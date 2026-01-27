Jaguar prý už přehodnocuje svou jen elektrickou budoucnost, jeho novince by to s výfuky slušelo
Petr ProkopecBritové to tváří v tvář hrozícímu fiasku dříve nebo později udělat musí, pokud tedy nechtějí zavřít krám. Aktuální informace nás tedy nepřekvapují, velmi parciální, navíc zatím oficiálně popírané řešení by ale bylo jen prvním krokem na nezbytně mnohem delší cestě.
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Britové to tváří v tvář hrozícímu fiasku dříve nebo později udělat musí, pokud tedy nechtějí zavřít krám. Aktuální informace nás tedy nepřekvapují, velmi parciální, navíc zatím oficiálně popírané řešení by ale bylo jen prvním krokem na nezbytně mnohem delší cestě.
V roce 2021 Jaguar oznámil, že končí se spalovacími vozy a přejde jen na elektromobily. Už tehdy to znělo jako naprostá pitomost, dnes to tak vypadá tím spíš - ani dealeři značky nevěří, že by to mohlo dopadnout dobře.
Právě před takovým výsledkem jsme Jaguar soustavně varovali celých pět let, „odměnou” nám ale bylo jen pohrdání. V posledních měsících ale tyto obavy nabírají na intenzitě, neboť by už jen slepý mohl nevidět, že budoucnost elektrických aut je v mlze a v třídě, kde chce působit Jaguar, jsou téměř neprodejná už dávno.
Britové se přesto soustavně tvářili, že neuhnou, že muž s jinou než elektrickou brašnou prostě neprojede. Že to tak nemusí ve skutečnosti být, naznačilo už odložení premiéry sériové verze konceptu Type 00, která měla proběhnout už loni, nakonec na ni ale má dojít až letos. Otázkou však je, zda se tak opravdu stane. A co je podstatnější, jestli u toho skutečně bude pouze elektrický pohon jako jediná alternativa.
Podle britských Timesů, které se odvolávají na zdroje zevnitř automobilky, totiž Jaguar zvažuje, že by Type 00 nakonec dostal spalovací motor. Ten by ovšem nesloužil k roztáčení kol, nýbrž pouze k výrobě elektřiny, pročež by dojezd vozu vzrostl z dosud udávaných 700 km na 1 100 km. Opadly by tedy obavy z dojezdu i nedostačující dobíjecí infrastruktury. Se zbytkem problémů - včetně jistě hrozivé ztráty hodnoty v čase - by však ani toto řešení mnoho neudělalo. Nebylo by tedy překvapivé, kdyby značka zjistila, že musí udělat další krok.
Od podobného pseudohybridu už není daleko ke skutečnému hybridu, ve kterém spalovací motor může roztáčet kola i přímo. A jakmile takové auto postavíte, zjistíte, že ještě víc dostanete, když elektrický balast vykopnete zcela - technická realita je zde neúprosná. Jaguar ale nic podobného nepřiznává, aspoň ne teď.
„Plány na znovuzrození Jaguaru jakožto automobilky zaměřené pouze na elektromobily se nemění,“ uvedl mluvčí britské značky v žádosti o oficiální reakci. A potvrdil, že Type 00 se skutečně v sériovém provedení ukáže letos. Zdroj Autocaru pal měl k věci sdělit, že zmínky o návratu ke spalovací technice jsou nesmysl. Místo toho prý Jaguar pokračuje ve svém původním plánu a do budoucna bude odhalovat jen ryzí elektromobily.
Něčemu takovému ale moc nevěříme, pokud tedy Jaguar skutečně nechce spáchat sebevraždu v přímém přenosu bez ohledu na cokoli. Jinak jeho mise bez změny plánů dopadnout nemůže, koneckonců fiaskem už je i elektrický Spectre od Rolls-Royce, který se v podstatě pokouší o totéž ve stejné třídě s mnohem lepší výchozí pozicí. Přesto prohrává. Takové Porsche pak po fiasku Taycanu a elektrického Macanu dokonce zpětně předělává nové sportovní modely zpět na spalovací pohon. Bentley a Lamborghini pak svůj ryzí elektromobil stále více odkládají s tím, že pro taková auta neexistuje klientela.
Nepřekvapilo by nás tedy, kdyby se zakrátko začalo mluvit o tom, že onen spalovací motor pod kapotou Type 00 nebude až tak malý. A že nebude určen pouze k výrobě elektřiny. A že nakonec možná bude klíčovou částí pohonného ústrojí, zatímco elektromotory budou hrát podružnou roli. Jinak skutečně dojde na pohřeb britské automobilky, neboť Jaguar momentálně nemá ve svých rukou jediný trumf. Jen kvůli podivnému vzhledu si totiž jeho auta nikdo nekoupí. Nakonec i onen podivný design s výfuky a zadním sklem (na hlavní fotce) vypadá hned přijatelněji, co říkáte?
Čím chce Type 00 oslovit? Vysokou cenou, kterou bude následovat výrazný propad hodnoty? Či rozporuplným designem? Nebo snad elektrickým pohonem, který vzbuzuje leda obavy? Tady vážně není o co stát, návrat ke spalovací technice se při snaze ještě něco zachránit zdá být nevyhnutelný. Foto: Jaguar
