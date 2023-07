Jaguar zlevnil svůj největší propadák až o 400 tisíc, aby vůbec něco prodal, přesto chce nabízet ještě dražší auta před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Jaguar

Je to vlastně dobré, vizuálně atraktivní a široce použitelné auto, přesto má problém se uplatnit na trhu až do té míry, že automobilka sahá po takových slevách. Proč si tedy myslí, že s hůře použitelnými elektromobily za násobně více peněz shrábne bank?

Loni touto dobou jsme psali o tom, že žně automobilek skončily a slevy na nové vozy se zase vrátí. Někteří výrobci tomu odmítali věřit, teď ale stojí tváří v tvář pro ně kruté realitě, která ovšem zákazníkům přináší léta nevídané nabídky. Pochopitelně to neznamená, že zlevňuje všechno a všude, jakkoli méně žádané zboží ale jinak prodat nejde.

Své o tom ví Jaguar, který na trhu už léta strádá s modelem XE. Je to jeho největší propadák, který si letos v Evropě (v celé Evropě a za celý dosavadní průběh roku - pro jistotu) našel pouhých 545 kupců. To je tragédie non plus ultra, kterou alespoň trochu žehlí výsledky vozu z Číny. Tam oslovil 5 237 zákazníků, protože ale obě čísla znamenají další meziroční propady, Britové zatroubili ke slevám.

Nejvíce patrné je to právě v Číně, kde značka zlevnila tamní prodlouženou verzi modelu XE (s přídomkem L) opravdu extrémním způsobem. Výchozí XE osazené dvoulitrovým čtyřválcem naladěným na 200 koní totiž nově startuje na 299 800 yuanech (912 tisíc Kč), což je nižší suma, než za jakou u nás pořídíte o chlup delší, ovšem o trochu méně výkonnou Škodu Superb. A je to hlavně o drtivých 129 800 CNY (bezmála 400 tisíc Kč) méně než dosud. Ještě zajímavěji pak vypadá varianta s 250 koňmi pod kapotou, za kterou nově čínská klientela musí zaplatit pouze 329 800 CNY (asi 1 003 000 Kč).

Jaguar tím uznává, ze má s oslovováním kupců značný problém, jinak by k tak výrazné redukci cen nepřikročil. V takové chvíli je ovšem velmi těžké pozitivně smýšlet o tom, že již za dva roky by značka měla budit zájem publika, které si klidně může dovolit kupovat nové auto každý den. Přesně to ale chce Jaguar udělat nejen podle svých dva roky starých plánů, chce to udělat i nyní.

Britové se tedy chtějí už v roce 2025 prodávat pouze elektrická auta. A nejde jen o změnu pohonu, značka se chce souběžně s tím posunout do vyšších pater trhu na úroveň Bentley. Ceny jejích aut tak pod třemi miliony korun startovat nebudou, Britové naopak doufají, že klientelu budou ždímat jak nacucaný ručník.

„Jen ve Spojených státech žije 20 milionů milionářů,“ uvedl nový šéf značky Adrian Mardell. A dodal, že posun do sfér, kdy cena zamíří nahoru, zatímco produkce bude nižší než v současné době, je krok správným směrem. Designový šéf Jaguaru Gerry McGovern pak uvedl, že zájem bohaté klientely má vzbudit hlavně polarizující design, který bude doslova šokovat. „To, že nepadneme do oka každému, nás netrápí, protože je to cesta do záhuby. Právě díky této strategii se Jaguar dostal do situace, ve které v současné době je,“ uvádí McGovern.

Jaguar tedy od příštího roku, kdy odhalí zcela nové elektrické GT, chce přejít od průměrnosti k výjimečnosti. Problémem pro automobilku je nicméně skutečnost, že něčeho takového lze s bateriovým pohonem dosáhnout jen stěží. Ostatně posuďte sami - vůz postavený na platformě JEA (Jaguar Electrified Architecture) má zvládat 700 km na jedno nabití a dva elektromotory roztáčející přední i zadní nápravu by měly produkovat přes 580 koní. Hmotnost bude daleko za dvěma tunami a dobíjení na mnoho desítek minut i za optimálních podmínek.

Čím jsou tato čísla něčím výjimečná? Ničím. Však taková Tesla Model S v dvoumotorové verzi zvládá 634 km na jedno nabití, pod kapotou jí pak pracuje 685 koní, za které si automobilka účtuje 2 700 900 Kč. Není to žádné terno, Jaguar ale v takovém případě ani ryzí novinkou nepřekoná elektromobil, který se začal prodávat již v roce 2012. A ještě bude chtít víc peněz.

Britové tedy zjevně netrpí nedostatkem sebevědomí, ale to je tak všechno. Mohou si skutečně dovolit prodávat tak drahá a nezajímavá auta v době, kdy nedokážou prodávat vlastně docela atraktivní XE a musí ho zlevňovat zmíněným způsobem? Odpovězte si sami, náš pohled si jistě domyslíte.

Jaguar XE L je 4 788 milimetrů dlouhou verzí menšího sedanu značky, který je určen pro Čínu. Tamní zájem o něj je vyšší než v Evropě, přesto skomírá, a tak automobilka vyrukovala s obří slevou. Proč si tedy myslí, že bude úspěšnější s ještě dražšími auty? Foto: Jaguar

Zdroje: Auto News, Greg Kable@Twitter, JATO Dynamics, CAAM

Petr Prokopec

