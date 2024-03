Jaguar pokračuje ve své likvidaci, nově naštval zákazníky, když je bez varování odřízl od chválených aplikací včera | Petr Prokopec

Už snad ani nevěříme tomu, že Jaguar před sebou vidí jakoukoli vlastní budoucnost, to by v podobných záležitostech našlapoval obezřetněji. Vše stále více nasvědčuje tomu, že chce zavřít krám, zbavit se maxima vazeb na svou současnost a prodat značku někomu jinému.

O Jaguaru se v poslední době začíná mluví jako málokdy dříve, nestojí za tím ale prodejní úspěchy britské automobilky či třeba kvalita nebo rychlost jejích aut. Místo toho se hovoří o probíhající řízené sebevraždě. Jaguar totiž již od roku 2021 mluvil o tom, kterak přepřáhne co nejrychleji na elektromobilitu. A nechtěl zůstat jen u toho, posunout se hodlal také do vyšších pater trhu. Britové totiž nechtěli dál konkurovat Audi, BMW či Mercedesu, místo toho byly jejich cílem ultra-luxusní značky jako Bentley.

O schůdnosti takového plánu jsme od začátku pochybovali, Jaguar se ale nyní tváří, že jej navzdory ochlazení už tak omezeného zájmu o elektrická auta přece naplní. Ale opravdu to chce udělat? Jak už jsme zmínili, některé zdroje naznačují, že plán se změnil, Jaguar ve skutečnosti pouze skončí s výrobou toho, co dnes má, ničím na své současné portfolio ale nenaváže. Mateřský koncern Tata Motors pak značku s minimem fyzických aktiv prodá a nechá si ze svého britského dua jen Land Rover.

Že to tak skutečně může být, naznačují nejen zrušené objednávky zákazníků či zavíraná dealerství, ale i další poněkud neobratné kroky automobilky. O tom posledním informuje britský Autocar, podle nějž Jaguar majitele elektrického SUV I-Pace odříznul od mobilních aplikací třetích stran, které používali k jeho nabíjení. To nebylo přijato zrovna vlídně, neboť lidem kvůli tomu rostou výdaje spojené s provozem. Přejít totiž museli kupříkladu z funkce Intelligent Octopus Go na standardní Octopus Go, mimo hru jsou také další aplikace pro dobíjení elektrických aut jako PodPoint Solo a Ohme Home Pro.

V čem je problém? Třeba Intelligent Octopus Go byl schopen v průběhu noci vyhledávat nejnižší ceny, za které je elektřina prodávána, a vůz dobíjet pouze v takovou dobu. „Stačilo mi, abych nastavila procentuální kapacitu a zbývající čas, a funkce udělala vše za mne, navíc co nejlevněji. S novým tarifem je třeba si najít volné okno, kdy budete auto dobíjet. Měřila jsem si to minulou noc a po 4 hodinách, které Octopus nyní nabízí, jsem měla nabito na 30 procent,“ uvedla Ailsa Chandler.

Díky tomu majitelka I-Pace platí o poznání víc než dosud. A podobně jsou na tom stovky dalších lidí, kteří svou nevraživost dali jasně najevo na diskuzních fórech. Přičemž snad více než cokoli jiného jim vadí fakt, že změnu automobilka nijak neavizovala. Místo toho se o ní dozvěděli od poskytovatele aplikace, a to jen pár hodin předtím, než se rošáda odehrála. Jaguar pak jen na dotaz kolegů z Autocaru uvedl, že tak chtěl zabezpečit data klientů před jejich zneužitím.

„Cítím se jako onuce, je to pořádná facka do tváře,“ uvedla k tomu Chandler. A na otázku, zda by si dnes koupila svůj I-Pace, odvětila, že nikoli. „Chci, aby moje nové auto nebyl Jaguar, protože s touto společností mám spojené velmi špatné pocity,“ uvádí dál. Lze k tomu něco dodat? Snad jen podiv, lítost a slova o utvrzování nejen našeho přesvědčení, že takto se automobilka reálně mířících do vyšších pater trhu, kde je klientela jen náročnější, opravdu nechová.

Jaguar I-Pace to má též spočítané, i když jde o elektrický model. A budoucnost Jaguaru měla být jen elektrická. Nyní máme stále více pocit, že bude třeba čínská - automobilka se chová velmi zvláštním způsobem, jako by jen pálila mosty. Foto: Jaguar

