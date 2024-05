Jaguar pořád věří, že se dožije svého elektrického snu, ještě letos ukáže sportovně-cestovní elektromobil před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Jaguar

Zkazky o tom, že to britská klasika zabalí, aniž by se o cokoli reálně pokusila, nyní nepůsobí příliš realisticky. Výsledek ale může být snadno tentýž, jen přijde o pár let a promrhaných miliard později.

Není tajemstvím, že zájem o elektromobilitu zůstává velmi malý a v posledních měsících ani nikam neroste. Elektrický pohon aut stále není tak univerzálním řešením, jako je ten spalovací, definuje jej horší využitelnost než u spalovacích aut, která je navíc spojena s citelně vyššími pořizovacími cenami a dramaticky vyššími provozními náklady danými už vysokou ztrátou hodnoty pramenící z krátké životnosti drahých baterií.

Elektromobilita se tak dnes jeví jako módní trend, který se do značné míry vyčerpal a omrzel. Ano, některé lidi bude dál lákat, většina mu však ukazuje záda a nemá důvod na tom nic měnit. Dokud nedojde zásadnímu průlomu v technologiích, výrobě a distribuci elektřiny i snížení cen, nedá se předpokládat, že by celý svět s chutí naskočil do elektrického vlaku. Daleko reálnější je, že setrváme na nástupišti.

Navzdory tomu některé značky věří tomu, že to je jejich jediná budoucnost. Dlouhodobě mezi ně patří i Jaguar, který evidentně stále věří, že se svého elektrického snu dožije, jakkoli poslední dobou věci začaly notně skřípat. Britská automobilka tedy trvá na tom, že se spalovacími vozy sekne a na zcela nové platformě nabídne hned několik modelů s výlučně bateriovým pohonem. Předzvěst toho prvního přitom ve formě konceptu dorazí ještě letos. Má jít přitom o sportovně laděné GT, které bude symbolizovat hned dvojí začátek nové éry. Kromě sázky na elektromobilitu totiž Britové navíc ještě na trhu míří o patro výše.

Chystaná novinka tedy bude s cenou startovat nad 100 tisíci librami (cca 2,87 milionu korun), přičemž za dané peníze byste měli dostat dojezd 700 kilometrů. Vše nicméně bude záviset na velikost paketu, kterým bude zmíněná platforma osazena. Ať už se ovšem Jaguar rozhodne pro jakékoli baterie, udávaný dojezd bude stěží jiný laboratorní. Reálně je třeba počítat s mnohem menší porcí, zvláště pokud budou majitelé plně využívat dynamický potenciál vozu, který s ohledem na vyšší cenu a konkurenci na trhu bude muset být nemalý.

Vše pak bude halit karoserie, která dle šéfa automobilky Adriana Mardella „není kopií ničeho“, jak upřesňuje pro Auto News. Jakkoli designéři prý v nemalém čerpali z firemní minulosti, a to včetně Jaguaru E-Type. Britové nás s konceptem seznámí buď v srpnu na Pebble Beach nebo v listopadu na autosalonu v Los Angeles. Z toho jasně vyplývá, že značka preferuje americké publikum a tamní trh považuje ve své nové éře za klíčový. Jenže to může být další kámen úrazu, neboť ve Státech nemá Jaguar zrovna dobré renomé.

Z velké části za tím stojí jeho elektrická prvotina, SUV I-Pace. To je totiž kritizováno ve všech směrech kromě jediného, a to designu. Jinak však výtky směřují jak k palubním systémům, tak i samotnému pohonu. Spousta Američanů, kteří si jej pořídili, tak nepřekvapivě říká, že Jaguar už nikdy vlastnit nehodlají. Brity tak možná čeká větší náraz do ledovce, než jaký poslal na dno Atlantiku Titanic. Pokud totiž nepochodili s levnějším elektromobilem, těžko zabodují s výrazně dražším.

Aktuálně ale nebudeme malovat čerta na zeď, místo toho si počkáme, jak si čtyřdveřová novinka povede. V sériovém provedení má přitom dorazit příští rok, kdy se i začne prodávat. Na vlastní baterie si ovšem bude muset počkat, neboť mateřský koncern Tata Motors teprve letos oznámil, že chystá továrnu za 4 miliardy liber (115,07 mld. Kč) v Bridgewateru v Somersetu. Jejích služeb pak pochopitelně bude využívat i Land Rover, který ovšem s elektrifikací až tak nekvaltuje.

Na svou elektrickou budoucnost Britové poukazovali už v roce 2019, kdy přišli s herním konceptem Vision Gran Turismo. Letos chtějí podobné auto odhalit fyzicky. Foto: Jaguar

Petr Prokopec

