Jaguar oficiálně ukončil výrobu všech aut, je to smutná tečka za jedním dlouhým příběhem
před 7 hodinami | Petr Miler
Asi nikdo nám nevysvětlí, proč se to muselo stát, ale stalo se to. Jaguar ukončil produkci svého posledního, shodou okolností historicky nejúspěšnějšího modelu a dál nevyrábí vůbec nic. Jestli se to ještě někdy změní, je ve hvězdách.
Jaguar je jednou z těch britských automobilek, které nikdy neměly lehký život a prošly si nejrůznějšími etapami své existence. Majitelé - ať už jím byl zrovna kdokoli - se k němu pravidelně chovali dost macešsky a současní indičtí majitelé z Tata Motors zjevně nechtějí být výjimkou. Firma jako by připomínala týrané a šikanované děcko, před kterým grázly nenapadne nic lepšího, než mu přidat pár ran.
Zní to trochu krutě, ale nikdo nás nepřesvědčí o tom, že současný plán na „perestrojku”, uprostřed níž se Jaguar nachází, je upřímně míněn jako cesta ke spáse. Vedení se tak tváří a své kroky se pokouší obhájit, ve výsledku ale působí podobně přesvědčivě jako perverzní recidivista, který z oběti sundává šaty s tvrzením, že se chce jen podívat, zda není poraněná. Ty příměry mi dnes moc nejdou, tak raději k faktům.
Jakkoli to zní podivně, Jaguar zatím jen zůstává věrný svému plánu, podle nějž první auto ušité podle nového vzoru, tedy Type 00, dostane do prodeje spolu s kompletní přeměnou zaměření značky na prodejce drahých elektromobilů až koncem roku 2026. Do té doby ukončí výrobu všeho, dealerům nebude dodávat nic, většinu jich nechá zabalit krám a ty zbylé nechá zajišťovat dodávky nově pojatých modelů skrze jakési luxusní butiky
I elektrický I-Pace je tedy mrtvý. XE a XF? Už nejsou. XJ? Dead. E-Pace? Ahoj babi, všechny tyto modely už se nevyrábí nejméně rok. Jen F-Pace, ten se dosud držel v nabídce, což bylo docela paradoxní, neboť byl je všech moderních Jaguarů tím nejstarším. Vedení ale řeklo konec, a tak je konec - firma uspokojila poslední objednávky na svém a na konci minulého týdne udělalo i to výrobě papá.
Jaguar tím oficiálně ukončil výrobu všech aut a neprodukuje opravdu vůbec nic. Symbolicky vše uzavřel prapodivnou oslavou, když ve své továrně v Solihullu nejprve oslavil 90. výročí výroby a 10. výročí F-Pacu, pak zahrál smuteční marš a bylo po všem. Konec, Schluss, Die Ende nebo tady spíš The End - zazvonil zvonec a pohádky je konec. Jestli někdo někdy ještě napíše její další dějství, je v tuto chvíli ve hvězdách, teď vidíme jen smutnou tečku.
Samotný F-Pace se přitom rozloučil s úspěšnou kariérou. Stal se na konci roku 2015 prvním SUV Jaguaru, což byl toho času podivné, když má mateřský JLR pod palcem také Land Rover, který nic než SUV nedělá. Ale prodával se. Asi to není něco jako nový F-Type, s víc než 200 tisíci prodanými exempláři je to ale nejúspěšnější Jaguar všech dob, ať se nám to líbí nebo ne.
I když se snažíme být maximálně pozitivní, aktuální počínání Jaguaru nelze hodnotit jinak než jako extrémně riskantní. Ale nějak to dopadne, tušíme, že nikterak normálně - buď z toho bude ohromující úspěch, nebo to bude totální fiasko. Myslím, že víte, co čekáme spíš...
Lidé se tváří vesele, ale tohle byla tryzna, bez přehánění konec všeho. Jaguar oficiálně ukončil výrobu všech aut a je velkou otázkou, zda se do ní za rok znovu pustí, jak dnes plánuje. Foto: Jaguar
Zdroj: Jaguar
