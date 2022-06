Italský trh s auty je šílený, jediný model odpískané značky se prodává 304krát líp než všechny Tesly včera | Petr Prokopec

Na divoké výkyvy na jednotlivých trzích s auty už jsme si v poslední době docela zvykli, v Itálii lze ale stále vysledovat neobvykle vysoké množství paradoxů. Je to zvláštní, kde jinde ale čekat něco bláznivého než právě v Itálii?

Vzpomenout si na předloňské jaro už dá leckomu zabrat. Situace nicméně nebyla zrovna veselá, neboť Evropa se potýkala s první vlnou koronaviru, která tehdy zasáhla především Itálii. Dění na prakticky celém apeninské poloostrově se tak na dlouho téměř zastavilo, v květnu už se ale začaly dávat věci do pohybu. Tehdy se v zemi prodalo 99 711 aut, což sice znamenalo drastický pokles oproti 197 881 vozům prodaným o rok dříve, vedle 4 295 aut prodaných v dubnu šlo ale o ohromné zotavení.

Ve srovnání s rokem 2020 je letos pořád lépe, oproti tomu loňskému ale už nikoli. V květnu se tak v Itálii dle dat asociace automobilových výrobců ANFIA prodalo 121 299 aut, což oproti loňským 142 932 vozům znamená více jak 15% pokles. To je na evropské poměry ještě slušný stav, který největší koncerny jako Stellantis (-15,6 %), VW Group (-14,7 %) nebo Groupe Renault (-14,2 %) v zásadě kopírují, u jednotlivých značek už jsou ale výkyvy mnohem zajímavější. A pohled na úspěšné modely též.

Pozoruhodné jsou nepochybně kladné meziroční bilance Dacie (+0,5 %), Hyundai (+0,1 %), Ferrari (+42,5 %) nebo Lamborghini (+67,6 %) ukazující, že kdo má auta levná, kdo auta má nebo kdo prodává auta těm, kteří na ně mají, potíže nezná. Většina značek se ale propadla do těžkých ztrát. Fiat, Peugeot i Citroën jsou dole okolo 20 %, Audi o 27,6 %, Dacia o 26 %, v háji jsou Mercedes (-27,6 %), Jaguar (-47,4 %), Mitsubishi (-35,8 %) nebo Subaru (-54,4 %).

Propasti mezi úspěšnými a neúspěšnými značkami jsou tak mimořádně hluboké, a to pořád nevíte to nejlepší. V Itálii už nějaký ten pátek působí čínské Chery, které tam prodává své vozy pod u nás zcela značkou DR Automobile. Ta s levnými a reálně dostupnými vozy doslova raketově roste, v květnu s 1 842 prodanými auty zaznamenala nárůst o 162,8 % meziročně. Na opačném konci žebříčku je pak Tesla s pouhými 14 prodanými auty a meziročním poklesem o 96,7 %.

Je to jistě dáno i nárazovými dodávkami nových Tesel, přesto jde o mimořádně nízké číslo, které nesvědčí o ničem dobrém. Do zajímavého kontextu dávají výsledek Američanů prodeje Lancie Ypsilon, tedy letitého hatchbacku a posledního modelu značky, která měla zcela skončit a nyní působí jen na italském trhu. Její kořeny jsou ale tak silné, že si jen v květnu našla neskutečných 4 257 kupců. Prodává se tak 304krát lépe než všechny modely Tesly. A je tak úspěšná, že sama překoná portfolia většiny automobilek působících na Apeninském poloostrově - Kia, Hyundai, Renault, Škoda, BMW, Mercedes, Nissan... Ti a mnozí další se musí sklonit před jedním vyčpělým mini Lancie.

Nelze se tak divit rozhodnutí koncernu Stellantis, že odvolal, co odvolal a slíbil, co slíbil, neboť Lancie má evidentně stále co říci. Zda jí někam posune nabízení pouze elektrických aut, je na jinou debatu, kterou nakonec otevírá i pohled na nejprodávanější modely v Itálii - jasně vede stárnoucí Fiat Panda (současné generaci je 11 let) před právě Ypsilonem (11 let) a spalovacím Fiatem 500 (15 let, sic). To je fascinující první trojka.

Inu, Itálie... Na druhou stranu, neukazuje i tento výsledek, že lidé nestojí ani tak o nějaké elektrické výmysly za milion, ale klidně si raději koupí jednoduché, praktické a především levné auto, i když je morálně přes dekádu staré? Také to ukazuje, co můžeme čekat, budou-li někdy elektromobily reálně nařízeny a spalovací vozy zakázány. Zachovalá spalovací ojetina jakéhokoli stáří se najednou snadno stane novým objektem touhy davů.

Lancia Ypsilon se sice dočkala už několika faceliftů, morálně je to ale 11 let staré auto. Přesto se prodává tak dobře, že Tesly překonává 304krát a jako jediný model zastiňuje kompletní portfolia většiny značek. Foto: Lancia

