Jaguar skutečně bez náhrady ukončil výrobu spalovacích aut, vypadá to jako sebevražda v přímém přenosu před 9 hodinami | Petr Prokopec

Málokomu se chtělo věřit, že zkazky o červnovém ukončení výroby spalovacích aut Jaguaru bez jakékoli náhrady byly pravdivé, ale zjevně byly. Britové je dokonce poslali do kopru ještě dřív a stávající SUV značky je budou následovat.

Vůbec první Jaguar byl představen v září roku 1935. Výročí sto let existence britské automobilky je tedy nadosah, otázkou ale je, zda se firma tohoto jubilea vůbec dožije. Už v roce 2021 firma začala pracovat na vlastním pohřbu oznámením absurdních elektrických plánů a byť tehdy nebyla jediná, ostatní si rychlý přechod jen na elektromobily obvykle rozmysleli. Jaguar ne a nyní potvrdil to, o čem se před pár týdny jen spekulovalo. Ukončil výrobu všech spalovacích aut tradičních karosářských stylů a totéž udělá i se svými spalovacími SUV. S žádnou jejich náhradou přitom nepřichází.

Jaguar by totiž nově měl nabídnout nejen pouze elektrické modely, ale také s vozy docela jiného ražení. Konkurovat s nimi chce Bentley, Porsche či Rolls-Roycu. Je to pozoruhodná změna strategie, neboť přichází poté, co Britové se spalovacími vozy nedokázali porazit konkurenční Audi, BMW nebo Mercedes-Benz. A nyní se chtějí s elektromobily postavit ještě dražším soupeřům?

Strategii zvané Reimagine tak skutečně padne za oběť vše, co dnes z nabídky Jaguaru známe. Nyní bez větších ovací udělal tečku za sedany XE a XF, stejně jako za kupé a roadsterem F-Type. Tato trojice se totiž vyráběla v továrně Castle Bromwich, jenže z tamních linek sjel ve středu 22. května - tedy dobrých 10 dnů před termínem, o kterém se dříve mluvilo - vůbec poslední spalovací vůz. Šlo o benzínový Jaguar XE nalakovaný tradiční zelenou barvou British Dark Green. Tím opona spadla a protože Britové nedávno představili i labutí písně svých SUV, úplný konec všeho je zjevně nevyhnutelný.

Britové tak nyní budou nabízet už jen SUV F-Pace, které se vyrábí v Solihullu, stejně jako menší model stejného ražení E-Pace, jehož montáž má pro změnu na starosti továrna společnosti Magna Steyr v rakouském Štýrském Hradci. Nicméně i v těchto případech se počítá ještě letos se zatažením brzdy, a tím i pohřbem spalovacího pohonu. Všechny továrny značky mají být upraveny směrem k výrobě elektromobilů, což platí i pro továrnu v Nitře na Slovensku, do níž má Jaguar napumpovat miliardy korun.

Zde je rovnou na místě otázka, jak bude klientela reagovat na vůz, který možná bude vypadat atraktivně, nicméně bude osazen zákazníky nevyžádaným elektrickým pohonem, stát bude majlant a napsáno na něm bude „Made in Slovakia”. Jaguar tedy opravdu riskuje jako snad nikdo jiný. Navíc hodlá spolupracovat s čínským Chery, což možná nebude vadit v Říši středu, ovšem v Evropě a Americe to může být rána pro jeho image.

Nejde totiž jen o jistou předpojatost klientely, ale také politické kroky vedoucí ke stále intenzivnější obchodní válce, ve které aktuálně létají vzduchem vysoká dovozní cla. Britové totiž hodlají využívat čínské baterie, elektromotory a dokonce i platformy, jejich vlastní architektura JEA tak zjevně nestačí. Navíc ani tu nebudou osazovat vlastním paketem, jednoduše proto, že v Británii existuje jediná továrna na jejich výrobu. Tu ale vlastní Nissan, který ovšem zvládá zásobovat jen sám sebe.

Jaguar tak v podstatě zasedl k pokerové partii, u které sází „all in”, přestože má v ruce maximálně tak dvě dvojičky. Ano, vyhrát se s tím dá, ovšem taková šance je velmi malá. Zvláště když soupeři mají k dispozici mnohem lepší karty. Celé to vypadá jako sebevražda v přímém přenosu, realitu ale samozřejmě ukáže jen čas.

Foto: Jaguar

