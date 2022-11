Automobilový designér po opulentních jachtách stvořil i plovoucí město, jeho parametry berou dech před 10 hodinami | Petr Prokopec

Kreativitu mu nikdy nešlo upřít. A jak vidno, otisknout ji dokáže nejen do automobilů, ale také do plovoucích objektů všeho druhu. Tento projekt má zvládnout ubytovat až 60 tisíc lidí, nedokážeme si ale představit, kdo by financoval jeho reálný vznik.

Italské designové studio Lazzarini proslulo svými odvážnými futuristickými koncepty. Léta se soustředilo na auta, naší pozornosti ale v minulosti neunikla ani superjachta Avanguardia, kterou od ostatních lodí odlišuje připodobnění k labuti včetně jejího krku a hlavy. Tady slouží jako sklopný mechanismus, s jehož pomocí můžete spouštět na vodu člun, zároveň ale může posloužit i jako most mezi souší a jachtou. Zatím nicméně nemáme informace o tom, že by se loď disponující rovněž garáží pro několik aut začala stavět. Prozatím tedy zůstává pouze snem, na jehož realizaci je dle autorů třeba minimálně půl miliardy dolarů (cca 11,83 mld. Kč).

Italové nicméně nesložili ruce v klín, místo toho vyrukovali s ještě větší opulencí. Její kořeny sahají do roku 2009, kdy začal designér Pierpaolo Lazzarini poprvé snít o gigantickém plavidle, které by se v podstatě stalo plovoucím městem. Nyní studio vyrukovalo s prvními informacemi a vizualizacemi. Z nich je hned na první pohled patrné, že koncept zvaný Pangeos přejal tvary mořské želvy. Jen tím ovšem nezaujme, snad ještě větší dojem dělají jeho rozměry.

Nově odhalená terajachta měří 610 metrů na šířku a 550 metrů na délku. Nacházet se na ní má 30 tisíc „bytů“, jež poberou až 60 tisíc lidí. V českých reáliích by tak koncept Pangeos figuroval v seznamu měst rozdělených dle počtu obyvatel na 15. místě za Mostem a před Opavou či Frýdkem-Místkem. Takovou Litomyšl či Králův Dvůr by převyšoval hned šestkrát, ve srovnání s Týništěm nad Orlicí by pak na plovoucí želvě žilo dokonce desetkrát více lidí.

S ohledem na tato čísla není překvapením, že terajachta by disponovala naprosto vším, co je třeba k životu. Počítat byste tedy mohli s obchody, restauracemi či kluby, stejně jako s fitness a wellness centry, zahradami umožňujícími procházku či relaxaci nebo s hřišti. Nechyběly by přitom ani bazény, zatímco ve svém středu koncept hostí přístav. Na palubu se nicméně bude možné dostat nejen lodí, ale také s pomocí vrtulníku či speciálních dronů.

Pohon plovoucího města by dostalo na starost hned devět elektrických motorů HTS. O jejich výkonu sice nepadla ani zmínka, terajachtu by ovšem zvládly rozpohybovat jen na rychlost 5 uzlů (9,2 km/h). Na jachtu to není zrovna závratné tempo, na plovoucí město jde ale o docela vysokou rychlost, limitovaná je ostatně i bezpečností.

Studio Lazzarini ostatně předpokládá, že kvůli rozměrům konceptu by musel být vybudován specifický přístav. Jelikož ten by měl rozlohu 390 tisíc metrů čtverečných, nepřekvapí, že by vyrostl v Saudské Arábii. Zda se tak ovšem někdy stane, je ve hvězdách. Je nicméně jisté, že v tomto případě by již nebyla potřeba jen půlmiliarda dolarů.

Koncept Pangeos působí velmi lákavě, jsme však skeptičtí k tomu, že by se kdy mohl dočkat realizace. Foto: Lazzarini Design Studio, tiskové materiály

