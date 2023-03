Jaguaru a Land Roveru teče do bot. Zkusil se zahojit na úkor svých dealerů, ti se ale vzbouřili před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Land Rover

Britské značky v posledních letech padají ke dnu, a tak se slábnoucí prodeje snaží vykompenzovat vyššími maržemi. Chtěly tedy sáhnout do marží dealerů, které v posledních letech zatížily obrovskými investicemi. A se zlou se potázaly.

V roce 2016 se britské značky Jaguar a Land Rover pochlubily mimořádně dobrými výsledky za předchozí období. Jen ve své domovině dosáhly na 100 363 registrací, což byl dvojnásobek oproti roku 2009, a tak není divu, že obě značky do budoucna počítaly jen s dalším růstem. Z toho důvodu zatlačily na dealery, aby začali mnohem více investovat do showroomů. Z těch se měly stát jakési luxusní butiky, ve kterých se movitá klientela bude cítit jako doma.

Automobilka (coby spojení Jaguaru a Land Roveru, dál už jen JLR) požadovala, aby showroomy lépe odrážely firemní identitu a aby v nich zároveň došlo k většímu prolnutí obou značek. Od každého z dealerů se tak očekávala investice ve výši 2 až 15 milionů liber (cca 52,86 až 396,44 milionů korun). To opravdu nejsou malé částky, utraceny navíc měly být dlouho předtím, že se zejména Jaguar zbláznil do elektromobility. Na tu Britové začali tlačit až v posledních letech, což v případě dealerů znamenalo další investice, mimo jiné do dobíjecích stanic a vybavení servisů.

Tento vývoj ale zatím nemá ani trochu šťastný konec. Německý magazín Automobilwoche uvádí, že evropští dealeři chtějí britskou automobilku hromadně žalovat. Důvodem je ukončení dosavadních dealerských kontraktů, která má snížit jejich marže z 18 procent na polovinu, tedy na pouhých 9 procent. Za jiných okolností by to možná nebylo až tak ožehavé, ale v současné chvíli, kdy prodeje JLR padají ke dnu a dealeři sami nemají z čeho brát, to prostě neprochází. Je třeba si uvědomit, že ještě pár let zpátky obě značky prodávaly v Evropě přes 250 tisíc aut za rok, loni se na starém kontinentu prodalo jen 24 070 Jaguarů a 85 677 Land Roverů. To je propad o 56 % během tří čtyř let.

Automobilka se v nastalé situaci chová jako slon v porcelánu a výhled do budoucna pro dealery není pozitivní. Jaguar chce již v roce 2025 nabízet pouze elektromobily, přičemž jeho dnešní elektrický I-Pace je jedním z největších prodejních propadáků na kontinentu (loni jen 6 517 aut). Dá se tedy očekávat, že takový krok povede jen k dalšímu propadu prodejů, což způsobí jen další třenice.

Jaguar navíc oznámil, že nehodlá vše vsadit pouze na bateriový pohon, ale chce zamířit výše na úroveň Bentley. Tato značka nicméně prodává okolo 10 tisíc aut ročně. Daný posun by tedy u řady prodejců Jaguaru vedl k ukončení aktivit, zatímco zbytek by si nevydělal pomalu ani na chleba, natož aby došlo na splacení nemalých investic do showroomů. Není tedy divu, že se dealeři bouří a že šéf jejich evropské asociace Arjen de Jong mluví o soudní při, pokud automobilka bude na zrušení starých kontraktů a přijetí těch nových trvat.

Do modernizace showroomů investují dealeři pravidelně, často i proto, že automobilka změní korporátní identitu. Prodejci Jaguaru a Land Roveru přitom v posledních letech museli sáhnout do kapes opravdu hluboko, nahrazení původních kontraktů novými nevýhodnými se jim tedy pochopitelně nelíbí, zvláště pak za situace, kdy prodeje obou značek dramaticky klesají. Foto: Land Rover

Zdroj: Automobilwoche přes Auto News

Petr Prokopec

