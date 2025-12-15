Jaguar potichu dál vyrábí a prodává spalovací auta, dokonce je teď se slevami až 52 procent nabízí za ceny levných škodovek
Petr ProkopecJaguar v posledních měsících plní stránky médií ze všech myslitelných špatných důvodů - od konce výroby a prodeje všeho dosavadního až po matoucí zprávy o náhlém konci šéfdesignéra. S oním „koncem všeho” to ale nakonec není tak žhavé, hned několik „Jagů” se vyrábí a prodává dál.
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Jaguar v posledních měsících plní stránky médií ze všech myslitelných špatných důvodů - od konce výroby a prodeje všeho dosavadního až po matoucí zprávy o náhlém konci šéfdesignéra. S oním „koncem všeho” to ale nakonec není tak žhavé, hned několik „Jagů” se vyrábí a prodává dál.
Jaguarem musí v poslední době zmítat neuvěřitelný chaos, pokud firmě trvalo 10 dnů, než přišla na to, že šéfdesignéra, kterého měla vyhodit, ve skutečnosti nevyhodila. Dá se předpokládat, že ve firmě probíhá boj o moc nad ní hned v několika rovinách daný kdečím od skonu dlouholeté hlavy mateřského koncernu Tata až po snahu udělat právě z Jaguaru výrobce jakýchsi „funky” mrazáků na kolech. A než se situace srovná, o matoucí zprávy zřejmě nebude nouze.
Ta poslední je vážně pozoruhodná, neboť připomíná, že nic nikdy nemusí být tak, jak se zdá. Platí to i o onom pokusu automobilky přejít jen na podstatně dražší elektrická auta v co nejbližším termínu, což mělo znamenat už dřívější úplný konec výroby a prodeje všeho spalovacího a jakési přechodné období, ve kterém automobilka nebude prodávat vůbec nic. Jak se ukazuje, realita je jiná.
Pro Evropu a USA nastalý stav platí, v Číně ale nikoli. Tam Britové potichu ve spolupráci s tamní značkou Chery dál produkují modely XEL, XFL a E-Pace. A jak zjistil novinář Tycho de Feijter, jejich prodeje neupadají, naopak rostou. Automobilka totiž začala tyto vozy nabízet s až víc než 50procentními slevami, což je skutečně masivní cenový sešup. Jaguar si jím tak trochu zadělává na problém v budoucnu, kdy přijde naopak s ještě dražšími elektromobily, z pojmů typu „dlouhodobá vize” se ale staly vyprázdněné fráze.
XEL je prodlouženou verzí základního sedanu XE, přičemž na délku měří 4 788 milimetrů. O malé auto tedy rozhodně nejde, v Číně je pak vybaveno přeplňovaným benzinovým dvoulitrem naladěným na 250 koní. Dříve jej Jaguar nabízel od 334 600 juanů neboli 982 tisíc korun, což z evropského úhlu pohledu působí lákavě. Ještě lákavější je ovšem cena tohoto vozu po slevě, neboť klesla o neskutečných 52,2 procenta na 159 800 CNY (469 000 Kč). Za to u nás nekoupíte ani základní Škodu Octavia 1,5 TSI, jejích 115 koní totiž startuje na 609 900 Kč.
Porovnávat české a čínské ceny je přitom totéž, jako srovnávat jablka s hruškami. Nicméně i když do hry zařadíme Octavii Pro určenou pro Říši středu, nepůsobí Škoda jako lákavé zboží. V akci za ní totiž automobilka požaduje 116 900 CNY, tedy něco málo přes 343 tisíc korun. Je tak sice levnější než o pár milimetrů delší Jaguar, oproti němu ale disponuje pouze jedna-pětkou a 150 koňmi. Hlavně tu ale máme zástupce mainstreamu, zatímco XEL má být prémiovkou od značky, která se zakrátko chce postavit té vůbec nejvyšší lize v branži.
Britové tedy vážně dělají pomalu vše pro to, aby neskončili jen se spalovacím i motory, ale celkově. Potvrzuje to i pohled na zbývající dvojici, XFL, tedy prodloužená verze modelu XF, totiž při délce 5 130 mm a s 250 koňmi pod kapotou nově startuje na 239 800 CNY (704 000 Kč), tedy o 45,5 procenta níže než dosud. Za 4,4metrové SUV E-Pace pak Číňané aktuálně dají jen 148 tisíc yuanů (-43,9 %), tedy přes 434 tisíc korun. V Česku by vám taková suma stačila pouze na základní Škodu Fabia s atmosférickým litrovým tříválcem.
Opravdu tedy není divu, že si Jaguar tak výraznými slevami v Číně dopomohl k růstu prodejů, jakkoli Britové tím spíše zpomalili svůj celkový pád. Zatímco loni za celý rok prodali v Říši středu 18 326 aut, letos se do konce října dočkali jen 11 600 registrací. Do silvestrovské půlnoci tak možná nepřesáhnou ani 15tisícovou metu. Hlavně se ovšem v zemi zavedou jako velmi levná značka. Jak ale poté chtějí bodovat s drahými elektromobily, které nejspíš budou levnější na domácí konkurenci technicky ztrácet?
Skutečně nám tak přijde, že jsme svědky konce jedné ikony. Přičemž tady už asi nepomůže ani zrušení nesmyslných ideologických plánů, neboť by trvalo léta, než by automobilka vyvinula a nabídla nové spalovací modely. Tak dlouho ovšem její dealeři jen ze servisu nepřežijí, jakkoli jim hraje do karet poněkud vyšší poruchovost britských vozů. a tedy velká návratnost klientely do servisů. Možná tedy není od věci zvážit individuální dovoz z Číny a koupit si něco s logem Jaguaru na památku.
XEL je aktuálně v Číně velmi lákavým zbožím, s 250 koňmi a 4 788 milimetry délky totiž startuje na pouhých 469 tisících korun. S velkými slevami jsou ovšem spojené i větší modely XFL a E-Pace. Foto: Jaguar
Jaguar still makes cars in China - with HUGE discounts - over 50%!— Tycho de Feijter (@TychodeFeijter) December 4, 2025
There’s been a lot of noise around Jaguar lately — a fired designer, a fuzzy new direction, and reports of a production stop.
But that last part isn’t entirely true. In China, Jaguar models are still being… pic.twitter.com/gKjatCwGUa
Zdroj: Tycho de Feijter@X
