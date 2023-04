Jaguar Land Rover už si naplánoval svůj elektrický pohřeb, promyšlené to má opravdu dobře před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Land Rover

Oficiální záměr je pochopitelně jiný, neměli by ale Britové místo přání politiků plnit spíš přání zákazníků, kteří jim už několik let dávají jasně najevo, co si o elektrických autech myslí?

Poslední lednový den roku 2020 zavládlo ve Velké Británii značné veselí, země se totiž odtrhla od Evropské unie. Od tohoto kroku si řada lidí slibovala nižší byrokracii a návrat zdravého rozumu. Bohužel se stal přesný opak. Britští politici se totiž rozhodli, že budou zelenější než jejich kolegové zasedající v Bruselu. Bylo proto oznámeno, že se spalovacími vozy bude konec již v roce 2030, zatímco EU jim dává ještě pět let navíc. Mimo to však britská vláda přišla s podmínkami, které v podstatně nikdo soudný není schopen a ochoten splnit.

Politici totiž požadují, aby jimi tlačené, ovšem prakticky nikým chtěné elektromobily byly vyráběny ve Velké Británii. A stejně tak má být lokalizována i produkce baterií. To ovšem vyžaduje výstavbu továren, do nichž je třeba investovat neskutečné peníze. Když se nicméně podíváme na to, s jak velkými registracemi jsou britské značky spojené, pak by skutečně šlo o nesmyslný krok. Tím logičtějším je výstavba příslušného podniku v kontinentální Evropě. V té chvíli ale budou baterie spojené s vyšším clem, což se logicky promítne do ceny aut.

Britský trh tedy čeká opravdu zásadní otřes. Branže navíc není v nejlepší kondici, neboť zásah koronavirové pandemie, která odstartovala dva měsíce po Brexitu, byl právě kvůli absenci pomoci Bruselu výraznější než kde jinde. Chystat tedy za daného stavu zásadní revoluci zavání šílenstvím.

Od země jako celku se můžeme přesunout k jejím dvěma nejznámějším značkám. Jaguar i Land Rover (JLR) se vyznačují specifickým designem, který většině lidí rozhodně není trnem v oku. Něco takového ovšem již nelze říci o technice, jíž obě automobilky používají. Ve srovnání hlavně s německou konkurencí je totiž častokrát až přehnaně komplikovaná a tedy pochopitelně daleko méně spolehlivá. To se projevilo i na pádu prodejů, jenž loni klesly z předpandemických 660 tisíc na zhruba polovinu.

JLR se ovšem proti odlivu klientely rozhodl bojovat tím nejhorším možným způsobem. Tedy nikoli reflektováním přání zákazníků, nýbrž lpěním na politické diktatuře. Automobilky proto už dříve oznámily, že jejich budoucnost je čistě elektrická. Nyní své záměry detailněji naplánovaly a my vskutku nevíme, zda se máme smát či plakat.

Začít můžeme u avizované továrny na baterie, se kterou to dopadlo přesně dle očekávání. Mateřský koncern Tata Motors totiž nehodlá investovat do podniku v Británii, nýbrž do továrny na starém kontinentu. Znamená to tedy, že baterie budou do Solihullu (Jaguar) a Halewood (Land Rover) importovány z pevninské Evropy a tedy zatíženy dodatečným clem. JLR s nimi navíc nebude moci počítat od příštího roku, kdy má dorazit elektrický Range Rover. A nebude tomu ani v roce 2025, kdy se očekává druhý elektrický Jaguar, stejně jako bateriový Evoque, Velar a Discovery.

Britové tedy budou závislí na dodavatelích, přičemž dosud žádnou firmu nejmenovali. Protože ale těžba vzácných kovů je již delší dobu nedostačující a dosavadní výrobci baterií jsou přetížení, znamená to, že JLR bude při přerozdělování stát až na konci fronty. Na její počátek by se sice mohl dostat při hlubším sáhnutí do peněženky, ovšem v takové kondici nejsou ani britské značky, ani Tata. Dokládá to investice, jakou hodlá indický koncern poslat na elektrický oltář.

Částka 15 miliard liber (cca 400 miliard korun) na první pohled vypadá jako enormní, ovšem rozložena bude do pěti let. Navíc je třeba dodat, že posloužit má k obrození celého portfolia obou značek. Třeba takové Porsche přitom jen za Taycan „vyplázlo“ 6 miliard Eur (141,1 mld. Kč). Pokud tedy Jaguar u svého druhého elektromobilu počítá s německým sedanem jako s primární konkurencí, pak je již nyní jisté, že tahá za kratší kus provazu.

Co dodat? Snad jen pohled na registrace dosud jediného elektromobilu Jaguaru, a sice model I-Pace. Ten k zákazníkům poprvé zamířil v roce 2018, přičemž od svého debutu nasbíral neskutečné množství mezinárodních cen. S prodeji to ale je horší, za celá čtyři léta má totiž značka na kontě pouhých 46 tisíc prodejů (v Evropě loni jen 6 517 kusů). To už je na tom lépe i takový Volkswagen ID.3, který je přitom považován za propadák - jen loni však oslovil 76 600 lidí.

Směr, který si Britové vybrali, tedy opravdu nelze nazvat ideálním, podle nás si plánuje elektrický pohřeb. Vedení obou značek to ale vidí opačně a dodává, že elektromobilita je ve stále větší oblibě. A proto nakonec platforma EMA nebude uzpůsobena hybridní technice, sloužit místo toho bude jen čistě bateriovému pohonu. JLR tak začíná připomínat hráče pokeru, který nemá v ruce naprosto nic. A zkoušet vyblafovat soupeře s full housem je opravdu odvážné.

Britové začali lákat na svou elektrickou budoucnost, přičemž tímto snímkem avizují příchod rivala pro Porsche Taycan. Němci přitom jen do tohoto modelu investovali 6 miliard Eur, zatímco JLR hodlá za 15 mld. GBP zrevidovat portfolio obou značek. Foto: Jaguar

Zdroj: Jaguar Land Rover

Petr Prokopec

