Petr ProkopecČlověk si musí dvakrát protřít zrak, aby uvěřil, že se mu to nezdá, ale nezdá. Strádající značka s nesmyslnými plány na další existenci se může stát dodavatelem výrobních kapacit pro docela tuctovou čínskou automobilku, to byste nevymysleli.
Jaguar už žádná vlastní auta nenabízí, a tak má v opuštěných britských továrnách vyrábět vozy čínských značek
dnes | Petr Prokopec
Člověk si musí dvakrát protřít zrak, aby uvěřil, že se mu to nezdá, ale nezdá. Strádající značka s nesmyslnými plány na další existenci se může stát dodavatelem výrobních kapacit pro docela tuctovou čínskou automobilku, to byste nevymysleli.
Jaguaru už jsme pomalu začali sepisovat parte, neboť britská automobilka oficiálně dál trvá na své elektrické budoucnosti. Pokud by tím reagovala na podněty svých zákazníků, neřekli bychom proti takové strategii ani slovo. Jenže klientela už v případě SUV I-Pace dala jasně najevo, že ji elektrický pohon nezajímá prakticky vůbec. Tento model byl navíc spojen s relativně přijatelnou cenou, chystaná produkční verze konceptu Type 00 má zamířit o několik pater výš na úroveň Bentley.
Automobilce tedy již nevěří ani její vlastní dealeři, ostatně většina z nich si již plně uvědomila, že při očekávaném propadu prodejů o 95 procent pro většinu z nich nezbude na trhu místo. Samotná automobilka by ale nakonec až tak bídně dopadnout nemusela. A je otázkou, zda se s tím nakonec nesvezou i dealeři.
Britové totiž mají podle informací Financial Times předjednat s čínským Chery nové využití svých už nepotřebných výrobních kapacit právě ve prospěch Číňanů. A řeč není o prodeji továren, ale o řešení, kdy by se z Jaguaru stalo něco jako rakouská Magna Steyr, tedy samostatný poskytovatel výrobních kapacit.
Tomuto kroku má být nakloněna i britská vláda, ostatně premiér Kei Starmer měl i při své návštěvě Pekingu o této věci jednat s čínskou stranou. Podle Auto Expressu má být skutečně už ruka v rukávu a obě automobilky mají stát „před podpisem smlouvy“. Pokud by na něco takového došlo, Jaguar by měl aspoň nějaký plán B na vlastní přežití, třebaže v poněkud bizarní roli. Otázkou ale je, co by to udělalo s pozicí ostatních automobilek v Británii.
Jak jsme nedávno detailně probírali, přímo Chery loni v Británii sice prodalo jen 5 517 svých aut, pod značkami Omoda (19 855 ks) a Jaecoo (28 232 ks) jich ale bylo řádově víc. Celkově tak automobilka dosáhla na 76 319 registrací, čímž v zemi překonala souhrnné prodeje Jaguaru (1 725 ks) a Land Roveru (60 720 ks). Záda ovšem ukázala i Citroënu (20 732 ks), Fiatu (8 764 ks), Hondě (23 017 ks), Renaultu (65 537 ks), Tesle (45 513 ks) nebo Volvu (68 776 ks).
Tohoto úspěchu přitom Číňané dosáhli bez továrny v Británii v momentě, kdy se jejich dealerská síť teprve rozvíjí. Pokud ovšem budou moci využít továrny Jaguaru a Land Roveru - a zde se nabízí prostor i pro jejich prodejce -, pak prodejně snadno porostou ještě víc. Tímto způsobem navíc zachrání mnohá pracovní místa, což jim zajistí obrovskou úlitbu a výhody u britské vlády. Což by pochopitelně byla jen další voda na jejich mlýn.
Můžeme už jen dodat, že spolupráce Jaguaru Land Rover s Chery by nebyla úplně nová. Obě strany zformovaly své partnerství již v roce 2012, tehdy se však týkalo pouze Číny, kde byla o dva roky později otevřena společná továrna. V roce 2017 pak svou činnost zahájil další společný podnik zaměřený na výrobu motorů. Předloni pak došlo na založení společné nové značky Freelander. Číňané tak pomohli Britům u sebe doma, teď se karta může otočit...
Číňané zvětšují svůj otisk v Británii opravdu razantním způsobem, třeba Jaecoo 7 loni v zemi dosáhlo na 26 048 registrací, což jej řadí mezi nejprodávanější vozy vůbec. Nyní by se tam mohli i vyrábět, bizarně v opuštěných továrnách Jaguaru, který už žádná vlastní auta nenabízí. Foto: Jaecoo
Zdroje: Financial Times, Auto Express
