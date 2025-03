Jaguar poprvé ukázal v akci své přelomové auto, i s celebritou „za volantem”. Přiznává, že s ním přijde o 85 procent zákazníků před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Jaguar

To je plán, že? Jaguar už během uplynulých 6 let přišel o 82 procent klientely, nyní má z onoho zbytku zmizet dalších 85 procent. Není načase si přiznat, že sedlání pořád stejně mrtvého koně, jen nově nalakovaného, není to pravé ořechové?

Zamilovat se do Jaguaru nikdy nebylo těžké. Na sklonku 40. a v průběhu 50. let minulého století klientelu vábily modely jako XK120 či XK140, po nichž přišel během šedesátek a sedmdesátek legendární E-Type. V devadesátkách se nejrychlejším vozem světa stal XJ220, na který navázaly modely jako XKR-S či F-Type. Vždy tu tedy zkrátka bylo jisté eso v rukávu, po kterém řada lidí toužila. A v nemalé míře za tím stály motory těchto aut, byť klientela v tomto případě nebyla nikdy tak vyhraněná jako v případě Porsche či Ferrari. I proto Jaguar nikdy nebyl spojován s jedním konkrétním typem motoru, místo toho vábil šestiválci, osmiválci i dvanáctiválci.

Jak už ale jistě dobře víte, Britové se v roce 2021 rozhodli, že za svou spalovací minulostí udělají tlustou čáru a přesedlali na elektromobilitu. Něco takového znělo absurdně už v onom roce 2021, tím méně smysluplně to zní dnes. Před čtyřmi léty to chtělo trochu vizionářství, v mezičase ale i fakticky došlo na vývoj, na který jsme dlouho upozorňovali. Tedy že zájem o tento typ aut je omezený, vecpat je všem nepůjde a zejména bohatí a nároční zákazníci jim říkají jasné ne. Jakmile tedy dojde na ukojení pár desítek procent „upřímných zájemců”, dotačních oportunistů a pár dalších skupin, už není moc z čeho brát. A jakmile zmizí jen část dotací, prodeje dokonce klesají.

Na nic z toho ale Britové nehodlají reagovat, podle nich už zkrátka vlak vyjel ze stanice a dojede do cíle, i kdyby jím měla být slepá kolej. Být vedením, rozhodně začneme minimálně zvažovat, zda není lepší původní strategii adaptovat na odlišné podmínky. Jenže k něčemu takovému se Jaguar rozhodně nechystá, jeho čistě elektrická budoucnost je nadále jediným směrem, jakým značka hodlá jít. A poměrně překvapivě jí ani nevadí, že jen málokdo ze stávajících zákazníků půjde s ní.

Provozní ředitel automobilky Rawdon Glover totiž odhaduje, že pouze 15 procent současných klientů se vrátí koupit si elektromobil, 85 procent z nich Britům zamává. To ovšem znamená, že Jaguar se stane jedním z nejokrajovějších výrobců. Ještě v roce 2018 totiž po celém světě prodal 180 833 nových vozů, loni však již měl na kontě už jen zhruba 33 tisíc registrací, tedy o nějakých 82 procent míň. Když pak z této porce oddělíte dalších 85 procent, rázem jste na pouhých 5 tisících zákazníků za rok, což je méně než u Bentley či Ferrari.

Něco takového by v kombinaci s vysokými náklady, které jsou s takovým přechodem spojené, mohlo vést rychle ke krachu. Zvláště když Jaguar si opravdu nebude moci dovolit nikde šetřit, jinak boháče na svou stranu nezláká. Glover proto mluví o nutnosti „vytvořit a nalákat novou klientskou základnu“. Rekrutovat by se měla movitých lidí žijících ve městech, kteří upřednostňují design a interiér před pohonným ústrojím. Přičemž dle firemních průzkumů má být takových zákazníků dostatek.

Jak se vše vyvrbí, uvidíme již příští rok. Na sklonku toho letošního totiž Jaguar přijde s prvním novým elektromobilem, čtyřdveřovým GT, které vzejde z loňského konceptu Type 00. Ten se nově poprvé ukázal v pohybu na pařížském Fashion Weeku, přičemž značka dvoudveřové kupé s výklopnými dveřmi nalakovala novým modrým odstínem French Ultramarine. Souběžně s tím také najala herce Barryho Keoghana, aby jí trochu pomohl s publicitou. Bylo to trochu trapné, neboť na fotkách se tváří, že s vozem přijel, ve skutečnosti v něm ale byl přivezen a pak se na oko vysoukal zpoza volantu, ale to je dnes asi ten nejmenší problém.

K samotnému vozu pak Glover dodal, že již řídil prototyp rychlostí až 258 km/h, přičemž šlo prý o největší zábavu, jakou zažil od svého nástupu. Nic než chválu bychom od něj pochopitelně nečekali, klientela ale dost možná tak nadšená nebude. Chystané GT má totiž ve vrcholné formě nabídnout 1 000 koní a 700 km udávaného dojezdu, což nejsou hodnoty, ze kterých by šel kdokoli do kolen, Xiaomi dnes nabízí víc za míň.

Jaguar tak opravdu stále více riskuje, dle Glovera ale nebylo zbytí. Předchozí strategie, dle kterých se značka měla stát konkurencí pro Audi, BMW a Mercedes-Benz, totiž nezafungovala. A proto bylo nutné přijít s něčím novým. Zrovna to by Britům nikdo nevyčítal, ale přijít s tímhle? Vypadá to víc jako rána z milosti než cokoli jiného. Ostatně už dominantně negativní reakce na modře nalakovaný koncept naznačují, že tudy cesta nepovede. Lidé vůz popisují jako nemastný, neslaný, nepřitažlivý a bez duše. Tedy jako přesný opak toho, s čím by Jaguar chtěl tahat z kapes zákazníků více než 3 miliony korun za kus.

Koncept Type 00 se ukázal v novém odstínu v Paříži. Už fakt, že si Jaguar najal herce Barryho Keoghana, který auto na oko řídil, aby někoho zaujal, o mnohém svědčí. Foto: Jaguar

Zdroj: Jaguar, Auto Express, Autocar

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.