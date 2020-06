Jaguar začíná vyrábět řadový šestiválec bez turba, v dnešní době je to skoro zázrak před 4 hodinami | Petr Miler

Neděláme si legraci, v roce 2020, na prahu začátku účinnosti nejpřísnějších limitů spotřeby historie začíná evropská automobilka vyrábět atmosféricky plněný šestiválec o objemu 3,8 litru. Má to ale pár háčků.

Pokud se alespoň trochu vyznáte v autech a jejich vývoji za poslední dekády, víte, jak to bylo a je. Automobilky sice postupným vývojem přišly na to, že nejlepší koncepcí pro pohon většiny benzinových vozů jsou nepřeplňované motory s větším objemem a počtem válců, protože nabízí nejlepší poměr výkonu, životnosti a spotřeby ve skutečném světě. K tomu jsou znělé a kultivované a díky své linearitě a bezprostředním reakcím i velmi vyzpytatelné a dobře ovladatelné. Ještě tak před 15 až 20 léty výrobci tvrdili, že tohle je po všech pokusech s turby, elektřinou a kdo ví čím vším svatý grál, pak to ale někdo vymyslel za ně.

Prim už přestala hrát realita skutečná, ale papírová. Zejména Evropská unie (ale nejen ta) začala tlačit na minimalizaci papírové spotřeby, se kterou si kvůli charakteru místních testů takové motory nerozuměly. Pryč tak musely válce i objem, na jejich místo přišla turba, navíc se přidaly i tvrdší regulace jiných emisí než CO2 (což je ve skutečnosti spotřeba paliva, nic jiného) a výsledkem je, že si dnes můžete koupit krásnou novou Octavii s motorem 1,0, třemi válci, turbem a filtrem pevných částic. Děkujeme pěkně.

Rychlost této změny byla i z pohledu jednoho lidského života ohromná. Však třeba lidé z BMW - a to nežertujeme - ještě kolem roku 2000 tvrdili, že nikdy nepostaví ostrý model divize M s přeplňovaným motorem. A dnes nenabízí celá firma ani jeden konvenční model bez něj. Opakovaně jsme tak zmiňovali, že krom pár dožívajících exotů, jako jsou šestiválce Porsche či desetiválce a dvanáctiválce Lamborghini nemá žádný nepřeplňovaný motor šanci vstoupit do výroby, ale zázraky se dějí. Tedy aspoň do doby, než si přečtete poznámky malým písmem pod čarou.

Jaguar totiž oznámil, že vyrábět začíná nepřeplňovaný řadový šestiválec o objemu 3,8 litru. Štípnul jsem se, kouknul na datum, ale nic nenasvědčovalo spánku, posunu v čase ani nenadálému návratu 1. dubna. Britové skutečně vyrábí atmosférický motor 3,8 R6, nejde ale o vývojově nový agregát. Jde o jednotku pro klasický model XK, což by nemuselo vadit, kdyby si ji mohl koupit každý. Jenže ani to není pravda.

Abyste tento motor mohli získat, musíte nejdříve u Jaguaru prokázat, že jste vlastníkem původního XK a pak vám motor velkoryse prodá za 14 340 liber přesně. Tedy asi za 422 tisíc Kč. To není zrovna málo, výměnou ale Britové nabízí i možnost „vypálit” na motor i původní výrobní číslo, protože zrovna oni mohou. Zajímavá možnost, jistě, ke skutečnému návratu podobné strojovny do výroby pro kohokoli, navíc v novém autě, to ale má bohužel dost daleko.

