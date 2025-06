Jaguar posílá do prodeje posledních 60 aut s motory V8. Jakmile dojdou, nepřijde už nic před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Jaguar

Je to tečka za jednou érou, kterou zlí jazykové označují za tečkou za existencí Jaguaru jako takového. Jestli má tahle značka vůbec nějakou budoucnost, nehodláme spekulovat, její osmiválcová minulost i současnost ale končí tady a teď.

Loni v prosinci se Jaguar pochlubil konceptem Type 00, který má představovat začátek nové éry britské značky. Ta se totiž už před čtyřmi roky rozhodla, že když nedosáhla úspěchu se spalovacími auty jako konkurence v podobě Audi, BMW a Mercedesu, zkusí štěstí s elektromobily, které se posunou do vyšších pater trhu na úroveň Bentley či Porsche. Type 00 má letos dorazit v produkčním provedení, které by se od příštího roku mělo prodávat. Jestli se tohoto kroku automobilka vůbec dožije, je ale pro mnohé jednou velkou otázkou.

Bez ohledu na odpověď na ni ale Jaguar definitivně ukončí jak výrobu svého posledního spalovacího vozu, SUV F-Pace, tak i osmiválcového motoru. Na úplně poslední rozlučku dojde překvapivě v Austrálii, kam míří 60 kusů verze F-Pace SVR 575 Ultimate Edition. Ta navazuje na loňské globální provedení SVR 575 Edition, přičemž rozdíly nejsou pouze v názvu, ale také ve vzhledu - protinožci si totiž SUV budou moci objednat ve čtyřech specifických barvách Sorrento Yellow Gloss, British Racing Green Gloss, Icy White Gloss a Ligurian Black Satin. Ať už ale zvolí jakýkoliv odstín, vždy s ním budou spárovány černě zbarvené detaily, 22palcová litá kola a plaketka Ultimate Edition na bocích vozu.

Co se kabiny týče, lze u nového provedení počítat pomalu se všemi doplňky, které automobilka jinak nabízí jako příplatkovou výbavu. Nechybí tedy třeba head-up displej, panoramatická střecha, karbonové dekory, vyhřívaná a klimatizovaná sedala potažená semi-anilinovou kůží či loga SVR. Navrch toho všeho pak automobilka ještě přihazuje ochranný potah karoserie, který by zákazníkům měl pomoci s často nevyzpytatelným australským počasím. Jakkoli se dá předpokládat, že většina z 60kusové produkce zamíří spíš do vyhřívaných garáží než na silnice.

Po stránce mechanické se novinka nikterak neliší ani od loňské edice, ani od standardního F-Pace SVR. Pod kapotou tedy svou práci odvádí pětilitrový osmiválec, kterému kompresor dopomáhá k výkonu 575 koní a točivému momentu 700 Nm. S těmito parametry SUV zvládá stovku za rovné 4 sekundy, maximálně se pak rozjede na 286 km/h. To sice v segmentu tohoto modelu nejsou ty nejlepší hodnoty, na druhou stranu se ovšem motor V8 chlubí bezkonkurenčním zvukovým projevem.

I proto se vlastně dá očekávat, že všech 60 vozů zmizí z dealerských skladů rychlostí blesku. Pro většinu lidí totiž půjde o vůbec poslední pravý Jaguar, který tak za pár let zřejmě bude i trhat rekordy na aukcích. Jestli v tu dobu bude mít na trhu nástupce alespoň v podobě elektromobilu, je otázkou - při současném spíše klesajícím zájmu zejména o drahé elektromobily nemá jistého vůbec nic.

To je ale budoucnost, k současnosti už jen dodáme, že finální edice pro Austrálii startuje na 182 235 tamních dolarech neboli na 2 570 000 Kč. Jaguar za prvních pět měsíců letošního roku na tomto trhu prodal pouhých 259 aut, šedesátikusová série tedy statistikami pořádně zamává. Co ale přijde poté, až bude předán poslední exemplář, na to raději prodejci momentálně nepomýšlí. V případě osmiválcových spalovacích aut už nepřijde nic, vůbec nic.

F-Pace SVR 575 Ultimate Edition se od loňské globální rozlučkové edice liší pouze lakem, po stránce technické se nezměnilo vůbec nic. Pod kapotou tedy trůní pětilitrový osmiválec, pro který to znamená poslední rozlučku se životem. Foto: Jaguar

Zdroj: Jaguar

Petr Prokopec

