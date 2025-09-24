Jaguar a Land Rover nevyrobí jediné auto celý měsíc, ztráty firmy půjdou až k 10 miliardám Kč
Petr Miler
Výroba nových aut se po několika odkladech měla rozjet dnes, ani to se ale nestane. Zůstává tak otázkou, zda k tomuto kroku dojde aspoň s 1. říjnem, na kdy byl avizován s posledním odkladem. Automobilka se ale tentokrát tváří přece jen sebevědoměji.
Jaguar a Land Rover nevyrobí jediné auto celý měsíc, ztráty firmy půjdou až k 10 miliardám Kč
před 7 hodinami | Petr Miler
Výroba nových aut se po několika odkladech měla rozjet dnes, ani to se ale nestane. Zůstává tak otázkou, zda k tomuto kroku dojde aspoň s 1. říjnem, na kdy byl avizován s posledním odkladem. Automobilka se ale tentokrát tváří přece jen sebevědoměji.
Britská automobilka JLR alias Jaguar Land Rover právě stvořila tu nejlepší reklamu na vyděračské hackerské útoky, jakou si lze představit. Ačkoli oběť nelze vinit z toho, že se stala terčem zločinu - je to pořád zločin, co je tu špatně a co nemá existovat -, stěží lze přehlédnout, že jeho dopady jsou dány i dílem nepřipravenosti firmy na takovou situaci ať už z hlediska obrany, tak z hlediska řešení možných dopadů.
Mluvíme pochopitelně o útoku z přelomu srpna a září letošního roku, o kterém jsme psali už několikrát. A který ani nyní nelze označit za uzavřenou kapitolu. Způsobil kompletní odstávku výroby JLR po celém světě, zkomplikoval prodej nových i ojetých aut a dokonce má za následek, že firma nemůže najít 40 tisíc čerstvě vyrobených vozů. Dny trvání takové situace by byly hodně, týdny příliš, najednou se ale bavíme o celém měsíci kompletního zastavení aktivit společnosti. To bude mít nedozírné následky.
Nejprve se hovořilo o ztrátách 140 milionů za den, dnes je každodenní ztráta způsobená těmito patáliemi odhadována na dvojnásobek. Účet za měsíční odstávku výroby tak u JLR bude atakovat hranici 10 miliard Kč. A nikde není psáno, že je to konečná bilance. Navíc jde o peníze, o které přijde sám Jaguar Land Rover, další ztráty budou sekundárně způsobeny napříč dodavatelskými řetězci a vlastně i celými ekonomikami, ve kterých mají továrny automobilky významné zastoupení na domácím produktu. Slovensko patří mezi ně.
Konkrétní aktuální stav věcí je nejasný, společnost ale v oficiálním komuniké oznámila, že záměr znovu spustit výrobu aspoň v továrnách ve Velké Británii a na Slovensku k dnešnímu dni padá a nedojde k němu dřív než 1. října. Vyrobeny tak nebudou desítky tisíc aut se všemi následky, které takové omezení má.
„Dnes jsme informovali kolegy, dodavatele a partnery, že jsme po kybernetickém incidentu prodloužili současné přerušení výroby až do středy 1. října 2025,” stojí v prohlášení, které zní přece jen trochu optimističtěji a odhodlaněji. „Toto rozhodnutí jsme učinili, abychom vyjasnili situaci pro nadcházející týden, kdy sestavujeme časový harmonogram pro postupné restartování našich aktivit a pokračování vyšetřování,” uvedl dále mluvčí a dodal: „Naše pozornost se i nadále soustředí na podporu našich zákazníků, dodavatelů, kolegů a maloobchodníků, kteří zůstávají otevřeni. Plně si uvědomujeme, že je to pro všechny spojené s JLR obtížná doba, a děkujeme všem za jejich soustavnou podporu a trpělivost.“
Vypadá to tedy, že JLR by se za týden skutečně mohl vrátit k normálnímu fungování, nic to ale nemění na tom, že jeho případ je pro strůjce různých forem ransomwaru mimořádně dobrou reklamou. Pokud se automobilka kvůli tomuto útoku dostala do takových a tak drahých problémů, kdekdo si příště rozmyslí, zda s nimi bojovat tímto způsobem. Jasně, princip „s teroristy se nevyjednává” má svou racionální podstatu, ale pragmaticky vzato by i zaplacení miliardy vyděračům, dosažení odvrácení hrozby a následná příprava na lepší předejití podobným situacím bylo pro firmu násobně levnější než popsané patálie.
Tím nikoho nemotivujeme k tomu takovým útokům podléhat - a tím méně je páchat -, nejlepší bude investovat do zabezpečení. Ale zločin je bohužel vždy o krok napřed a neprolomitelný systém nikdy existovat nebude. Jde tedy jen o to, kdo zůstane zranitelnější než jiní, na ty se budou hackeři vždy orientovat v první řadě. JLR zranitelný být musel a jeho reakce na vzniklou situaci je tristní. To bohužel jen přilévá oleje do ohně nezdravému vývoji v této oblasti, ať už se na věc podíváme jakkoli...
Nový šéf JLR P. B. Balaji si prochází křtem ohněm, „lepší” přivítání si snad ani nemohl představit. I z takových problémů si ale jistě lze vzít pozitivní ponaučení... Foto: Jaguar Land Rover
Zdroj: Jaguar Land Rover
