pére Noël nebo kdokoli, kdo si kde údajně usurpuje právo roznášet dárky, skutečně existuje, nedělali bychom si letos iluze, že vám v prosinci něco přinese. Podle všeho se totiž vyčerpal už v únoru, neboť v italských sáních přivezl nadělení, jaké byste v roce 2026 nečekali ani od pánaboha.

Nutno dodat, že nás zkraje měsíce varoval, že něco kutá, ani poté jsme ale nečekali tolik. Teď to tu máme - až bájemi opředená, během minulé dekády v bolestech znovuzrozená automobilka De Tomaso odhalila motor vyvinutý spolupráci s firmou ItalTecnica , který bude pohánět chystaný supersport P900. A je všechno možné, jen ne obyčejný.

Vzhledem k zřetelným ideovým pojítkům s Pagani a už dříve odhalenému objemu jednotky někteří podezírali De Tomaso, že se nakonec též upsalo AMG a motory bude brát od něj, ve skutečnosti se ale o atmosféricky plněný 7,0litrový V12 postarala právě ItalTecnica. Pracuje s 65stupňovým úhlem sevření válců, osmifázovým systémem mazání se suchou klikovou skříní a vysoce pevnými vnitřními komponenty, které se starají o mimořádný maximální výkon.

ItalTecnica si podle svých slov dala záležet hlavně na pevnosti konstrukce - hliníková kliková skříň, kované ojnice a ultralehké písty mají vydržet ekvivalent nejméně desítek tisíc kilometrů ostré zátěže. Firma dále uvádí, že motor má čtyři titanové ventily na válec a dvě vačkové hřídele. Karbonové sání je v těchto sférách skoro samozřejmostí a pomáhá k mimořádné lehkosti motoru - navzdory jeho objemu, počtu válců a údajné odolnosti prý váží s kompletním příslušenstvím pod 200 kg.

Klíčové parametry pak stojí za to - tento V12 generuje až 900 koní výkonu při 9 500 otáčkách za minutu, což je na sedmilitr bez turba opravdu hodně. Tomu odpovídá omezovač zasahující až při 10 200 otáčkách za minutu, korespondující pak má být i zvukový projev. Ale k tomu se ještě dostaneme. Výkon v každém případě míří na zadní kola přes sekvenci od Xtracu, na další detaily si musíme počkat.

Firma pak sice uznává „vůz se je vyvíjen na pozadí rychle se měnícího automobilového prostředí”, čemuž odpovídá i jiný použitý než původně avizovaný motor (ten měl dodat Capricorn), současně ale jasně odmítá jakoukoli elektrifikaci. Cílem firmy je prý vytvořit „pohonnou jednotku se skutečnou identitou, která upřednostňuje odezvu a preferuje akustický projev i měřitelný výkon”. A cíle v oblasti oné akustiky jsou neskromné, motor má prý okouzlit ty, kteří „si pamatují éru dvanáctiválců Formule 1, kdy zvukový projev nebyl vedlejším produktem”.

Motor tedy máme, zbytek auta jsme viděli též. Model P900 nicméně v této podobě nebyl hotový a ještě se dočká aerodynamických vylepšení, než bude odhalen někdy ve zbytku letošního roku. Už teď je poutavý, s popsaným motorem V12 láká ještě víc a po celkovém doladění by to mohlo teprve nadělení. Problém? No, vidíme asi 60 milionů problémů, tolik má auto stát v korunách. A bude určené jen na okruh, takže na ohromování „Pařížanek” (Pražandy chodící po Pařížské...) bychom to moc neviděli. I když... Hodit tohle auto na podval túrovat s ním před Cartierem, to by nakonec mohlo fungovat.


Tak to je on, nový motor V12 bez turba, který... Foto: De Tomaso Automobili

...má v De Tomaso P900 znít jako staré ef-jedničky. Motor je prý hotový, samotné auto se ale ještě částečně změní. Foto: De Tomaso Automobili

Zdroj: De Tomaso Automobili

Petr Miler

