Jaguar potvrdil, že sebevraždu spáchá, i kdyby to po něm náhodou nikdo nechtěl

/ Foto: Jaguar

Stále častěji se mluví o tom, že zákazy spalovacích aut se stanou neuskutečnitelnými, však už i britský premiér veřejně odmítá trvat na roku 2030. Automobilky by si tedy mohly oddychnout a začít znovu jednat v souladu s požadavky trhu, Jaguaru jste ale jako zákazníci putna.

V roce 1881 byla odborným tiskem vůbec poprvé vydána disertační práce s názvem Sebevražda, kterou sepsal český filozof, sociolog a pozdější prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Ten uváděl, že ve většině případů je dobrovolný odchod ze světa spojen se ztrátou víry a životních jistot. Něčím takovým zřejmě prochází i vedení britských automobilek Jaguar Land Rover.

Je ironií osudu, že jsme dnes ráno glosovali, že automobilky místo slov: „Budeme prodávat, co si zákazníci přejí, dokud legálně budeme moci,” zákazníkům raději říkají něco ve styl: „Budeme vám vnucovat, co nechcete, i kdybychom náhodou nemuseli.” Jaguar totiž v podstatě přesně tohle říká. Jeho nový šéf Adrian Mardell už uvedl, že plány na elektrifikaci celého portfolia se nezmění, i kdyby politické tlaky zmizely.

Mardell takto zareagoval na dění, které je momentálně s ostrovním královstvím spojeno. Britové totiž chtěli zezelenat dříve než Evropská unie a původně oznámili, že od roku 2030 dojde na zákaz prodeje nových aut se spalovacím ústrojím. O pět let později pak z nabídky měly zmizet i hybridní auta, přičemž povolena by byla jen elektrická. Země se pak chtěla stát globálním lídrem v oblasti bateriového pohonu. Jenže tyto plány byly od začátku utopické a jasně ukazovat se to začíná už nyní.

Současný britský premiér Rishi Sunak už odmítl potvrdit, že na zavedení zákazu spalovacích aut od roku 2030 trvá a že přednost dostane pragmatický přístup. To by mohla být voda na mlýn automobilkám, jako je Jaguar Land Rover, které dříve slíbily oddanost elektřině a musí nyní vidět, že s takto jednostrunným portfoliem leda narazí. Téhle šance odvolat nesmyslné plány ale Britové nevyužijí - muž se spalovacím autem prostě nesmí projet.

„Plány zůstávají při starém,“ řekl k věci Mardell s tím, že i kdyby náhodou Britové plánovaný zákaz odložili nebo zrušili, Jaguar stejně nic jiného nabízet nebude. Uvidíme, jak dlouho mu takové odhodlání vydrží. Zájem o vozy této značky totiž soustavně chřadne, a to nikoli kvůli pohonnému ústrojí. Že by je spasilo něco, co šíři zákaznické obce leda zužuje? Nakonec sám Jaguar musí vidět, jakým propadák je jeho elektrický I-Pace. Realita ho ale nezajímala a nezajímá. A teď už ho nezajímají ani politické tlaky, které jej jako jediné k sázce na čistě elektrickou kartu vedly. Není to fascinující?

Stávající elektrické SUV I-Pace má sice na kontě velké množství mezinárodních cen, po stránce obchodní jde ale o propadák. Proč si přitom Britové myslí, že s dalšími elektromobily, které navíc budou podstatně dražší, budou úspěšnější, je vskutku záhadou. Foto: Jaguar

Zdroj: The Guardian

Petr Prokopec

