Izraelský vynález může změnit svět aut, v tom hlavním jasně překonává drahý karbon

/ Foto: Plasan

Karbonová vlákna jsou kouzelný materiál, jeho použití ale provází dva zásadní problémy - je drahý a je třeba mu zásadní měrou přizpůsobit výrobní proces. Novinka izraelské firmy řeší obojí.

Co je klíčem ke zlepšení aut ve všech směrech? Zní to jako otázka za milion, ve výsledku ale má velmi jednoduchou odpověď a „elektrický pohon” to skutečně není. Ona odpověď má přesně jedno slovo: hmotnost.

Je vážně úplně jedno, jakou vlastnost vozu chcete vylepšit - ať už jde o dynamiku, provozní efektivitu či servisní náročnost, hmotnost řeší vše. Navíc je třeba dodat, že „hmotnost se váže”, a tak odlehčení základní struktury auta dovoluje odlehčení řady sekundárních komponentů. Pokud byste udělali karoserii jakéhokoli ze současných aut třeba o polovinu lehčí, rázem pro ni potřebujete mnohem menší a lehčí motor nebo méně výkonné a lehčí brzdy. A také tyto komponenty znamenají menší požadavky na další díly. Méně výkonný motor potřebuje méně chlazeni, méně robustní převodovku či méně odolné poloosy. Je to taková spirála štěstí, kdy na začátku uberete třeba 200 kg a nakonec ušetříte celkem 300.

Dobře, ale to už víme, říkal to již Colin Chapman, ale jak toho efektivně docílit? To už skutečně otázka za milion je a firmy se zejména v posledních letech s rostoucím tlakem na spotřebu aut zkouší různá řešení. Najít ale cestu, která auta odlehčí a současně je neučiní nepřiměřeně drahými, je velmi složité. S jednou možnou se nyní hlásí izraelská firma Plasan.

Inspirovala se použitím karbonovými vlákny vyztužených plastů (CFRP), které dovolí vozu ubrat klidně stovky kilo bez ztráty většiny současných předností, jenže je učiní příliš drahými, a to nejen materiálově - takové řešení volá i po zcela specifických výrobních postupech. Plasan tedy sází na kompozit pouze částečně využívajících karbonových vláken, který nabídne tuhost srovnatelnou se současnými karoseriemi při odlehčení skoro o polovinu (přesně 45 %) oproti těm ocelovým a o pětinu oproti hliníkovým.

Jádrem řešení Plasanu jsou tzv. pultruzní paprsky z uhlíkových vláken, které jsou doslova protlačeny stěnami trubek, což má za následek velmi tuhé, ale současně lehké nosné prvky. Ty jsou pak integrovány do kompozitních panelů karoserie a vytváří polostrukturální bloky, jako jsou podlaha či střecha, spojené pomocí kovových „uzlů“ vyrobených z dvoudílného lisovaného hliníku.

Může to působit složitě, Pulsan ale říká, že to není výrobně drahé. Skutečný průlom nicméně spatřuje v tom, že pro zapojení jeho novinky do výrobního procesu není třeba žádný podstatný zásah do dnes využívaných způsobů výroby a lze ji použít na současných výrobních linkách pracujících s ocelovými samonosnými karoseriemi.

Firma podle slov jejího šéfa pro kompozitní materiály, Ronena Bergera, vidí široké možnosti použití v případě výroby aut. Podle něj se neomezuje na výkonná či závodní auta, není prý problém toto řešení zapojit do výroby aut produkovaných ve stovkách tisíc kusů ročně. Klíčem jsou pochopitelně také náklady, neboť jde o podstatně levnější řešení než zmíněné CFRP. Podle Plasanu je úspora hmotnosti nákladově ospravedlnitelná v momentě, kdy se náklady na ní pohybují do 10 dolarů (asi 225 Kč) za kg. To prý nové řešení splňuje, karbon nikoli.

Uvidíme, co z toho bude, zní to ale nadějně - třeba odlehčení auta o 100 kg by od automobilek vyžadovalo dodatečnou investici jen něco přes 20 tisíc Kč, to opravdu není drahé. Takové řešení, které by dovolilo snížení hmotnosti aut za přijatelných nákladů bez nutnosti měnit zažité způsoby výroby, by bylo velmi vítané, ať už se na věc podíváme jakkoli.

Nový izraelský vynález má skutečně tu moc změnit svět aut. Snížení hmotnosti karoserie skoro o polovinu bez dramatického zvýšení nákladů by s možnostmi nových automobilů dovolilo skoro čarovat. Foto: Plasan

Zdroj: Plasan přes Autocar

