Jak hluboko lze klesnout? Mercedes začal odhalovat nové GLC a tahle absurdita je jeho maska

Elektrická auta pochopitelně žádnou čelní masku s chladičem mít nemusí a nové GLC bude primárně elektrické. Ale vymyslet něco nového? Kdepak, však proč autu nedat panel s 942 LEDkami, který bude po selhání třetiny z nich vypadat jako torpédovaný Titanic?

U spalovacích aut bylo poměrně jednoduché odlišit od sebe prestižní a mainstreamové značky. V prvním případě jste kromě vyššího luxusu na palubě mohli počítat také s objemnějšími a výkonnějšími pohonnými jednotkami. To nemuselo nutně být spojeno s extrémně vysokou spotřebou, pokud bylo osazeno těmi správnými technologiemi, současně jste si mohli užívat působivější dynamiky a celkově atraktivnějšího projevu. Z toho důvodu klientela neměla důvod za vozy třeba od Mercedesu platit daleko větší peníze, než jaké si účtuje kupříkladu Škoda.

Ve chvílích, kdy výrobci začali mluvit o svém rychlém přechodu na elektromobilitu, jsme ovšem poukazovali na to, že tyto rozdíly do značné míry zmizí. Elektrický pohon je totiž stále velmi drahým špásem, takže drahé je všechno, navíc u něj není složité - když už ho máte - generovat vysoké výkony, dynamiku a vůbec podobný jízdní projev. To ale ve finále znamená, že odlišit se musíte v jiných aspektech, což je sakra složité, zvláště pak v momentě, kdy vás vysoké vývojové a výrobní náklady nutí k úsporám v řadě oblastí včetně pojetí a kvality interiéru.

V takovém případě začíná na významu nabírat design, zrovna v tomto směru však zmiňovaný Mercedes opravdu nevykročil správným směrem, na adresu jeho elektrických aut jako EQE či EQS se snesla nemalá kritika. Šéfdesignér firmy Gorden Wagener se vše pokusil obhájit slovy, že tyto vozy přišly o 10 let dříve, než na ně publikum bylo připraveno, to ale bylo spíše marketingové vaření z vody. Nové modely jako CLA navíc dokládají, že Němci se příliš nepoučili a na vlně bizarností a kontroverze plují i nadále.

CLA jakožto sedan přitom již sám o sobě nutí minimálně k pozdvihnutí obočí. Ve verzi Shooting Brake ale již může i pohnout vaším žaludkem. Evidentně to však není nic vůči chystanému elektrickému GLC, jehož nová generace se v čistě elektrickém hávu ukáže naživo 7. září na autosalonu IAA Mobility v Mnichově. Vůz chce totiž bodovat čelní maskou, která má být novým pojetím těch tradičních. Zachován tak sice bude chromový rámeček, doplní jej však skleněné lamely.

Mercedes počítá se dvěma variantami masky, kdy ta příplatková bude obsahovat 942 světelných bodů. GLC tedy bude zpředu připomínat rozzářený vánoční stromeček. Značka navíc hodlá dostát co největší teatrálnosti, načež klientela bude moci počítat i s jistou animací. Stejně jako může očekávat, že podsvícená bude také třícípá hvězda a její rámeček. Wagener k tomu uvádí, že „nová ikonická maska není jen určena jen GLC, ale redefinuje tvář celé značky“.

Elektromobilitu přitom vyhledává spíš mladší klientela, která ovšem zrovna na tradice moc neslyší, a to ani ve chvílích, kdy jsou prezentovány v moderním hávu. Když si pak uvědomíme, že čelní maska je jednou z dominant každého auta, pak GLC bude klientelu spíše odrazovat než přitahovat. Finální soudy si nicméně ponecháme až na září, tedy pokud na online odhalení nedojde dřív, ať už úmyslně nebo ne. Že by ale Mercedes byl na správné cestě, říci nyní opravdu nelze. Však si jen představte, jak tohle bude vypadat za 7 nebo 10 let, až část LED v masce přestane fungovat. Něco takového bude působit ať nemocně, tak nějak ostatně už dnes působí samotné nové GLC.

Pokud je vaším šálkem kávy pouťová teatrálnost, třícípá hvězda vám ji u nového GLC nabídne vrchovatou měrou. Foto: Mercedes-Benz



Zbytek auta jsme zatím mohli vidět jen v maskáčích. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

