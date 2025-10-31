Jaguar zrušil letošní premiéru své údajně revoluční novinky, nedivili bychom se, kdyby tuhle příšeru odpískal nadobro
Petr Prokopec
Jaguar zrušil letošní premiéru své údajně revoluční novinky, nedivili bychom se, kdyby tuhle příšeru odpískal nadobro
včera | Petr Prokopec
Auto s podivným designem a odmítanou technikou se mělo představit v sériové podobě ještě letos, ale netane se to. Automobilka tomu zatím říká odklad, v její situaci - a s ohledem na všechny okolnosti - bychom se ale nedivili, kdyby to přerostlo v úplný konec.
Do konce letošního roku zbývají pouhé dva měsíce. Během nich jsme se měli dočkat premiéry revolučního nového Jaguaru, který měl odstartovat odlišnou éru britské automobilky. Ta se totiž rozhodla, že udělá velmi tlustou čáru za svou spalovací minulostí a do budoucna se bude držet pouze elektrického pohonu, jakkoli absurdní to od začátku bylo a čase se to stalo jen absurdnější. Souběžně s tím přišla změna image značky, která najednou začala působit jako butik, který chce svými podivnými produkty oslovovat lidi s nevyjasněnou identitou.
Že to nevypadá jako recept na úspěch, říkáme od začátku. Britové až dosud pokračovali v nastaveném kurzu, ovšem teď se na jejich blankytně modrém nebi objevil opravdu temný mráček. Ředitel značky Rawdon Glover totiž v rozhovoru pro ABC News oznámil, že letošní premiéra chystaného GT byla zrušena a odehrát by se měla příští rok. Klientela pak bude moci s dealery začít sepisovat objednávky krátce poté, zatímco dodávky „budou následovat relativně brzy“. Žádný konkrétní termín ale nepadl.
Stejně tak Glover neupřesnil, proč na zpoždění došlo, nicméně spojitost s nedávným kybernetickým útokem by dávala jistý smysl. Jakkoli je samozřejmě možné, že Jaguar to hodlá využít jako zástěrku. Nový elektromobil byl totiž nedávno znovu nachytán na Nürburgringu, pročež je zjevné, že jeho vývoj stále nebyl dokončen. Pár měsíců k dobru se tak Britům více než hodí, i když jejich šéf na vůz samozřejmě chválí. Podle něj se „řídí velmi dobře“, navíc prý „na trhu není mnoho elektromobilů, které by skutečně dokázaly řidiče zapojit do hry“.
Tím však Glover s obranou vozu neskončil. „Museli jsme vytvořit vůz, který je dramatický a má ty správné proporce. A který dokáže vytvořit skutečné vnitřní reakce u lidí, kteří se na něj podívají,“ uvedl. Zapotřebí ovšem prý je, aby se lidé s novinkou setkali naživo, poté jej konečně nejen pochopí, ale dají mu i palec nahoru. Něco takového působí jako nemožná mise, když už tak málo početné „stádo” showroomů s onou „revolucí” dál prořídne, je bez debat. Obrátit lidi na tu správnou víru tedy bude obtížné.
Glover si ale jeden dvou, podle něj je „odezva od většiny zákazníků je pozitivní“ - my jsme zatím zaznamenali spíš opak. Ve finále by nás tak ani nepřekvapilo, kdyby se z několikaměsíčního zpoždění nakonec vyklubal odklad na neurčito. Následně by pak šéf Jaguaru neřešil ani tak budoucí portfolio, u kterého by se Britové vrátili ke spalovacím jednotkám, nýbrž daleko spíše prodej značky. Ta se totiž pro indický koncern Tata Motors stává stále větší finanční zátěží a sázka jen na elektromobilitu situaci určitě nezachrání.
Chystané GT Jaguaru nakonec letos v produkčním hávu neuvidíme, jeho premiéra byla zrušena a „odložena” na příští rok. Aby to byl poslední odklad... Foto: Jaguar
Zdroj: ABC News
