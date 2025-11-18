Jaguar Land Rover vykázal za poslední kvartál hrozivou ztrátu, už se z ní také nemusí vzpamatovat
Petr ProkopecVzhledem k situaci firmy a negativní okolnostem z poslední doby není záporný výsledek překvapením, jeho míra ale ano. Právě kvůli tomu, kolik negativních faktorů se pro JLR sešlo najednou, mají někteří obavy, jak z toho vůbec vybruslí a zda přinejmenším Jaguar nepadne.
před 7 hodinami | Petr Prokopec
Na konci loňského třetího kvartálu se britské automobilky Jaguar a Land Rover pochlubily ziskem po zdanění ve výši 7,78 miliardy korun. V té době měly obě pořád co prodávat, neboť první zmíněná začala se svým přesunem od spalovacích aut k elektrickým až v následujících měsících. Dealeři tedy i po zastavení montážních linek ještě mohli počítat s určitými skladovými zásobami, které je měly udržet nad vodou. Jenže i tyto vozy jsou nyní pryč a u prodejců obvykle zůstalo jen pár aut ve verzích, které netáhnou.
JLR během této rošády měla nad vodou držet druhá část společnosti, tedy Land Rover. Jenže na počátku letošního září byly obě automobilky zasaženy kybernetickým útokem, kvůli kterému musel montážní linky zastavit i výrobce off-roadů. A nejen to, Britové nemohli nic ani prodávat či servisovat po řadu týdnů. Vše ještě navíc zhoršil fakt, že klíčový je pro ně americký trh. Tamní prezident Donald Trump ovšem letos rozhodl, že auta z jiných částí světa budou při svém vstupu na kontinent zatížena vyššími cly, což později částečně zmírnila dohoda mezi Spojenými státy a Velkou Británií, má ale své limity, k nulovým clům se stejně nevrací a škoda byla napáchána už před jejím dosažením.
Stát se cokoli z toho samostatně, značky by tomu asi ještě čelit zvládly, protnutí všech nešťastných okolností do jednoho kvartálu ale nemohlo skončit jinak než poměrně hrozivou ztrátou. Ta po třetím kvartálu vystoupala na 15 miliard korun, přičemž dle Britů se jí nepovede hned tak vymazat. Automobilka totiž předpokládá, že její zisková marže se letos bude pohybovat mezi nulou a 2 procenty. To je o poznání méně než dosud uváděných 5 až 7 procent, s nimiž JLR počítal i po zvýšení cel.
„Něco se nám povede dohnat, část neprodané a nevyrobené produkce je ale nenávratně ztracena vzhledem ke globální poptávce a nadměrným zásobám konkurence,“ uvedl šéf obou značek Richard Molyneux. Ten uvedl, že Spojené státy jsou spolu s Velkou Británií a Středním Východem poměrně stabilním prostředím. „Evropa je ale pravděpodobně mnohem zranitelnější. Ekonomika zde není v nejlepším stavu,“ dodal dále. A tím vlastně naznačil, že může být ještě hůř.
Jaguar se totiž rozhodl přejít na elektromobilitu hlavně kvůli politikům ze starého kontinentu. Souběžně se změnou pohonu navíc míří o jednu či dvě cenové skupiny výše. Britové přitom sami uvedli, že tímto způsobem přijdou o 85 procent klientely, zbytek jim nejspíš měl stačit. Jenže v USA je aktuálně elektrický pohon pomalu mrtvý. A pokud po něm netouží tamní klientela a ta místní je v horší ekonomické situaci, komu chce Jaguar své novinky prodávat? Arabové na elektromobily zvědaví nejsou, Australané též moc ne, Japonci jakbysmet a Číňané mají svých elektrických aut dost. Co tu máme dál? Za sankcemi nedostupné Rusko? Jižní Ameriku? Afriku? Jaguar nemá kde brát.
Nedávný odklad produkční verze tak rázem dává ještě větší smysl, přičemž lze skutečně spekulovat nad úplným koncem nejen elektrického GT, ale Jaguaru jako taokvého. Před takovým vývojem jsme automobilku opakovaně varovali, neboť nelze profitovat s produktem, který je ušit podle vašich ideologických představ a ne dle toho, co požadují zákazníci. Jenže kdo chce kam... JLR tam dle aktuálních obchodních výsledků zjevně skoro je.
Na kondici britských značek se projevil jak hackerský útok, kvůli kterému přes měsíc nevyrobili žádné nové auto, cla i ideologická zaslepenost jejich vedení. Foto: Land Rover
Zdroje: JLR, Auto News
