Jaguar je takový propadák, že v žebříčku nejhůř prodávaných aut v USA má čtyři modely, prim hraje „vůz budoucnosti"

Už z tohoto faktu si lze vzít prosté ponaučení - strategie Jaguaru selhala, nejvíc pak v případě sázky na elektrický pohon. Co na to Jaguar? Na elektřinu vsadí všechno, to dá rozum.

Jen málokterý automobilový nadšenec nemá slabost pro značku Jaguar. Britská automobilka má pozoruhodnou historii plnou zajímavých vozů, často se nebála bouchnout do stolu a odvážně přijít s něčím, co si ostatní netroufli, navíc její auta charakterizoval specifický, atraktivní design spolu s objemnými motory často o osmi válcích. Dlouhodobý obchodní úspěch to ale nikdy nepřineslo.

Jaguar párkrát zazářil, dlouhodobě se ale na vrcholu udržet nedokázal. Důvodů bylo více, přičemž jeden z nich - podobně jako leccos z výše zmíněného - připomíná osud Alfy Romeo. Chyběly soustavné inovace, nikdy navíc nešlo o ta nejkvalitnější a nespolehlivější auta, spíše jste se mohli spolehnout na to, že si s nimi užijete řadu drahých patálií. Právě to zřejmě zhatilo i poslední pokus Jaguaru o návrat.

Po převzetí značky indickým koncernem Tata se zdálo, že budoucnost je pro Brity jen růžová. Přišli s řadou nových a sympatických modelů s motory V6 a V8, nechyběly diesely, nechybělo skoro nic. Světové prodeje značky se tak vyšplhaly do stovek tisíc vozů ročně a v druhé polovině minulé dekády se jen v Evropě pohybovaly okolo 80 tisíc aut za rok, jen USA přidaly dalších asi 40 tisíc prodejů. To všechno ale odnesl čas.

Z nových Jaguarů se po stránce trvanlivosti vyklubaly stejné osiny v zadku jako kdykoli předtím, firma přestala inovovat a když začala z nabídky vyřazovat objemné motory, jednou nohou už vstupovala na duhový most. Když ji pak napadlo vytáhnout do boje s elektrickým modelem I-Pace, bylo vymalováno - loňských 9 668 prodejů v USA a 22 870 v Evropě (které letos dá mohutně klesají) jsou jedním slovem fiaskem. A to se prosím nebavíme o I-Pacu, jde o prodeje všech modelů značky dohromady.

Jak hluboko Jaguar padl, dobře ukazuje přehled nejhůř prodávaných aut v USA v letošním roce od kolegů z Jalopniku. Čítá 16 aut, která se pořád prodávají alespoň nějak, je jich ovšem zatraceně málo. Ne vždy znamená přítomnost v žebříčku jasný neúspěch, supersportovní Nissan GT-R se po asi 130 letech na trhu lépe prodávat snad ani nemůže, drahé a ošklivé BMW XM zřejmě také ne. Mezi těmito 16 auty ale najdeme hned 4 Jaguary, téměř celé portfolio značky - I-Pace, E-Pace, XF a F-Type, to všechno tu je. Krom těchto modelů už automobilka po konci XE za oceánem prodává v USA jediný vůz, F-Pace. Ten jediný se prodává líp než nejhůř.

To je až neuvěřitelný propadák, vrcholné fiasko pak představuje elektrický I-Pace s pouhými 330 letošními prodeji, tedy „vůz budoucnosti”. A také asi stonásobné auto roku podle novinářů, které si ale ze zákazníků nekupuje téměř nikdo, neboť je to nepoužitelný a předražený nesmysl, jenž se k image Jaguaru hodí asi jako tenisky k obleku. Co tedy nyní chystá Jaguar? No pracuje na tom, aby brzy prodával už jen elektromobily. Jak to asi dopadne? Odpočívej v pokoji, Jaguare, nic víc k tomu skutečně nelze dodat, tahle automobilka se očividně rozhodla skočit z mostu přivázaná za krk a ještě si pro jistotu přiložit pistoli ke spánku.

Jaguary jsou v USA takový propadák, že už je nekupuje skoro nikdo a v žebříčku nejhůř prodávaných aut má téměř všechny model. Nejméně se pak prodává elektrický I-Pace, takže... automobilka vsadí vše jen a pouze na elektrické vozy, to dá rozum. Foto: Jaguar

