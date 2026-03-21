Jaguar zrušil vývoj čtyř nových aut, aby udělal místo pro jeden elektromobil, říká bývalý šéfdesignér. Ten nový skončil
včera | Petr Miler
Kolosální selhání kdysi obletované automobilky se stává stále kolosálnějším s každou informací, kterou se o jejích rozhodnutích dozvídáme. Kdo a proč tuto změnu kursu inicioval - a proč se nenajde nikdo, kdo by dokázal vrátit věci zpátky k normálu - zůstává záhadou.
Že jsou pro nás absurdní sázky automobilek na jedinou kartu v podobě elektrických aut velmi iritujícími kroky, je z našich článků zřejmě patrné, někdy musí připomínat volání o pomoc. Ale pro dnešek to zkusíme bez emocí, ryze pragmaticky.
Pokud se na tento nesmyslný směr otevřeně vykašlal Rolls-Royce, pokud jej odpískalo Bentley s tím, že by nejraději nenabídlo ani jedno auto ze zamýšlených pěti, pokud šéf Rimacu říká, že bohatí lidé elektromobily nechtějí, pokud Mercedes říká, že ho tito lidé donutili obrátit loď zpátky, pokud je elektrické Ferrari nulový přirozený zájem nebo pokud Pagani říká, že po něm elektrický sporťák chce přesně nula lidí, nebylo by - už to bez emocí zase nejede - sakra práce na místě se zamyslet nad tím, zda spatřování vlastní budoucnosti v nabízení luxusních výkonných GT dává smysl?
Podle nás ano, ale podle Jaguaru zjevně ne, a tak cválá kráčí vstříc vlastnímu skonu na hřbetu modelu Type 00 a nebere při tom zajatce. Ukončil tedy výrobu všeho ostatního a dál chce nabízet jen jeden elektromobil, i když jeho vlastní dealeři předem označují automobilku za mrtvou, které zbyde možná 5 procent zákazníků. To je prostě sebevražedná mise, nic jiného.
Proč se Jag ve stínu zmíněného tohoto směru dál zuby nehty drží, netušíme. A nevíme ani to, kdo a kdy přesně rozhodl, že takovou cestou půjde. Jedno je ale po tomto týdnu jisté - stát se to muselo náhle a bez předchozí dlouhodobé strategie podobným směrem jít.
Už z dřívějška víme, že Jaguar na potenciální elektrickou budoucnost myslel a téměř dokončil novou generaci modelu XJ, kterou jsme i mohli vidět. Zní to jako podobný nesmysl, jenže základy tohoto vozu byly připraveny ubytovat i šestiválcový motor. Bývalý šéfdesignér Jaguaru Ian Callum nyní v podcastu Road to Success upřesnil, že strategie automobilky byla až do konce minulé dekády úplně jiná, neboť sám ještě stihl vedle XJ navrhnout ještě nové generace sedanu XF, SUV F-Pace a dokonce i nástupce F-Type. Vývoj všech těchto čtyřech obecně smysluplných aut byl nakonec zrušen, aby Jaguar udělal místo pro Type 00. Jak absurdně to zní?
Automobilka jistě mohla zkusit štěstí s elektromobily i jinak než s novým XJ nebo nechtěným I-Pacem, proč se ale vykašlala na všechno ostatní? Tohle prostě nedává smysl, je to už i víc než nastrkání všech vajíček do jednoho košíku, je to jejich umístění do děravého igelitového pytlíku. Jaguar prostě mohl dál nabízet to, s čím se mu relativně dařilo, a dnes mohl být s konvenčně koncipovanými auty králem. Místo toho to všechno na poslední chvíli škrtl a přišel s předraženým elektrickým GT jako nástupcem všeho? To je kolosální manažerské selhání.
Callum je autorem i původního F-Typu který považuje za jeden z posledních velkých Jaguarů a jeho úplný konec zjevně těžko snáší. K Type 00 není drtivě kritický, popsal ho jako „hezké auto”, které je prý „odvážné a má spoustu dobrých designových prvků”. To zní skoro jako pochvala, jenže jedním dechem dodává, že „není krásné a Jaguary musí být krásné”, navíc je podle něj „příliš retro”.
Je skutečně pikantní, že nyní Jaguar nemá v rukou nic a chce s Type 00 prorazit tam, kde už se jeho zamýšlená konkurence jako Bentley, Rolls-Royce nebo Lamborghini ani o nic nepokouší, protože by takové auto nikomu neprodaly. Proč Jaguar věří jinému výsledku, jde mimo nás. Stejně jako to, proč někdo tento smrtonosný vlak nezastaví, dokud to aspoň nějak jde.
Pro úplnost dodejme, že Callum skončil u Jaguaru Land Roveru už před více než 6 léty, hlavní designérskou hvězdou firmy se tak stal Gerry McGovern, který ovšem už v Callumových časech působil na pozici tzv. kreativního ředitele. Okolo něj bylo v posledních měsících živo, když se nejprve tradovalo, že byl na hodinu vyhozen firmy, odkud jej vyvedla eskorta. JLR to později rázně popřel, nebylo ani ani tehdy jasné, co se McGovernem děje. Nyní firma oznámila, že na své pozici skončil. Také velmi transparentní proces, jen co je pravda. Co bude nyní JLR říkat? My jsme ho určitě nevyhodili, to akorát po třech měsících odešel sám? Tady věci nejdou správným směrem...
Ian Callum (na první fotce) byl šéfdesignérem Jaguaru do konce minulé dekády, nyní se rozpovídal o tom, co mohlo být a nebylo. Gerry McGovern vedl design celého JLR až doteď, ve firmě skončil poté, co firma říkala, že neskončil. Foto: Jaguar Land Rover
Zdroje: Road To Success Podcast@Youtube, Jaguar Land Rover
