Já jsem vám to říkal: „Lidé konečně vidí realitu elektromobilů," konstatuje šéf Toyoty při těžkostech soupeřů

Žádný soudný člověk se nemůže radovat z toho, když se jiní spálí poté, co je roky varoval, že nemají strkat ruku do ohně. Neraduje se z toho tedy ani šéf Toyoty a neradujeme se ani my, přesto je jistým zadostiučiněním vidět, že roky plavání proti proudu měly svůj smysl.

Těžko říci, čím je to především, lidé se ale rádi nechají strhnout davem ke kdejaké hlouposti. Netušíme, odkud se primárně vzalo burcování, že elektromobily jsou jedinou budoucností automobilismu, v posledních letech se ale ozývalo ze všech stran. Bylo a stále je až absurdní, odkud jsou také tyto hlasy slyšet. Kdyby to říkala Tesla, Greta, e-on a výrobci nabíječek, dá se to pochopit, kolikrát to ale říkají i ti, kteří tak jdou přímo proti svým vlastním zájmům. Když od lidí z českých zastoupeních automobilek, kteří prodávají asi pár procent takových aut (a to ještě kdovíkomu), slyšíte něco takového, je to na úrovni slov člověka, který z větve stromu s řezným nástrojem v ruce křičí: „Hoď mi lepší pilu!”

Zachovat si v takovém prostředí zdravý rozum je obtížné, tlaky ze všech stran jsou enormní. Racionalita celé věci ale nedávala a nedává jiný prostor než soustavně tvrdit, že technicky, ekonomicky ani ekologicky nedává rychlý přechod na stoprocentní elektromobilitu žádný smysl a každý, kdo se pokusí ohnout logiku ve prospěch idealismu, pohoří. Elektromobily jistě mohou být součástí nabídky, mohou být součástí řešení čehokoli, ale tyto vozy se všemi svými současnými limity jako jediná cesta? Něco takového je absolutně vyloučené.

Trvalo dlouho, než se to začalo ukazovat, neboť protežování těchto aut na všech úrovních bylo enormní, v dostatečně dlouhém časovém období ale vždy zvítězí zdravý rozum. Bude trvat ještě dlouho, než se to definitivně stane i na tomto poli, už současné dění ale ukazuje, jak nereálné plány na rychlý přechod jen na elektrická auta od začátku byly. Mohli bychom zmínit řadu událostí z posledních dnů a týdnů, ale jeden za všechny - koncern GM, který se v elektromobilitě viděl jako málokterý jiný ze starých výrobců, už přehodnotil skoro všechny své záměry. A velmi podobně je na tom Ford, VW a další. Prostě zjistili, že to nepůjde, neboť zaplavit dealery neprodejnými auty opravdu není udržitelný obchodní model.

Byli bychom dětinští, kdybychom se z toho radovali. Všechny ty biliony investované do od začátku nesmyslné vize bolí i nás, přesto je třeba pozitivně vnímat, že aspoň k nějaké korekci dochází na základě prvních signálů nerealističnosti dříve zamýšleného, nikoli až tehdy, kdy se někdo opravdu mohutně spálí. Fandové elektromobilů nyní jistě řeknou, že prodeje pořád rostou, sami ale dobře ví, že to je nepodstatný statistický kus celého obrazu - zájem jednak neodpovídá očekáváním a především je stále patrnější, jak uměle vybuzený je. Srovnejme pravidla hry a elektromobily nejsou nikde stejně jako kdykoli předtím. A věčné přerozdělování peněz v jejich prospěch je z podstaty neudržitelné.

Ve výše popsaném prostředí si jen málokdo udržel zdravý odstup, také tlaky na automobilky, aby vše slepě vsadily na jednu kartu, byl enormní. Jednou z těch, která se tomu úspěšně vyhnula, byla Toyota pod vedením Akia Toyody (dříve výkonný ředitel, dnes prezident firmy). Vnuk zakladatele největší světové automobilky roky tvrdil, že elektromobily nejsou a nemohou být jedinou cestou a Toyota do nich po hlavě nepůjde. Něco prodává, něco chystá, ale jít „all in” touto cestou? Prostě ne.

Nyní se tak v rozhovoru pro Wall Street Journal ozval se svou variací na téma: „Já jsem vám to říkal.” Ani on není škarohlídsky dětinský a uvádí pouze tolik, že se děje to, co se od začátku dít muselo., A po výše zmíněném přehodnocení řady plánů velkých automobilek je to Toyota, jejíž opatrná strategie na tomto poli se ukazuje být tou správnou. „Lidé konečně vidí realitu elektromobilů,“ uvádí s tím, že „existuje mnoho způsobů, jak vylézt na horu uhlíkové neutrality“ a elektrická auta mohou být jen jednou z nich.

Za moudrá lze označit jeho slova o tom, že „když jsou předpisy vytvářeny na základě ideálů, jsou to běžní lidé, kdo trpí“. Tak to zkrátka je, idealismus a ideologie nemají v technickoekonomických rozhodnutích co pohledávat. Bohužel jsme se ocitli v pasti pravého opaku a znát to není jen v automobilovém světě. Naprosto nepodloženě je nám vnucována řada řešení, které ve skutečnosti žádnými řešeními nejsou.

Toyoda dále řekl, že jím řízená firma nikdy nelelkovala, spolupracovala s výrobci baterií a usilovně přemýšlela o tom, co je reálně možné. A jednoduše zjistila, že mnoho toho není. Podle něj spočívá síla japonského automobilového průmyslu v éře elektromobilů z jeho „zkušeností z neúspěchů“, které aspoň některým firmám nedovolí nechat se opít rohlíkem. Zda to bude Toyota zvládat i nadále, ukáže až čas, v tuto chvíli je ale zjevné, že nenabízet na poli čistě elektrických aut prakticky nic, je ta správná cesta - opak vede jen k uzmutí části na trhu přerozdělovaných peněz, přirozený zájem publika o tyto vozy je velmi okrajový. S takovou kartou zrovna Toyota hrát opravdu nemusí.

Roky plavání proti proudou se Toyotě pod vedením Akia Toyody vyplácí, vystříhala se nesmyslným investicím do nežádaných elektromobilů. Teď se za to sám Toyoda tak trochu pochválil v pozici prezidenta firmy, moc jiných ocenění vzhledem k přetrvávající atmosféře v oboru ale asi čekat nemůže. Foto: Toyota

