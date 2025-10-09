Jaguar Land Rover ani po pěti týdnech od zavření všech továren naplno nerozjel výrobu, známky života ale už vykazuje

Snad nikoho nemohlo ani ve snu napadnout, že patálie, které postihly britskou automobilku na přelomu srpna a září, nebudou ani po první říjnové dekádě minulostí. Ale nebudou. Některé montážní linky už se sice rozjely, do standardního stavu má ale ten současný pořád daleko.

Jaguar Land Rover ani po pěti týdnech od zavření všech továren naplno nerozjel výrobu, známky života ale už vykazuje

před 7 hodinami | Petr Prokopec

Jaguar Land Rover ani po pěti týdnech od zavření všech továren naplno nerozjel výrobu, známky života ale už vykazuje

Foto: Land Rover

Snad nikoho nemohlo ani ve snu napadnout, že patálie, které postihly britskou automobilku na přelomu srpna a září, nebudou ani po první říjnové dekádě minulostí. Ale nebudou. Některé montážní linky už se sice rozjely, do standardního stavu má ale ten současný pořád daleko.

Neuvěřitelné se stalo skutečností, Jaguar Land Rover včera konečně po pěti týdnech znovu otevřel své továrny a začal v nich vyvíjet nějakou aktivitu. Tu 1. září zastavil hackerský útok, který napadl interní systémy britských automobilek. V důsledku toho byla zcela zastavena výroba po celém světě, negativně byly ovlivněny také prodejní a servisní služby. Jaguar měl přitom do jisté míry štěstí, že se aktuálně nachází v procesu transformace na čistě elektrickou značku. Jako takový ovšem výrobu svých předchozích vozů ukončil už před několika měsíci, o to víc ovšem Britové spoléhali na Land Rover.

Až do konce letních prázdnin totiž tato značka produkovala zhruba tisíc aut denně, od té doby nevyrobila vůbec nich. Útok tak měl JLR stát zhruba 1,4 miliardy korun týdně, načež ve finále musela zasáhnout britská vláda, která se automobilkám zaručila za půjčku přesahující 42 miliard korun. Kromě továrních dělníků je totiž na JLR závislých zhruba 200 tisíc lidí pracujících pro subdodavatele. Některé tyto společnosti přitom vyrábí jen pro tyto značky, což svízelnost celé situace jen umocňovalo - třeba společnost Evtec Group tak musela poslat domů 1 250 zaměstnanců.

Právě proto bylo opětovné zahájení výroby velmi sledovanou záležitostí. Britové už dříve uváděli, že to proběhne „v kontrolovaném a bezpečném režimu“ a rychlý postup z této diplomatické fráze vyčíst vážně nešlo. Včerejším dnem tedy odstartovala produkce motorů v továrně ve Wolverhamptonu a baterií v Birminghamu. Mimo to byl znovu zahájen provoz také v logistickém centru v Solihullu, kde se lisují a lakují rovněž karoserie. Montáž aut, která mimo jiné probíhá i na Slovensku v Nitře, ale pořád nejede - rozjet se má až později během tohoto týdne.

Britové nicméně uvedli, že provoz bude postupně nabíhat po několik týdnů, takže ani tady nečekejme nic rychlého. I proto JLR oznámil, že zavádí nové platební schéma, která má dodavatelům pomoci s pozvolným rozjezdem jejich výroby bez toho, aniž by se dostali do insolvence. Odstávka je totiž ve finále zasáhla ještě tvrději než samotnou automobilku, neboť málokterá firma měla takové rezervy. Přičemž zmiňovaný Evtec Group lidem celou dobu vyplácel 80 procent běžné mzdy.

„Tento týden představuje důležitý moment pro JLR i naše akcionáře, neboť opětovně spouštíme naše výrobní aktivity. Od zítřejšího dne přivítáme zpět v práci naše kolegy vyrábějící motory ve Wolverhamptonu a krátce poté i naše kolegy vyrábějící auta v Nitře a Solihullu,“ uvedl v posledním vyjádření na toto téma šéf JLR Adrian Mardell. Ten zároveň všem poděkoval za podporu a upřesnil, že během hackerského útoku byla skutečně odcizena část citlivých dat. Přesnější ale nebyl.

Mardell zároveň oznámil, že během třetího letošního kvartálu bylo prodáno jen 66 165 nových aut, tedy o 21 138 vozů míŃ než za loňský červenec, srpen a září. Největší poklesy byly zaznamenány ve Velké Británii a v Číně, nejmenší pak v Severní Americe. To je vlastně trochu překvapivé, neboť dosud JLR poukazoval hlavně na zvýšení celních tarifů jako na jeden z hlavních důvodů klesajících prodejů. Všechny tyto výsledky ale budou ovlivněny setrvačností dřívějšího stavu věcí i aktuálním děním, pro další soudy si tedy počkejme na následující kvartály.


Na výrobu tisíce aut denně jako dřív si JLR bude muset ještě chvíli počkat, ovšem i tak je opětovné zahájení alespoň části výroby pro britské automobilky dobrou zprávou. Hackerský útok je totiž stál zhruba 1,4 miliardy korun týdně. Foto: Land Rover

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

