Jaguar Land Rover se propadl do obrovské ztráty, proti Britům jako by se teď všechno spiklo

Jaguar si podřezal větev sám, Land Rover tyl hlavně z prodejů v zemích, kde se mu najednou nedaří, a k tomu přišla jedna mimořádná událost. Výsledkem této „perfektní bouře” jsou značně imperfektní ekonomické výsledky, které se teď firmě opravdu nehodí.

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

Jaguar Land Rover se propadl do obrovské ztráty, proti Britům jako by se teď všechno spiklo

před 2 hodinami | Petr Prokopec

Jaguar Land Rover se propadl do obrovské ztráty, proti Britům jako by se teď všechno spiklo

/

Foto: Land Rover

Jaguar si podřezal větev sám, Land Rover tyl hlavně z prodejů v zemích, kde se mu najednou nedaří, a k tomu přišla jedna mimořádná událost. Výsledkem této „perfektní bouře” jsou značně imperfektní ekonomické výsledky, které se teď firmě opravdu nehodí.

Poslední loňský kvartál nebude pro automobilky Jaguar Land Rover ani v nejmenším tím, na který by s láskou vzpomínaly. Obrat britských značek se totiž za toto období meziročně snížil o 39 procent na 4,5 miliardy liber neboli na 125,4 miliardy korun. V důsledku toho vykázaly ztrátu ve výši 298 milionů GBP (8,3 miliard Kč), což je opravdu razantní propad vůči posledním třem měsícům roku 2024, kdy naopak měly na kontě zisk ve výši 375 milionů liber, tedy 10,4 miliardy korun.

VW nebo Stellantis by nad tím možná rukou, JLR ale není tase tak velká firma, prodá kolem 400 tisíc aut za rok. Ztráta blížící se 10 miliardám je tedy na poměry firmy obří a vzhledem k její aktuální situaci velmi zatěžující. Pokud se ale o auta nezajímáte jen dvakrát do roka, tento vývoj vás nejspíš nepřekvapí.

Jednak platí, že se Britové loni stali terčem kyberútoku, kvůli kterému došlo na počátku září k zastavení výroby i prodejů. Montážní linky se pak sice znovu začaly rozjíždět v říjnu, ovšem na předchozí plnou kapacitu se továrny dostaly až v polovině listopadu. To samozřejmě prodeje ovlivnilo, tohle samo by ale na takovou mizérii nestačilo.

Jaguar se totiž rozhodl, že prozatím bude trvat na svém sebevražedném plánu a skutečně ukončila výrobu všech spalovacích aut, které chce nahradit čistě elektrickými. I kdyby tedy na kyberútok nedošlo, stejně by neměla co prodávat. Což je stav, s nímž je třeba počítat po celý letošní rok. Horší moment pro něco takového si vybrat nemohla - JLR se to nehodí a trh je na něco takového zvědavý ještě míň než kdy dřív.

Land Roveru se nucená odstávka dotkla daleko víc, ani ta se ale nemůže vymlouvat jen na to. Musí se potýkat s poklesem obliby zahraničních luxusních aut v Číně. Zároveň jí také postihlo zvýšení celních tarifů ve Spojených státech, které jsou pro ni klíčovým trhem. A protože v roce 2024 tato značka dosáhla prodejního rekordu, byl loňský pád při všem zmíněném nevyhnutelný.

Otázkou je, co bude dál. Podobně jako Jaguar i Land Rover tlačí na elektrifikaci svého portfolia, byť se v prognózách drží blíže u země - zatím zmiňuje, že na konci dekády bude mít 60 procent prodaných aut čistě bateriový pohon. Což je mimochodem také naprostá utopie, například v oněch USA mají dnes elektromobily na trhu podíl 7 %. První elektrickou vlaštovku ale Britové chtějí i tak ukázat letos, stejně jako chtějí expandovat s plug-in hybridními variantami.

Když se ale podíváme na vývoj prakticky na celém světě, je skoro jisté, že elektrický Range Rover málokoho osloví. Britům tedy na hraní zůstane pouze elektrický píseček. O ten se ale musí prát se stále větší konkurencí, mimo jiné i tou čínskou. Vyjma elektrifikace navíc letošní inovace budou jen minimální a týkat se budou zejména multimédií a větších obrazovek.

Zatím to tedy nevypadá, že by si značka mohla letos nějak výrazně polepšit. Britové tak asi nakonec budou muset kývnout na nabídku Číňanů, kteří hodlají využít jejich továrny, které mají k plné kapacitě daleko. To už by nemělo daleko ke kapitulaci.


Jaguar Land Rover se propadl do obrovské ztráty, proti Britům jako by se teď všechno spiklo - 1 - Land Rover Defender 110 2020 oficialni 03Jaguar Land Rover se propadl do obrovské ztráty, proti Britům jako by se teď všechno spiklo - 2 - Land Rover Defender 110 2020 oficialni 10Jaguar Land Rover se propadl do obrovské ztráty, proti Britům jako by se teď všechno spiklo - 3 - Land Rover Defender 110 2020 oficialni 13
Britům v posledním loňském kvartálu dramaticky poklesly prodeje, vykázaly tak nemalou ztrátu. A zatím se nezdá, že by letos situaci mohli otočit. Foto: Land Rover

Zdroj: Jaguar Land Rover

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.